Het Canadese handelstekort loopt op tot C$1,52 miljard, terwijl de dreiging van Amerikaanse tarieven toeneemt.

Canada gleed in februari in een handelstekort, ondanks dat zowel de export als de import recordhoogtes bereikten.

Het meest recente rapport van Statistics Canada, dat donderdag werd gepubliceerd, onthulde dat het handelstekort C$1,52 miljard ($1,08 miljard) bedroeg, een aanzienlijk overschot van C$3,13 miljard in januari tenietdoend.

Volgens Reuters hadden marktanalisten een positieve handelsvooruitzicht voor Canada, met een verwachte overschot van C$3,55 miljard in februari.

Maar de cijfers wezen bijna precies de andere kant op, waardoor de noodzaak ontstond om de eerdere optimistische verwachtingen over de markt te heroverwegen.

Een dergelijke variatie in de handelsbalans is significant en weerspiegelt ook de veranderingen in de regels van de internationale handel die zich binnen de wereldeconomie voordoen.

Nadat de handelsgegevens waren vrijgegeven, steeg de Canadese dollar naar $1,0682, als reactie van beleggers op de onverwachte resultaten.

Trumps tariefdreigementen en hun impact

De Canadese handel is ook getroffen door de recente tarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd op Canadese goederen, waaronder staal, aluminium en auto-onderdelen.

Hoewel er woensdag geen nieuwe tarieven werden opgelegd, heeft de aanhoudende dreiging van mogelijke vergeldingsmaatregelen bedrijven ertoe aangezet voorraden op te bouwen om zich te beschermen tegen het risico van een prijsstijging.

De strategie lijkt een afdekking tegen de onzekerheid rond de handelsbetrekkingen tussen Canada en zijn belangrijkste handelspartner.

Het totale handelstekort nam echter enorm toe, zelfs toen het overschot met de VS in januari een recordhoogte bereikte.

Drie maanden van winst zijn een teken dat Canadese exporteurs zich aanpassen aan veranderingen in het handelsbeleid, met name ten opzichte van de VS.

In februari daalden de exporten naar de VS met 3,6%, wat zorgen baart over de duurzaamheid van deze trend.

Export- en importtrends

Statistiek Canada meldde een daling van 5,5% in de totale export in februari, tot een totaal van C$70,11 miljard.

Opvallend is dat dit bedrag het op één na hoogste exportniveau sinds mei 2022 bleef, wat de veerkracht aantoont ondanks de veranderende vraag.

De daling van de export trof tien van de elf productcategorieën, waarbij energieproducten de grootste daling van 6,3% lieten zien.

Dit was de eerste daling van de ruwe olie-export sinds september 2024, voornamelijk veroorzaakt door lagere wereldprijzen.

Bovendien daalde de export van motorvoertuigen en onderdelen met 8,8%, hoewel deze nog steeds hoger was dan alle resultaten van het voorgaande jaar, met uitzondering van die van januari.

De import steeg daarentegen voor de zesde maand op rij, met 0,88% tot C$71,63 miljard.

Deze toename kan worden toegeschreven aan de aanhoudende binnenlandse vraag en aanpassingen van de voorraden ter voorbereiding op mogelijke heffingen.

De import uit de Verenigde Staten steeg met 2,5%, goed voor 63% van de totale Canadese import. Dit benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van de twee economieën, ondanks de dreigementen met tarieven.

Wat staat Canada te wachten te midden van de tarieven?

De aanstaande handelsonderhandelingen zullen de marktdruk versterken waarmee de Canadese economie anders al te kampen zou hebben tijdens het herstel.

Deze vertraging in de handel in Canada is een combinatie van het aanvullen van voorraden als gevolg van tarieven en veranderingen in de export-/importdynamiek.

Na het handelsrapport steeg de Canadese dollar met 1,03% tot 1,4084 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, of 71,00 cent.

De valutamarkten voorspellen een kans van 73% op een pauze in de renteverlagingen op 16 april.

Over het geheel genomen is het handelstekort slechts één aspect van de complexe wisselwerking tussen buitenlandse betrekkingen en binnenlandse economische doelstellingen.

De Canadese economie blijft een belangrijke speler op het wereldtoneel en past zich aan veranderingen aan, terwijl exporteurs en importeurs profiteren van een nieuw klimaat en zich voorbereiden op de uitdagingen die de komende maanden voor hen liggen.