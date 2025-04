India verhoogt de import van Russische olie in maart; Venezolaanse vaten waarschijnlijk gemakkelijk te vervangen

De Indiase olie-import uit Rusland steeg in maart op maandbasis, ondanks de dreiging van Amerikaanse sancties tegen kopers van Russische ruwe olie.

De ruwe olie-import van India wordt voor zowel maart als april geschat op ongeveer 1,6 miljoen vaten per dag, iets lager dan het gemiddelde van 1,63 miljoen vaten per dag in dezelfde periode vorig jaar, vertelde Emma Li, senior marktanalist bij Vortexa, aan Invezz .

Volgens gegevens van Vortexa importeerde India in maart ongeveer 1,57 miljoen vaten ruwe olie per dag uit Rusland, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 11%.

In februari importeerde het land 1,42 miljoen vaten olie per dag uit Rusland.

De olie-import uit Rusland is gestabiliseerd na een daling in de afgelopen maanden.

In december 2024 daalden de Russische ruwe olie-importen tot het laagste niveau in 17 maanden, terwijl de importen ook in de daaropvolgende maanden laag bleven in vergelijking met eerdere cijfers.

In januari legden de VS sancties op aan verschillende tankers en verzekeraars in de Russische schaduwvloot, die verantwoordelijk waren voor het transporteren van olie naar andere landen en zo westerse sancties omzeilden.

Aanvankelijk was er een tekort aan Russische leveringen doordat landen als India en China hun aankopen uit het Midden-Oosten en West-Afrika verhoogden.

Recente gegevens suggereren echter dat Rusland deze nieuwe sancties, opgelegd door de regering van de vorige Amerikaanse president Joe Biden, grotendeels heeft weten te omzeilen.

De Indiase import in maart

De export vanuit Rusland is sterk gebleven en de import door India begint weer aan te trekken.

Rusland en handelaren hebben manieren gevonden om de Amerikaanse sancties te omzeilen bij het leveren van zendingen aan Indiase havens.

In maart bleef Rusland de grootste leverancier van ruwe olie aan India. Moskou bekleedt deze positie sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022.

Source: Vortexa

Uit gegevens van Vortexa blijkt dat de Indiase import uit Nigeria in maart met 179% op maandbasis steeg tot 207.259,68 vaten per dag, naast andere landen.

Volgens de gegevens stegen de importen uit de VS vorige maand eveneens met meer dan 66% tot 243.917,26 vaten per dag.

Irak, de op één na grootste leverancier van ruwe olie aan India, verscheepte in maart 818.040,39 vaten per dag, een daling van 20% ten opzichte van de voorgaande maand.

De gegevens laten zien dat de import van Saudi-Arabië naar India vorige maand eveneens daalde, van 754.103,57 vaten per dag in februari naar 626.452,94 vaten per dag.

De leveringen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten daalden in maart licht tot 408.102,59 vaten per dag.

Sancties tegen Russische ruwe olie

Vorige week dreigde Trump met tarieven van 25% tot 50% op landen die Russische ruwe olie kopen.

China en India zijn de grootste afnemers van Russische olie – goed voor 80% van de export – en hun reactie blijft onzeker.

Janiv Shah, vicepresident oliegrondstoffenmarkten bij Rystad Energy, zei:

Mochten de tariefmaatregelen van Trump succesvol blijken en een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne mogelijk maken, dan is er een scenario waarin deze strafmaatregelen van korte duur kunnen zijn, waarbij tarieven mogelijk positief uitpakken voor ruwe olie en negatief voor producten.

Ondertussen vertelde Li van Vortexa aan Invezz dat als de Russische sancties zouden worden gehandhaafd, de Indiase olie-import uit Rusland weer terug zou kunnen vallen naar het niveau van voor 2022.

Li zei echter dat het een “groot vraagteken” was of de VS zo’n drastische stap zou nemen.

Venezolaanse olie-importen

Volgens verschillende mediaberichten is India gestopt met de import van ruwe olie uit Venezuela nadat Trump een tarief van 25% had opgelegd aan landen die olie en gas uit het Zuid-Amerikaanse land kopen.

India importeerde in maart slechts 62.831,74 vaten ruwe olie per dag uit Venezuela, vergeleken met 66.073,11 vaten per dag in februari, zo blijkt uit gegevens van Vortexa.

“Dit kleine bedrag is gemakkelijk te vervangen,” zei Li.

Li voegde eraan toe:

Aangezien de Venezolaanse ruwe olie zeer zwaar is, zal de equivalente vervanging zware ruwe olie uit Noord-/Latijns-Amerika (Canadees of Mexicaans) of het Midden-Oosten (Iraakse Basrah zwaar) zijn.

“Gezien de omvang van de Russische volumes, die die van Iran of Venezuela ver overtreffen, zou elke actie van een van beide landen een aanzienlijk sterker positief effect op de markt kunnen hebben,” zei Shah van Rystad.