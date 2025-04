Olieprijzen dalen met meer dan 6% nadat OPEC de markten verrast met een productieverhoging in mei.

De olieprijzen daalden donderdag met meer dan 6% nadat de Organisatie van de Olie-exporterende Landen de markt verraste met haar plan om de productie in mei te verhogen.

Acht leden van de OPEC+-alliantie hebben donderdag tijdens een ministeriële vergadering besloten de olieproductie in mei met 411.000 vaten per dag te verhogen, zo blijkt uit een officiële verklaring.

De juiste leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zijn van plan om in april een deel van hun vrijwillige productieverlaging van 2,2 miljoen vaten per dag terug te draaien.

Deze maand verhoogt het kartel de olieproductie met 135.000 vaten per dag, na maandenlang de vrijwillige productieverlagingen te hebben verlengd.

“Dit omvat de oorspronkelijk voor mei geplande verhoging, plus twee maandelijkse verhogingen,” aldus OPEC in een verklaring over het volume.

De geleidelijke verhogingen kunnen worden gepauzeerd of teruggedraaid, afhankelijk van de veranderende marktomstandigheden.

De prijs van Brent-olie daalde na de laatste aankondiging van de OPEC met meer dan 6% tot ongeveer $70 per vat.

De daling werd verder versterkt door de aankondiging van tarieven door de Amerikaanse president Donald Trump, die de olieprijzen eerder op de dag al met meer dan 4% had doen dalen.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange $66,65 per vat, een daling van 7,1%.

Brent-olie op de Intercontinental Exchange stond op $70,09 per vat, een daling van 6,5% ten opzichte van de vorige slotkoers.

De productiebeperkingen van de OPEC

Naast de eerder aangekondigde bezuinigingen heeft OPEC+ nog steeds 3,65 miljoen vaten per dag aan andere productiebeperkingen gehandhaafd.

Deze extra bezuinigingen blijven van kracht tot het einde van het volgende jaar, waardoor de marktstabiliteit verder wordt ondersteund en een sterke daling van de olieprijzen als gevolg van overaanbod wordt voorkomen.

Analisten zeiden dat het besluit van donderdag mede te wijten was aan de wens van de OPEC+-leiders om de naleving van de productiequota te verbeteren.

Overproductie van olie door Kazachstan

De overproductie van olie in Kazachstan heeft spanningen binnen de OPEC+-groep veroorzaakt en ontevredenheid gewekt bij andere leden, met name Saoedi-Arabië.

Dit heeft geleid tot oproepen van OPEC+ aan Kazachstan, samen met andere landen die de productiequota overschrijden, om extra productieverlagingen door te voeren om de overproductie te compenseren en de stabiliteit op de oliemarkt te handhaven.

Kazachstan heeft de afgelopen maanden consequent de door de OPEC+-overeenkomst vastgestelde olieproductiedoelen overtroffen.

Deze trend benadrukte een discrepantie tussen de overeengekomen productieniveaus en de daadwerkelijke productie van het land.

Hoewel ook andere OPEC+-leden, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria en Gabon, boven hun toegewezen quota hebben geproduceerd, is de omvang van hun overproductie aanzienlijk kleiner dan die van Kazachstan.

De door de OPEC vrijgegeven gegevens onthullen deze discrepantie in productieniveaus tussen de OPEC+-landen.

De Kazachse aanvoer kan dalen.

De olieproductie en -export van Kazachstan kunnen deze maand dalen als gevolg van het bevel van Rusland om een deel van de exportcapaciteit van de CPC-pijpleiding stil te leggen.

Deze pijpleiding is de belangrijkste route voor de export van olie die in Kazachstan wordt geproduceerd door grote oliemaatschappijen, waaronder Chevron en ExxonMobil uit de VS.

“Zij (acht OPEC+-leden) bevestigden ook hun intentie om eventuele overproductie sinds januari 2024 volledig te compenseren en om uiterlijk 15 april bijgewerkte, vooruitgeschoven compensatieplannen in te dienen bij het OPEC-secretariaat…,” aldus het kartel in zijn verklaring.

Het effect van Trumps tarieven op de ruwe oliemarkten

De ruwe oliemarkten waren al zwak nadat de Amerikaanse president Trump woensdag een tarief van 10% op de meeste Amerikaanse importen en hogere tarieven op belangrijke handelspartners aankondigde.

Het Witte Huis maakte woensdag bekend dat olie, gas en geraffineerde producten van de nieuwe tarieven zijn vrijgesteld.

De Verenigde Staten importeren het grootste deel van hun ruwe olie uit Canada en Mexico. De Amerikaanse oostkust, met haar beperkte raffinagecapaciteit, importeert een aanzienlijke hoeveelheid brandstof uit Europa.

“De energie-importen worden qua tarieven grotendeels niet beïnvloed. Maar beleggers reageerden op de geschatte schade die deze tarieven aan de wereldhandel en dus aan de wereldwijde economische groei zouden kunnen toebrengen,” zei David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

De omvang van de tarieven is zodanig dat de bedrijvigheid sterk kan afnemen, wat leidt tot een aanzienlijk lagere vraag naar olie.

Volgens experts zullen de omvangrijke tarieven naar verwachting leiden tot hogere inflatie in de VS, wat de economische groei kan beïnvloeden.