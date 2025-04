President Trump ontvangt Bukele van El Salvador op 14 april: gesprek kan gaan over grensbewaking, handel en Bitcoin

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt de Salvadoraanse president Nayib Bukele op 14 april in het Witte Huis. De gesprekken zullen naar verwachting draaien om samenwerking op het gebied van grensbewaking, criminele deportatie en mogelijk Bitcoin.

De uitnodiging volgt op Trumps publieke lof voor Bukeles voortdurende inspanningen om de georganiseerde misdaad aan te pakken en de bereidheid van zijn regering om criminelen die vanuit de VS worden gedeporteerd, onder te brengen in de nieuwe megagevangenis van El Salvador.

Amerikaanse deportaties en bendes

Copy link to section

Bukele heeft internationale aandacht getrokken door bijna 2% van de bevolking van El Salvador gevangen te zetten in een grootschalige aanpak van criminele bendes, met name MS-13 en Tren de Aragua.

Zijn controversiële tactieken, waaronder het in kettingen vervoeren van gevangenen naar een zwaarbeveiligde inrichting, hebben wereldwijd tot debat geleid.

Ze hebben hem echter de steun van Trump opgeleverd, die het veiligheidsmodel van El Salvador heeft gekoppeld aan bredere Amerikaanse belangen op het gebied van regionale stabiliteit en deportatiebeleid.

In een formele brief van 1 april, die Bukele op X deelde, prees Trump zijn Salvadoraanse collega voor diens hulp bij de repatriëring van door de VS gedeporteerde criminelen.

De brief benadrukte de bereidheid van El Salvador om bendeleden op te nemen in zijn supermax-gevangenis als een cruciaal element in het verdiepen van de bilaterale samenwerking.

Deze stap past bij Trumps hardere aanpak van immigratie en de terugkeer van criminelen naar hun land van herkomst.

De president heeft benadrukt dat illegale bendeleden uit de VS moeten worden verwijderd, en de nieuwe faciliteit in El Salvador biedt een oplossing die de binnenlandse last vermindert en tegelijkertijd de regionale samenwerking verbetert.

Bitcoin- en cryptogesprekken

Copy link to section

Hoewel criminaliteit en grensbewaking naar verwachting de formele agenda zullen domineren, hebben beide leiders steeds meer interesse getoond in Bitcoin, waardoor een financiële dimensie aan de komende gesprekken wordt toegevoegd.

El Salvador, onder leiding van Bukele, bezit meer dan 6100 BTC als onderdeel van zijn nationale reserves, nadat het in 2021 als eerste land ter wereld Bitcoin als wettig betaalmiddel invoerde.

Ondertussen heeft de regering-Trump een Nationale Bitcoin Reserve opgericht, bestaande uit in beslag genomen digitale activa uit criminele activiteiten.

Hoewel de details beperkt blijven, kan de gedeelde focus de basis leggen voor een potentiële dialoog over de regulering van cryptocurrency, samenwerking op het gebied van blockchain en zelfs partnerschappen tussen de VS en El Salvador op het gebied van digitale activa.

Er zijn geen extra wereldleiders uitgenodigd voor de bijeenkomst, wat suggereert dat de bilaterale opzet ruimte biedt voor meer gedetailleerde discussies die verder gaan dan alleen veiligheid.

Dit zou kunnen omvatten financiële samenwerking en de afstemming van cryptobeleid, vooral nu beide regeringen te maken hebben met de wereldwijde druk op het toezicht op digitale activa.

Tariefmuren en handelsbetrekkingen

Copy link to section

Gezien de recente tarieven die zijn opgelegd aan verschillende Latijns-Amerikaanse landen, wordt verwacht dat El Salvador tijdens de bijeenkomst handelsgerelateerde zorgen zal uiten.

De regering van Bukele zou kunnen proberen vrijstelling te krijgen van nieuwe invoerrechten op export naar de VS, die nog steeds de grootste handelspartner van El Salvador zijn.

De economie van dit Midden-Amerikaanse land is sterk afhankelijk van de export van textiel, koffie en suiker.

Verbeterde handelsvoorwaarden of vrijstellingen zouden een impuls kunnen geven aan de productie- en landbouwsector van El Salvador.

Deze potentiële verschuiving zou ook in lijn zijn met Trumps bredere regionale strategie om investeringen en samenwerking met meegaande regeringen aan te moedigen.

De afgelopen maanden heeft El Salvador zijn economische banden met de VS versterkt door samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie.

Verdere gesprekken zouden kunnen ingaan op handelsstimulansen in ruil voor voortdurende steun bij de logistiek van deportaties en regionale anti-bendeoperaties.