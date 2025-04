Waarom de Australische rundvleesindustrie de Amerikaanse tarieven mogelijk direct doorberekent aan Amerikaanse consumenten

Australische rundveehouders, handelaren en brancheorganisaties hebben donderdag aangekondigd dat zij de extra kosten als gevolg van de Amerikaanse tarieven rechtstreeks aan de Amerikaanse consumenten zullen doorberekenen.

Deze stap zal naar verwachting leiden tot merkbare prijsstijgingen voor rundvleesproducten in de Verenigde Staten, met gevolgen voor populaire artikelen zoals hamburgers en steaks, meldde Reuters donderdag.

Het besluit volgt op de invoering van tarieven op geïmporteerde goederen, waaronder Australisch rundvlees, door de Amerikaanse overheid.

Deze tarieven verhogen de kosten van Australisch rundvlees op de Amerikaanse markt aanzienlijk.

De Australische industrie heeft mogelijk geen keus.

Copy link to section

De Australische rundvleesindustrie houdt vol dat zij geen andere keus hebben dan deze extra kosten door te berekenen aan de Amerikaanse consument.

Zij stellen dat het zelf dragen van de kosten financieel onhoudbaar zou zijn en een negatieve impact zou kunnen hebben op de Australische rundvleesindustrie.

“Het effect op onze markt vandaag… dat hebben we niet gezien,” werd Dhugald McDowall van veehandelsbedrijf Elders Cleary McDowall, op de Southern Regional Livestock Exchange in Moss Vale, in het rapport geciteerd.

Het maakt de goederen die naar Amerika gaan wel veel duurder voor hun eigen consumenten. Dus ik denk dat het op korte termijn behoorlijk schadelijk kan zijn voor de Amerikaanse economie.

De VS is Australiës grootste afzetmarkt voor rundvlees, met een jaarlijkse export ter waarde van een recordbedrag van A$4 miljard ($2,52 miljard). Australië heeft echter sinds 2003 een verbod op verse rundvleesproducten uit de VS ingesteld vanwege de ontdekking van gekkekoeienziekte bij Amerikaans vee.

Trump kondigde donderdag tarieven op Australië aan en uitte zijn woede over de weigering van het land om “ons rundvlees af te nemen”.

Lager vetgehalte

Copy link to section

Amerikaanse fastfoodketens waarderen Australisch rundvlees vanwege het lagere vetgehalte.

Het wordt vaak gemengd met vetter Amerikaans rundvlees om het ideale vetgehalte voor hamburgers te bereiken.

Het vetgehalte van hamburgers en gehakt mag niet hoger zijn dan 30%, zoals gereguleerd door het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Garry Edwards, voorzitter van de brancheorganisatie Cattle Australia, verklaarde dat Australische producenten onlangs kleine, tijdelijke verstoringen in hun export naar de VS hebben ondervonden als gevolg van onzekerheid over de details van de tarieven.

Hij gelooft echter dat Amerikaanse kopers uiteindelijk meer zullen moeten betalen voor Australisch rundvlees.

Hij zei:

Ze zijn volledig afhankelijk van ons grasgevoerde rundvlees en een deel van ons hoogwaardige graangevoerde rundvlees om aan de behoeften van hun binnenlandse consumenten te voldoen.

Consumenten verzetten zich tegen hogere prijzen.

Copy link to section

Amerikaanse consumenten zullen waarschijnlijk de komende tijd geen hogere prijzen voor hun hamburgers en steaks accepteren, voegde hij eraan toe.

De Australische regering heeft de rol van de industrie in de Amerikaanse fastfoodketen als onderhandelingsinstrument gebruikt.

Don Farrell, de Australische minister van Handel, verklaarde onlangs dat hogere tarieven op rundvlees kunnen leiden tot hogere prijzen voor McDonald’s hamburgers.

Opvallend was de prominente rol van McDonald’s in Trumps verkiezingscampagne, vanwege zijn steun aan de fastfoodketen.

McDowall, een veehandelaar, merkte op dat Australië hetzelfde tarief kreeg als Brazilië en Argentinië.

Brazilië is ‘s werelds grootste rundvleesexporteur en vormt samen met Australië, de Verenigde Staten en Argentinië de top vier van grootste rundvleesexporteurs ter wereld.

De Australische regering zal steun verlenen aan sectoren die getroffen zijn door Amerikaanse tarieven om hen te helpen hun producten op alternatieve markten te verkopen, kondigde premier Anthony Albanese donderdag aan.