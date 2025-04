Waarom miljoenen mensen binnenkort Bitcoin kunnen gebruiken voor betalingen via Jack Dorsey’s Square

Block, het financiële technologiebedrijf mede opgericht door X-oprichter Jack Dorsey, zou binnenkort Bitcoin als betaalmethode kunnen accepteren voor een deel van zijn diensten.

In een recent interview zei de serial entrepreneur dat Bitcoin zou zijn “mislukt” als het alleen maar een waardevaste belegging zou zijn geworden.

Hij benadrukte het belang van het gebruik van Bitcoin voor dagelijkse betalingen en bevestigde dat Block actief werkt aan het mogelijk maken van Bitcoin-transacties op zowel zijn Square-terminals als de Bitkey-wallet.

Hoewel sommige critici vonden dat de uitrol te lang duurde, antwoordde Dorsey dat het proces niet zo simpel is als “een schakelaar omzetten”, maar verzekerde hij wel dat de plannen in gang waren gezet. Zie hieronder.

Anderen bleven sceptisch en merkten op dat Dorsey dit al jaren zei, verwijzend naar eerdere uitspraken van Dorsey.

Wat is Square, en wat betekent dit voor Bitcoin?

Block, voorheen ook bekend als Square, biedt een breed scala aan tools voor consumenten en bedrijven, ontworpen om financiën te vereenvoudigen.

Het vlaggenschip, Square, helpt handelaren bij het accepteren van betalingen, het beheren van voorraden en het uitvoeren van bedrijfsvoering.

In 2024 had Block naar schatting 4 miljoen verkopers als gebruikers, die jaarlijks ongeveer $228 miljard aan transacties verwerkten. Als Square Bitcoin-betalingen gaat accepteren in zijn hele netwerk van handelaren, zou dat een van de grootste stappen zijn richting de mainstream adoptie van de cryptocurrency.

Met miljoenen verkopers die het platform al gebruiken, zou het mogelijk maken van BTC-transacties Bitcoin direct introduceren als een praktische betaaloptie in het dagelijks leven. Bovendien zou het ook sommige concurrenten in de betalingssector kunnen aanmoedigen om soortgelijke integraties te onderzoeken.

Een ander belangrijk onderdeel van Blocks Bitcoin-strategie is Bitkey, een hardwarewallet voor zelfbeheer die in december 2023 werd gelanceerd. Deze is ontworpen om gebruikers veilige, onafhankelijke controle over hun Bitcoin-bezittingen te geven, zonder afhankelijk te zijn van beurzen of bewaarders.

Dorsey bevestigde dat Bitkey, zodra de integratie voltooid is, ook Bitcoin-betalingen zal ondersteunen.

Aan de consumentenkant is Block’s Cash App al een belangrijke toegangspoort voor de aankoop van Bitcoin. Gebruikers kunnen Bitcoin kopen, verkopen en overmaken, en alleen al in het vierde kwartaal van 2023 genereerde het $66 miljoen aan winst uit BTC-gerelateerde activiteiten.

Naast betalingen investeert Block aanzienlijk in Bitcoin-infrastructuur. Het bedrijf bezit 8.485 BTC ter waarde van meer dan $700 miljoen en bouwt een volledig Bitcoin-mijnsysteem.

Het bedrijf ontwikkelde onlangs een geavanceerde 3nm-mijnbouwchip en richt zich nu op het op de markt brengen van een complete mijnbouwoplossing, waarbij het zijn sterke punten op het gebied van hardware, software en supply chain management combineert.

Om prioriteit te geven aan Bitcoin-gerelateerde initiatieven, heeft Block andere projecten teruggeschroefd, zoals het muziekstreamingplatform Tidal en het gedecentraliseerde webproject TBD.

Square experimenteerde al in 2014 met het laten accepteren van Bitcoin door handelaren, maar deze functie werd uiteindelijk stopgezet. In een interview uit 2018 legde Jack Dorsey uit dat de meeste gebruikers van Square destijds kleine bedrijven waren die “kaarsen en fietsen” verkochten, en dat klanten gewoon nog niet klaar waren om dergelijke alledaagse aankopen met Bitcoin te doen.

Financiële problemen kunnen de voortgang belemmeren.

De plannen van Block om Bitcoin als betaalmethode uit te rollen, kunnen vertraging oplopen, aangezien het bedrijf onlangs zwakke resultaten over het vierde kwartaal rapporteerde en meer dan 930 medewerkers ontsloeg.

De ontslagen, die ongeveer 8% van het personeelsbestand troffen, volgden slechts enkele weken nadat Block de verwachtingen van Wall Street niet had gehaald. Het bedrijf rapporteerde een omzet van $6,03 miljard tegen een verwachte $6,29 miljard en een winst per aandeel van 71 cent in plaats van de verwachte 87 cent.

In openbare verklaringen heeft Dorsey beweerd dat de personeelsreducties deel uitmaakten van een bredere herstructurering die gericht was op het afstemmen op strategische prioriteiten en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering.