De voorzitter van BP, Helge Lund, staat op het punt af te treden, waarmee een tijdperk ten einde komt dat werd gekenmerkt door de ambitieuze, maar uiteindelijk mislukte poging van het bedrijf om zich te richten op groene energie.

De oliereus maakte vrijdag bekend dat Lund zijn functie “te zijner tijd” zou neerleggen.

De aankondiging komt te midden van de toenemende druk van Elliott Advisors, een Amerikaanse activistische hedgefonds, dat aandrong op aanzienlijke veranderingen binnen het bedrijf.

BP heeft de eerder door Lund zelf gepromote plannen voor groene energie al teruggeschroefd.

Lund, een Noorse zakenman, steunde BP’s besluit uit 2020 om de productie van fossiele brandstoffen tegen 2030 met 40% te verminderen en zich te transformeren tot een “geïntegreerd energiebedrijf” met een sterke focus op koolstofarme energiebronnen.

Hij was ook betrokken bij de benoeming van Bernard Looney tot CEO in 2020.

Looney leidde de koolstofarme strategie van het bedrijf, maar vertrok later vanwege niet-gemelde relaties met junior medewerkers, wat bijdroeg aan de onrust binnen BP.

“Nu we onze strategie fundamenteel hebben herzien, richt BP zich op een snelle implementatie van die strategie, het verbeteren van de prestaties en het vergroten van de aandeelhouderswaarde,” verklaarde Lund vrijdag.

Nu is het juiste moment om het proces te starten om mijn opvolger te vinden en een ordelijke en naadloze overdracht mogelijk te maken.

Activistische druk: Elliott dringt aan op een terugkeer naar olie

Het ontslag volgt op intense druk van Elliott Advisors, dat een belang van 5% in BP heeft opgebouwd.

Het hedgefonds heeft zijn ontevredenheid geuit over de strategie van het oliemajorbedrijf, met het argument dat deze te weinig urgentie en ambitie toonde.

Elliott zou naar verluidt een aandeelhoudersvergadering voorbereiden om Lund af te zetten.

BP kondigde in 2020 aan af te stappen van olie en gas, met een voorgestelde vertienvoudiging van de investeringen in groene energie en een vermindering van de productie van fossiele brandstoffen met 40% tegen 2030, en een stopzetting van de exploratie in nieuwe bedrijven.

Lund verklaarde destijds: “Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissingen die we hebben genomen en de strategie die we vandaag uiteenzetten, de juiste zijn voor BP, voor onze aandeelhouders en voor de bredere samenleving.”

De concurrenten van BP, die zich bleven richten op de stijgende vraag naar olie, presteerden echter beter dan het bedrijf. Als gevolg hiervan presteerden de BP-aandelen ondermaats, waardoor het bedrijf aanzienlijke delen van zijn strategie voor 2020 moest opgeven.

Tijdens een kapitaalmarktdag in februari keerde BP terug op veel van zijn groene beloften en verbond het zich tot onbepaalde jaarlijkse verhogingen van de productie van fossiele brandstoffen, wat een duidelijke terugkeer naar zijn kernactiviteiten betekende.

Wat staat BP te wachten?

Ashley Kelty, olie- en gasanalist bij Panmure Liberum, merkte op: “Dit is weinig verrassend nadat activistische investeerder Elliott een grote positie in BP heeft opgebouwd en is begonnen aan te dringen op verandering. [Elliott] bereidde zich voor om een aandeelhoudersstemming te proberen te krijgen om Lund eruit te werken, dus het lijkt erop dat hij vooruitloopt op zijn ontslag.”

Kelty voorspelt verdere actie van Elliott en suggereert dat het hedgefonds “nu de aandacht zal richten op CEO Murray Auchinloss – zijn poging om BP weg te sturen van groene energie lijkt halfslachtig en we veronderstellen dat Elliott een nieuwe CEO wil die een echte heroriëntatie van de strategie kan doorvoeren.”

Het opvolgingsproces wordt geleid door Dame Amanda Blanc, CEO van Aviva, in haar hoedanigheid van senior onafhankelijk directeur van BP.

Volgens The Telegraph gaf een woordvoerder van BP aan dat de succesvolle kandidaat toetreedt tot de raad van bestuur en samenwerkt met Lund om een soepele overgang te garanderen voordat hij terugtreedt, waarschijnlijk in 2026.

“Het bestuur en ik zijn vastbesloten Murray en zijn team te ondersteunen en toezicht te houden op de realisatie van BP’s strategische en financiële doelstellingen, zoals uiteengezet in onze recente update voor de kapitaalmarkten,” benadrukte Lund.

Dame Amanda voegde eraan toe: “We starten een uitgebreide zoektocht naar kandidaten voor de functie van voorzitter met de geloofwaardigheid en relevante ervaring om de raad van bestuur te leiden en de veilige uitvoering van de herstructureringsstrategie door het management te blijven stimuleren.”