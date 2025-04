China heeft een tarief van 34% op Amerikaanse import aangekondigd, als reactie op de nieuwste heffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op Chinese goederen die eerder deze week werden aangekondigd.

De tarieven gaan op 10 april in.

Het ministerie van Handel gaf donderdagochtend een verklaring uit waarin het besluit van Washington werd veroordeeld en de stap werd omschreven als een bedreiging voor de stabiliteit van het wereldwijde handelssysteem.

“Dit is een typische daad van eenzijdige intimidatie,” aldus het ministerie, dat de VS opriep om de tarieven “onmiddellijk” op te heffen en geschillen in plaats daarvan op te lossen via “een eerlijke en gelijkwaardige dialoog”.

Naast de aankondiging van de tarieven voegde het ministerie 11 Amerikaanse bedrijven toe aan zijn lijst van “onbetrouwbare entiteiten”, een aanduiding die hen effectief verbiedt zaken te doen in China of samen te werken met Chinese bedrijven.

Daarnaast kondigde Peking beperkingen aan op de export van bepaalde zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor de productie van elektrische voertuigen, halfgeleiders en militair materieel.

De Chinese douane maakte afzonderlijk bekend dat de import van kippenvlees van bepaalde Amerikaanse landbouwexporteurs zou worden opgeschort, hoewel niet werd gespecificeerd welke bedrijven of faciliteiten het zou betreffen.

De wederzijdse tariefverhoging van 34% betekent een scherpe verslechtering van de handelsbetrekkingen en doet de vrees voor een nieuwe, langdurige escalatie weer oplaaien.

Dit is een verhaal in ontwikkeling.