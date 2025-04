Volgens het meest recente jaarverslag 2025 van Police Scotland is het aantal misdrijven met betrekking tot cryptovaluta in Schotland sinds 2019 met maar liefst 2000 procent gestegen.

De omvang van deze toename weerspiegelt de groeiende rol die digitale activa nu spelen in de georganiseerde misdaad en fraude.

Hoewel er tools zijn ontwikkeld om illegale cryptostromen te traceren, loopt Schotland achter op andere Britse rechtsgebieden wat betreft gespecialiseerde aanpak, aangezien er nog geen speciale eenheid voor cryptocriminaliteit is opgericht.

Autoriteiten zeggen dat georganiseerde misdaadgroepen zich snel aanpassen en crypto gebruiken om transacties te verhullen en opbrengsten uit illegale activiteiten wit te wassen.

Cryptocriminaliteit met 2000% gestegen

De toename van 2000 procent in criminaliteit gerelateerd aan cryptovaluta is te wijten aan het feit dat steeds meer serieuze en georganiseerde criminele groepen digitale activa omarmen.

Het rapport van Police Scotland stelt dat deze groepen zich “snel aanpassen en nieuwe methoden gebruiken om hun activiteiten te verhullen”, waarbij cryptocurrency nu een veelgebruikt middel is voor fraude en witwassen.

Het rapport kwantificeert niet hoeveel gevallen de toename van 2000% omvat, maar de verschuiving is dramatisch genoeg geweest voor de politie om het probleem prominent onder de aandacht te brengen.

De Schotse politie heeft echter nog geen gespecialiseerde eenheid voor cryptocriminaliteit opgericht om aan de toenemende vraag te voldoen.

Het rapport bevestigt dat “de ontwikkeling van capaciteiten buiten de cybercriminaliteit voortgang boekt”, maar er is momenteel geen speciaal team voorhanden.

Ondanks het gebrek aan een team dat specifiek gericht is op cryptovaluta, heeft de Schotse politie onlangs twee nieuwe tools voor het volgen en traceren van digitale activa geïmplementeerd.

Deze tools zouden hun onderzoekscapaciteiten naar verluidt afstemmen op “een groot deel van de Britse en toonaangevende internationale wetshandhaving”.

De politie blijft echter sterk afhankelijk van cybercrime-eenheden en bredere expertise op het gebied van digitale forensische opsporing.

Police Scotland is lid van de nationale werkgroep Cryptocurrency, die zich richt op het ontwerpen van een “opleidingstraject inclusief getuigenverklaringen van deskundigen” en het verbeteren van de institutionele kennis over onderzoeken naar cryptovaluta.

Het rapport benadrukt dat, hoewel er nu technische hulpmiddelen beschikbaar zijn, robuustere structuren en coördinatie tussen teams nog in ontwikkeling zijn.

Rechtbank zet Bitcoin om in contanten

In 2024 vestigde het Hooggerechtshof in Edinburgh een belangrijk juridisch precedent voor de verwerking van cryptocurrency-activa onder de wetgeving inzake opbrengsten van misdrijven.

In een zaak die verband houdt met gewelddadige criminele activiteiten in Lanarkshire, hebben aanklagers met succes 23,5 Bitcoin omgezet in £109.601.

De digitale valuta was gekoppeld aan John Ross Rennie, die in de rechtbankdocumenten werd omschreven als het “technische brein” achter een gewelddadige overval.

De goedkeuring van de rechtbank om de in beslag genomen Bitcoin om te zetten in contanten markeerde een cruciale stap in het formaliseren van de manier waarop digitale activa kunnen worden teruggevorderd en hergebruikt onder de Schotse wetshandhaving.

Deze zaak is een van de eerste in Schotland waarbij gestolen cryptovaluta via het rechtssysteem zijn omgezet in bruikbare fiatvaluta, wat een nieuwe juridische weg aangeeft voor toekomstige inbeslagnames van activa met betrekking tot digitale tokens.

Eenheid voor cyberfraude voorgesteld

Police Scotland stelt een nieuwe eenheid voor cybercriminaliteit en fraude voor, gericht op het moderniseren van de aanpak van cryptocriminaliteit.

Het doel is om rollen en verantwoordelijkheden intern te herstructureren, zodat agenten cryptocurrency-delicten met een gespecialiseerder en gestroomlijnder systeem kunnen aanpakken.

Dit zou Schotland in lijn brengen met rechtsgebieden als Engeland en Wales, die al over speciale cryptoteams binnen de wetshandhaving beschikken.

Het voorgestelde commando zou ook de strategische coördinatie tussen de afdelingen economische criminaliteit kunnen verbeteren en de in het rapport gesignaleerde opleidingslacunes kunnen aanpakken.

De autoriteiten stellen dat naarmate de adoptie van cryptocurrency toeneemt, zowel in legale als in criminele contexten, het toekomstige succes van de politie afhankelijk zal zijn van de integratie van crypto-specifieke expertise op elk niveau van het onderzoek.