JPMorgan: De tarieven van Donald Trump zullen ‘bloedvergieten’ veroorzaken en het recessierisico verhogen tot 60%

De hoofdeconoom van JPMorgan heeft een scherpe waarschuwing afgegeven over de mogelijke gevolgen van het agressieve tariefbeleid van president Donald Trump, en voorspelt dat “er bloed zal vloeien”.

In een onderzoeksrapport dat donderdag werd gepubliceerd, waarschuwde Bruce Kasman van JPMorgan, samen met een team van economen van het bedrijf, dat de kans dat de wereldeconomie in een recessie terechtkomt, na de aankondiging van de tarieven op woensdag, de “Bevrijdingsdag”, is gestegen van 40% naar een zorgwekkende 60%.

Trumps ingrijpende ‘Bevrijdingsdag’-tarieven leggen een heffing van 10% op goederen die uit alle landen naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd, met nog hogere tarieven voor 60 handelspartners met aanhoudende handelstekorten met de VS.

Dit omvat grote economische mogendheden zoals China en Japan, evenals de Europese Unie.

Deze tarieven komen bovenop de bestaande heffingen die al zijn opgelegd aan de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten, Canada en Mexico, wat tot wijdverbreide onrust leidt.

Aanzienlijk minder bedrijfsvriendelijk: een verschuiving in het Amerikaanse handelsbeleid

“Het hele jaar door zijn de ontwrichtende Amerikaanse beleidsmaatregelen erkend als het grootste risico voor de wereldwijde vooruitzichten,” staat in een onderzoeksrapport van JPMorgan.

Het laatste nieuws bevestigt onze angsten: het Amerikaanse handelsbeleid is aanzienlijk minder bedrijfsvriendelijk geworden dan we hadden verwacht.

De economen van de bankgigant beschrijven tarieven als een “functionele belastingverhoging” op de aankopen van geïmporteerde goederen door Amerikaanse huishoudens en bedrijven.

Economen en experts op het gebied van de toeleveringsketen hebben eerder gewaarschuwd dat Trumps tariefplan waarschijnlijk zal leiden tot hogere prijzen voor een breed scala aan goederen, van alledaagse producten zoals koffie en suiker tot kleding en grote aankopen zoals auto’s en huishoudelijke apparaten.

Een belastingverhoging van historische omvang: de macro-economische impact

Copy link to section

Analisten van JPMorgan berekenden dat de aankondiging van deze week, in combinatie met eerdere tariefverhogingen, het gemiddelde Amerikaanse belastingtarief effectief verhoogt “met ongeveer 22 procentpunten tot een geschatte 24%”, wat overeenkomt met ongeveer 2,4% van de totale waarde van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd, of het bruto binnenlands product (bbp).

“Een belastingverhoging van deze omvang zou vergelijkbaar zijn met de grootste belastingverhoging sinds de Tweede Wereldoorlog,” staat in het onderzoeksrapport van JPMorgan.

De effecten kunnen worden versterkt door vergeldingsmaatregelen van andere landen, een afname van het Amerikaanse ondernemersvertrouwen en verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens.

Recessie in aantocht? JPMorgan slaat alarm.

Copy link to section

“We benadrukken daarom dat dit beleid, indien gehandhaafd, de Amerikaanse en mogelijk de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk in een recessie zou storten. Een update van ons waarschijnlijkheidsscenarioboomdiagram maakt dit punt duidelijk en verhoogt het risico op een recessie dit jaar tot 60%”, vervolgt de notitie, die een somber beeld schetst van de potentiële economische gevolgen.

De economen van JPMorgan bieden echter een sprankje hoop en benadrukken dat een landelijke of wereldwijde recessie “geen uitgemaakte zaak is”.

Naast het voor de hand liggende punt dat beleidsmaatregelen de komende weken kunnen worden gewijzigd, blijven we benadrukken dat de Amerikaanse en wereldwijde economische groei op een solide basis rust en een schok van bescheiden omvang zou moeten kunnen doorstaan.

Ondanks dit potentiële lichtpuntje benadrukt de notitie dat de economen van JPMorgan “de volledige implementatie van de aangekondigde maatregelen als een aanzienlijke macro-economische schok beschouwen” – een schok waarvan het moeilijk zou zijn te herstellen als Trumps beleid aanhoudt.