Pump.fun, het Solana-gebaseerde platform voor de lancering van meme-coins, heeft zijn livestreamfunctie officieel hersteld na een maandenlange schorsing als gevolg van verontrustende en schadelijke content die op het platform werd uitgezonden.

Deze herinvoering, die momenteel slechts voor 5% van de gebruikers wordt uitgerold, gaat gepaard met een grondige herziening van het beleid voor contentmoderatie om gebruikers te beschermen en de integriteit van het platform te waarborgen.

Pump.fun heeft de livestreaming in november 2024 opgeschort.

De livestreamfunctie werd afgelopen november opgeschort na verschillende verontrustende incidenten, waaronder uitzendingen met expliciete handelingen, gewelddadige bedreigingen en zelfs zelfbeschadiging.

Deze streams werden breed veroordeeld door de gemeenschap en leidden tot intensief onderzoek naar de aanpak van Pump.fun op het gebied van contentmoderatie.

Als reactie hierop heeft het platform een pauze ingelast en beloofd de richtlijnen en systemen te heroverwegen voordat de functie weer wordt ingeschakeld.

Naast de kritiek op de livestreamingfunctie kreeg Pump.fun begin dit jaar een bevel tot staking en beëindiging van de activiteiten, na twee collectieve rechtszaken wegens vermeende schendingen van intellectueel eigendom.

Terrorisme en gewelddadige content zijn verboden onder het nieuwe beleid.

Nu de functie gedeeltelijk is hersteld, heeft Pump.fun een streng kader voor contentmoderatie ingevoerd dat gericht is op het behouden van de creativiteit van gebruikers en tegelijkertijd schadelijk of illegaal gedrag voorkomt.

Het nieuwe beleid voor livestreammoderatie van het platform maakt duidelijk dat bepaalde soorten content onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd.

Dit omvat materiaal met grafisch geweld, intimidatie, seksuele uitbuiting, kindermishandeling, illegale activiteiten en schendingen van de privacy, zoals doxing.

Het beleid verbiedt ook expliciet het verheerlijken van terrorisme, gewelddadig extremisme en het ongeoorloofde gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Hoewel de richtlijnen streng zijn in hun verboden, heeft Pump.fun een genuanceerdere positie ingenomen ten aanzien van content die niet geschikt is voor op het werk (NSFW).

Hoewel het beleid erkent dat dergelijke content veel voorkomt op het platform, wordt NSFW-materiaal niet volledig verboden.

In plaats daarvan zal Pump.fun elk geval individueel beoordelen en naar eigen goeddunken bepalen wat in overeenstemming is met de geest van de community en de veiligheidsnormen.

Deze aanpak probeert een evenwicht te vinden tussen creatieve vrijheid en verantwoordelijk toezicht op de inhoud.

Belangrijk is dat Pump.fun dit beleid heeft gepositioneerd als een “levend document”, dat onderhevig is aan updates en verfijningen op basis van feedback van gebruikers, moderators en externe beleidsexperts.

Deze adaptieve aanpak onderstreept de toewijding van het platform om samen met zijn community te evolueren en in real time te reageren op nieuwe uitdagingen.

Wie de nieuwe regels overtreedt, riskeert schorsing.

De handhaving van het nieuwe beleid wordt ondersteund door een toegewijd moderatieteam met volledige bevoegdheid om streams te beëindigen en accounts te schorsen bij overtredingen.

Gebruikers van wie de content wordt verwijderd, krijgen de mogelijkheid om via het support systeem van Pump.fun bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.

De uiteindelijke beslissing over de geschiktheid van de inhoud en de handhaving van accountregels blijft echter volledig bij het platform.

Door de live streaming-functionaliteit met verbeterde beveiligingsmaatregelen te herstellen, wil Pump.fun het vertrouwen herwinnen en een veiligere, boeiendere omgeving voor zijn gebruikers creëren.

De hernieuwde focus van het platform op moderatie markeert een cruciale stap in het behouden van zijn reputatie, terwijl het tegelijkertijd de levendige cultuur van meme coin-innovatie blijft ondersteunen.