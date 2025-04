Van Ford’s kortingen voor werknemers tot Stellantis’ fabriekssluitingen: autotariefen zetten autofabrikanten in beweging.

De invoertarieven van 25% op geïmporteerde auto’s die donderdag van kracht werden, hebben de wereldwijde auto-industrie opgeschrikt en grote autofabrikanten gedwongen tot snelle, uiteenlopende reacties.

Nu de nieuwe heffingen de toeleveringsketens, prijsmodellen en werkgelegenheid dreigen te veranderen, nemen bedrijven van Stellantis tot Hyundai maatregelen om winst en klanten te beschermen.

Nu de tarieven op in het buitenland geassembleerde auto’s van kracht zijn en die op geïmporteerde onderdelen op 3 mei ingaan, haasten autofabrikanten zich om de kosten te beheersen.

Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen om productielijnen stil te leggen, andere bieden forse kortingen aan of onderzoeken mogelijkheden voor uitbreiding van de binnenlandse productie.

De aandelenkoersen van de meeste autofabrikanten bleven donderdag en tijdens de Amerikaanse voorbeurshandel op vrijdag in de min.

Invezz bekijkt de verschillende strategieën die autofabrikanten toepassen om de verstoringen aan te pakken.

Stellantis legt fabrieken stil en ontslaat tijdelijk 900 werknemers.

Stellantis, eigenaar van Jeep, Dodge, Ram en Chrysler, kondigde aan twee assemblagefabrieken tijdelijk te sluiten – één in Windsor, Ontario, en één in Toluca, Mexico – als reactie op de tarieven.

De fabriek in Windsor, waar de Chrysler Pacifica en de Dodge Charger worden geproduceerd, zal twee weken stil liggen.

De fabriek in Toluca, waar de Jeep Compass en Wagoneer S worden geassembleerd, zal van 7 april tot het einde van de maand buiten bedrijf zijn.

Stellantis zei dat de verstoring zou leiden tot het ontslag van ongeveer 900 werknemers in aandrijflijn- en perserijen in Indiana en Michigan.

“We blijven de Amerikaanse tarieven op geïmporteerde voertuigen evalueren en zullen in gesprek blijven met de Amerikaanse overheid over dit beleid,” vertelde een woordvoerder van Stellantis aan MT Newswires.

De aandelen van Stellantis daalden vrijdag voorbeurs met meer dan 7%.

Ford’s ‘From America for America’-korting biedt klanten medewerkersprijzen

Ford heeft daarentegen een meer marktgerichte aanpak gekozen door de kostenstijging op te vangen met behulp van de voorraad.

De in Michigan gevestigde autofabrikant heeft een programma gelanceerd dat voorlopig de naam “From America for America” draagt en naar verluidt de personeelskorting, die traditioneel alleen voor Ford-medewerkers was gereserveerd, aan alle klanten in het hele land aanbiedt.

Hoewel het bedrijf het plan nog niet officieel heeft aangekondigd, meldt Reuters dat de kortingen sinds donderdag van kracht zijn.

Deze stap helpt Ford zich te onderscheiden van concurrenten die de prijzen verhogen om de tariefkosten te compenseren.

De positie van Ford is relatief gunstig. Het bedrijf produceert ongeveer 80% van de in de Verenigde Staten verkochte voertuigen in eigen land, wat een grotere buffer tegen tarieven biedt dan concurrenten die meer afhankelijk zijn van import.

Het bedrijf staat echter nog steeds voor dreigende kostenstijgingen als gevolg van de tarieven op onderdelen die op 3 mei zijn ingevoerd.

De kortingsstrategie sluit ook aan bij de boodschap “Made in America”, populair bij de regering-Trump, die vorige week de ingrijpende tarieven aankondigde in een poging om de productie terug naar de VS te halen.

De aandelenkoers van Ford daalde vrijdag voorbeurs met 3,67%.



Volkswagen voert invoerrechten in op auto’s die in de VS worden verkocht.

Volkswagen heeft een andere aanpak gekozen en zijn Amerikaanse dealers laten weten dat prijsverhogingen op komst zijn.

In een memo van 1 april aan dealers, ingezien door The New York Times, meldde de Duitse autofabrikant dat het later deze maand een nieuwe importheffing op zijn Amerikaanse voertuigen zou invoeren.

Het heeft ook de spoorwegtransporten van auto’s uit Mexico stopgezet, hoewel de scheepvaart doorgaat, en dealers opgedragen om voertuigen die door de tarieven worden getroffen in de havens te houden tot nader order.

Het bedrijf zei dat de definitieve prijswijzigingen medio april zouden worden bevestigd.

In de VS geassembleerde voertuigen, zoals de Volkswagen Atlas en ID.4 in Chattanooga, Tennessee, zijn niet immuun voor kostendruk.

Beide zijn afhankelijk van geïmporteerde onderdelen die onder de komende invoerrechten zullen vallen.

In een verklaring bevestigde Volkswagen dat het de memo naar dealers had gestuurd omdat het “zeer transparant wilde zijn over het navigeren door deze onzekere tijd”.

“Het belang van onze dealers en klanten staat voorop, en zodra we de impact op het bedrijf hebben gekwantificeerd, zullen we onze strategie met onze dealers delen,” aldus het bedrijf.

De aandelenkoers van Volkswagen daalde vrijdag met meer dan 5%.



GM verhoogt de productie van vrachtwagens in Indiana

General Motors reageert op de tariefschok door de binnenlandse productie te verhogen.

Het bedrijf is van plan de productie van zijn lichte vrachtwagens – de Chevrolet Silverado en de GMC Sierra – in zijn fabriek in Fort Wayne, Indiana, te verhogen.

De stap maakt deel uit van een bredere strategie waar GM-CEO Mary Barra in januari al op hintte, en suggereert dat een verhoogde productiecapaciteit in de VS het risico van tarieven op voertuigen die in Mexico en Canada worden gebouwd, kan compenseren.

Om de opstart te vergemakkelijken, zal GM de productie in de fabriek in Fort Wayne tussen 22 en 25 april stilleggen.

Volgens interne communicatie met de United Auto Workers verwacht de fabriek tussen de 225 en 250 banen te creëren en enkele honderden tijdelijke werknemers aan te trekken.

Lokale vakbondsfunctionarissen zeiden dat er mogelijk extra overwerkdagen worden ingepland om de nieuwe productiedoelen te halen.

De aandelenkoers van GM daalde vrijdag voorbeurs met meer dan 5%.

Hyundai waarschuwt voor mogelijke prijsverhogingen

Hyundai Motor Company waarschuwde ook voor mogelijke prijsverhogingen van voertuigen.

In een brief aan dealers waarschuwde Randy Parker, CEO van Hyundai en Genesis Motor North America, dat de prijzen niet langer gegarandeerd waren voor voertuigen die na 2 april in de groothandel werden verkocht.

Parker erkende dat het bedrijf relatief weinig afhankelijk was van import uit Mexico en Canada, en dat Hyundai stevige investeringen in de VS had gedaan.

De Koreaanse autofabrikant verklaarde echter de beleidsontwikkelingen te blijven volgen en strategieën te herzien om de winstgevendheid te handhaven.

Er zijn nog geen officiële prijsveranderingen aangekondigd, maar bedrijfsfunctionarissen in Seoul zeiden dat ze hun opties “nauwlettend bekijken”.