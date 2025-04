Kan de Fed Trumps tariefstorm bedwingen met een gok op renteverlaging?

De Verenigde Staten staan op een kruispunt nu het ingrijpende tariefplan van president Donald Trump, dat deze week werd onthuld, schokgolven door de financiële markten stuurt en de angst voor een recessie weer aanwakkert.

Nu de aandelenmarkt zware verliezen lijdt en wereldleiders met vergeldingsmaatregelen dreigen, staat de Federal Reserve voor een complexe uitdaging.

De voorzichtige houding van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve – het handhaven van de basisrente op 4,25% tot 4,5% – weerspiegelt een centrale bank die worstelt met twee bedreigingen: een mogelijke economische neergang en aanhoudende inflatie, verergerd door Trumps handelspolitiek.

Terwijl Trump de Fed onder druk zet om de rente te verlagen om de economie te ondersteunen tijdens wat zijn regering een “ontwenningsperiode” noemt, zijn economen verdeeld over de wijsheid van een dergelijke stap.

De tariefdrempel en de marktturbulentie

Copy link to section

Trumps aankondiging van tarieven, die hij op 2 april 2025 in een bericht op Truth Social “Bevrijdingsdag” noemde, introduceerde een plan dat veel groter bleek dan verwacht.

Deze beleidsverandering heeft tot grote bezorgdheid geleid, met een sterke daling van de aandelenmarkt deze week. James Glassman, voormalig econoom bij JPMorgan Chase, schrijft deze ontwikkeling toe aan de angst voor een recessie.

De tarieven van Trump zullen er waarschijnlijk toe leiden dat consumenten minder uitgeven door hogere belastingen op goederen, een factor die Powell vrijdag erkende als een grotere invloed hebbend op inflatie en groei.

Bovendien maken werknemers zich steeds meer zorgen over ontslagen, beïnvloed door het schouwspel van grootschalige bezuinigingen op het federale personeelsbestand onder leiding van Elon Musks team bij het ministerie van Overheidsefficiëntie.

Ook bedrijven uiten onzekerheid en trekken zich terug uit investeringen, wat de economische onrust versterkt.

De wereldwijde reactie blijft onduidelijk, maar de dreiging van vergeldingsmaatregelen is groot en verhoogt de druk op de Amerikaanse economie.

Powells opmerkingen vrijdag tijdens een conferentie voor economische journalisten in Arlington, Virginia, onderstreepten de onverwachte omvang van de tarieven en wezen op hun potentieel om de economische stabiliteit te verstoren.

Deze situatie heeft de focus van de Fed verlegd. Glassman betoogt dat de angst voor een recessie de inflatie als belangrijkste zorg van de centrale bank heeft overtroffen, een perspectief dat de huidige marktvolatiliteit heeft versterkt.

Het huidige standpunt van de Fed: voorzichtig terughoudend

Copy link to section

De benchmarkrente van de Fed, vastgesteld op 4,25% tot 4,5%, wordt door Powell als “matig restrictief” beschouwd, een bewuste strategie om de inflatie aan te pakken, die hij als hardnekkig hoog omschreef.

Dit percentage overtreft de historische norm van ongeveer 3%, een niveau dat Powell als typisch voor economische groei heeft aangemerkt.

De aanpak van de centrale bank weerspiegelt haar voortdurende inspanningen om de prijsdruk te beheersen, een uitdaging die aanhoudt sinds de inflatie in 2021 voor het laatst de doelstelling van 2% bereikte. Nieuwe prognoses suggereren dat dit doel mogelijk pas in 2027 weer zal worden gehaald.

Powells opmerkingen van vrijdag wijzen op een weloverwogen tempo.

We hebben pas op 6 en 7 mei een vergadering van het [Federal Open Market Committee]. We kijken daar alvast naar vooruit en werken alles uit. Ik wil wel zeggen dat het gevoel is dat we geen haast hoeven te hebben.

Deze voorzichtige toon weerspiegelt de lange vertragingen in de effecten van het monetair beleid, die volgens economen maanden kunnen duren voordat ze volledig op de economie doorwerken.

De volgende vergadering, gepland voor half juni, biedt een nieuwe gelegenheid tot evaluatie, maar Powell benadrukte de noodzaak om ervoor te zorgen dat inflatie als gevolg van tarieven niet aanhoudend wordt, wat wijst op een afwachtende houding.

De financiële markten signaleren echter een andere urgentie. De markten hebben vier renteverlagingen ingecalculeerd, beginnend in juni, waarbij de kans op een stap in mei toenam naarmate de aandelenmarkt deze week daalde. Dit marktsentiment staat in contrast met Powells terughoudendheid en benadrukt de spanning tussen de verwachtingen van beleggers en de afgemeten strategie van de Fed.

Het tariefdilemma: inflatie versus recessie

Copy link to section

Trumps tarieven vormen een aanzienlijk dilemma voor de Fed. De maatregel zal naar verwachting de inflatie onmiddellijk aanjagen, waarbij velen suggereren dat de prijzen boven het huidige niveau kunnen stijgen – een zorg die Powell vrijdag aan de orde stelde.

Deze potentiële stijging bemoeilijkt de inspanningen van de Fed om de prijsstabiliteit te handhaven, vooral gezien het feit dat de doelstelling van 2% nog steeds buiten bereik is.

Nadat consumenten met hogere prijzen te maken hebben gekregen, zal de groei afnemen en kan de inflatie vervolgens dalen, wat een cyclische uitdaging voor het monetair beleid met zich meebrengt.

Dit scenario dwingt de Fed te kiezen tussen het reageren op hogere inflatie of het beschermen van de economie tegen een mogelijke recessie.

Krishna Guha van Evercore ISI merkte op dat Powells opmerkingen het ontbreken van voorwaarden voor een “Fed put” onderstrepen – het idee dat de Fed zal ingrijpen om een dalende aandelenmarkt te ondersteunen.

Guha suggereerde dat Powell de Fed heeft gepositioneerd om de rente te verlagen als de werkloosheid aanzienlijk stijgt, maar de huidige economische indicatoren zijn op dit punt nog onduidelijk.

Joe LaVorgna van SMBC Nikko Securities America betoogde dat de Fed in normale tijden wellicht preventieve maatregelen zou overwegen om een economische neergang te voorkomen, maar dat de aanhoudende inflatie dergelijke acties momenteel onmogelijk maakt.

Het Witte Huis, via economisch adviseur Kevin Hassett, schetst de situatie anders. In een recent interview met Fox Business Network suggereerde Hassett dat de economie het goed doet, met dalende langetermijnrentes en afnemende inflatie, en voorspelde hij een overgang naar “cruise control” tijdens de komende paar vergaderingen.

Dit optimisme staat in contrast met de door tarieven veroorzaakte druk, waardoor de Fed een complex samenspel van groei- en prijszorgen moet navigeren.

Trumps druk en de historische context

Copy link to section

Trumps oproep tot onmiddellijke renteverlagingen weerspiegelt zijn eerdere kritiek op Powell, een dynamiek die economen al lang onrustig maakt vanwege zijn minachting voor de onafhankelijkheid van de Fed.

Francesco Bianchi van de Johns Hopkins Universiteit, die Trumps tweets uit zijn eerste termijn heeft bestudeerd, bood een historisch perspectief.

Hij suggereerde dat Trumps poging in 2018 om de rente laag te houden achteraf gezien misschien wel juist was, aangezien de Fed later in 2019 de renteverhogingen terugdraaide nadat de rente richting de norm van 3% was gestegen.

Bianchi merkte op dat Trumps motivatie was om druk uit te oefenen op handelspartners zoals de eurozone, maar hij waarschuwde dat de huidige oproepen tot versoepeling de geloofwaardigheid van de Fed in gevaar kunnen brengen als de inflatie oploopt, een risico dat zelfs schadelijk zou zijn voor Trumps regering.

Trumps recente bericht op Truth Social van 2 april 2025 versterkt zijn standpunt: “De Fed zou er VEEL beter aan doen de rente te VERLAGEN naarmate de Amerikaanse tarieven geleidelijk (versoepeld!) in de economie worden doorgevoerd.” Deze druk benadrukt zijn ongeduld, een thema dat consistent is met zijn eerdere ambtstermijn, en plaatst de Fed in een politiek geladen positie bij het overwegen van de volgende stappen.

Opties voor de Fed: verlagen, handhaven of verhogen?

Copy link to section

Het besluitvormingsproces van de Fed wordt gevormd door deze tegenstrijdige krachten, waarbij drie mogelijke scenario’s naar voren komen:

Rente verlagen: Glassman betoogde in een e-mail dat de argumenten voor renteverlagingen overtuigend zijn gezien de potentiële tegenwind, en suggereerde dat de Fed ruimte heeft om haar basisrente te verlagen. Dit komt overeen met de marktverwachtingen van vier verlagingen vanaf juni, wat mogelijk de recessievrees kan wegnemen. De aanhoudende zorgen over inflatie, zoals opgemerkt door Powell en LaVorgna, vormen echter een aanzienlijke belemmering en riskeren een verlies van controle over de prijzen.

Houd vol: Powells huidige aanpak is gericht op het handhaven van de rente tussen 4,25% en 4,5% tot minstens mei, om de volledige impact van de tarieven te kunnen beoordelen. Deze houding weerspiegelt de lange vertragingen in de effecten van het beleid en de noodzaak om overhaaste stappen te vermijden, zoals Powell suggereerde.

Rente verhoging: Hoewel minder waarschijnlijk, zou een renteverhoging overwogen kunnen worden als de inflatie door tarieven sterk stijgt, een scenario dat Powell vrijdag benadrukte. Dit zou de prijsstabiliteit prioriteit geven, maar zorgen over een recessie suggereren dat een dergelijke stap de economische uitdagingen zou kunnen verergeren, wat in strijd is met de werkgelegenheidsdoelstellingen van de Fed.

Economische indicatoren en wereldwijde gevolgen

Copy link to section

De zorgen over de werkloosheid nemen toe, aangewakkerd door ontslagen als gevolg van federale bezuinigingen en onzekerheid in het bedrijfsleven. De consumentenbestedingen zullen waarschijnlijk dalen naarmate tarieven de prijzen verhogen, een dynamiek die Powell als een groeirisico aanmerkte. Wereldwijd voegt de dreiging van vergeldingsmaatregelen extra complexiteit toe.

Powells verklaring van vrijdag, “We staan voor een zeer onzekere toekomst met verhoogde risico’s van zowel hogere werkloosheid als hogere inflatie,” vat de uitdaging van de Fed in deze volatiele omgeving samen.

De geloofwaardigheid van de Fed staat op het spel.

Copy link to section

De onafhankelijkheid van de Fed is een cruciaal punt, aangezien Trumps publieke eisen het risico met zich meebrengen dat het monetaire beleid gepolitiseerd raakt.

Bianchi’s waarschuwing voor de gevaren van het verliezen van de controle over de inflatie onderstreept de inzet, waarbij hij opmerkt dat geloofwaardigheid essentieel is voor het vertrouwen van de consument en de effectiviteit van de centrale bank.

Powells strategie om te wachten op duidelijkere gegevens, zoals hij vrijdag aangaf, is bedoeld om deze autonomie te behouden, maar de druk van de markt om renteverlagingen te eisen, stelt zijn vastberadenheid op de proef.

Een delicate evenwichtsoefening

Copy link to section

Op 6 april 2025 staat de Fed voor een delicate evenwichtsoefening.

Powells voorzichtige houding suggereert een pauze tot de vergadering van 6-7 mei, met een mogelijke herbeoordeling medio juni als de signalen van een recessie sterker worden.

Glassmans pleidooi voor renteverlagingen weerspiegelt het marktsentiment en de noodzaak om groeizorgen aan te pakken, maar de aanhoudende inflatie, zoals Powell en anderen opmerken, pleit tegen overhaasting.

Trumps tariefaanval heeft het economische verhaal verschoven naar het behoud van groei, maar het inflatiedoel van 2% van de Fed blijft ongrijpbaar.

De centrale bank moet deze onzekerheid met precisie navigeren, politieke druk weerstaan en tegelijkertijd de economie beschermen. De vergadering in mei zal een cruciaal moment zijn, waarbij de lange vertragingen van het monetaire beleid ervoor zorgen dat de volgende stap van de Fed een blijvende impact zal hebben.