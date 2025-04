PepeX klaar voor presale-stijging van 250%, PEPE daalt met 75% in veranderende markt

Meme-coins blijven de aandacht in de cryptowereld domineren. Een nieuwe speler, PepeX, wint snel terrein.

PepeX bevindt zich nu in fase 5 van de presale en heeft meer dan $1.249.000 opgehaald. De tokenprijs stijgt over twee dagen van $0,0243 naar $0,0255.

Deze stijgende vraag staat in schril contrast met het Pepe-token, die in 2025 meer dan 65% is gedaald na een piek in december vorig jaar.

Terwijl PEPE viral ging zonder onderliggende nut, presenteert PepeX zich als een functioneel lanceerplatform met anti-rug pull-bescherming en een gestructureerd presale-model voor langetermijnstabiliteit van de token.

Prijzen stijgen nu de presale een nieuwe fase ingaat

Copy link to section

PepeX is opgebouwd uit 30 fases, waarbij de prijs per fase met 5% stijgt. De presale begon eind maart met een tokenprijs van $0,02, en de huidige prijs bedraagt $0,0243 in fase 5.

Over twee dagen stijgt de prijs naar $0,0255 naarmate de verkoop naar fase 6 gaat.

Als de hele presale uitverkocht is, wordt het token op openbare beurzen gelanceerd voor ongeveer $0,085, wat vroege kopers een sterk prijsvoordeel biedt.

De huidige opbrengst van de fondsenwerving bedraagt $1.249.035, wat de toenemende belangstelling weerspiegelt nu meer kopers zich melden voor de volgende prijsverhoging.

De presale is gepland voor 90 dagen, waardoor het project een vaste periode heeft om interesse te wekken vóór de lancering.

Belangrijkste verschillen tussen PepeX en Pepe

Copy link to section

In tegenstelling tot PEPE, dat in 2023 puur als meme-coin zonder functionaliteit werd gelanceerd, is PepeX gebouwd als lanceerplatform voor nieuwe meme-tokens.

Het platform is van plan kunstmatige intelligentie te gebruiken om nieuwe meme-coins te beoordelen en te lanceren. Hierdoor kunnen makers tokens lanceren met functies zoals geautomatiseerde liquiditeitsvergrendelingen en anti-sniperbescherming.

PepeX beperkt de toewijzing van ontwikkelaarstokens tot 5%, waarbij 95% voor de community is gereserveerd.

Dit mechanisme, in combinatie met liquiditeitsvergrendelingsvereisten, is ontworpen om tokenmanipulatie, oneerlijke distributie of vroegtijdige dumping door insiders te voorkomen – veelvoorkomende problemen bij de lancering van meme-coins.

Pepe daarentegen steeg en daalde op basis van markthype.

Het bereikte een recordhoogte van $0,00002803 in december 2024, maar de huidige prijs is gedaald tot $ 0,0057041 , ongeveer 75% lager dan de piek. Er was nooit een platform of ecosysteem aan verbonden, waardoor het kwetsbaarder was voor speculatieve schommelingen.

Wat zou PepeX in 2025 kunnen stimuleren?

Copy link to section

De prijsvoorspellingen voor PEPE blijven beperkt. Analisten suggereren een bereik tussen $0,000006 en $0,000015 tegen het einde van het jaar, grotendeels gedreven door de meme-momentum en speculatieve sentimenten.

PepeX introduceert echter nut in de wereld van meme-coins. Als het meme-makers aantrekt die op zoek zijn naar een veilige, snelle manier om tokens te lanceren – en investeerders die op zoek zijn naar toegang in een vroeg stadium – kan de vraag naar PEPX toenemen naarmate het platform schaalt.

Het leent ook het presale-model van eerdere succesverhalen, waarbij winsten vóór de lancering worden geboden naarmate de token door de gefaseerde prijsstructuur stijgt.

Een succesvolle notering tegen $0,085 zou al een winst van meer dan vier keer de openingsprijs van de presale betekenen.

Het potentieel is ook verbonden met het bredere meme-ecosysteem. Platforms zoals Pump.fun hebben meer dan $500 miljoen aan meme-coinwaarde gegenereerd.

Als PepeX een deel van die markt weet te veroveren, kan dat extra handelsactiviteit genereren zodra het token live gaat.