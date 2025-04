Cryptoprijzen storten in nu beleggers overstappen op het virale pepeX

De cryptomarkt blijft aanzienlijke verliezen boeken, aangezien de onzekerheid over tarieven kopers aan de zijlijn houdt. Vergeleken met een angstniveau van 34 in de vorige sessie, is de crypto fear & greed index verder gedaald naar 23.

Te midden van de economische onzekerheden lijken slimme beleggers hun aandacht te verleggen van de grote spelers naar revolutionaire meme-projecten met een sterk groeipotentieel. PepeX, het eerste AI-aangedreven meme-coin launchpad, staat bovenaan de lijst van meme ICO’s van 2025. De missie is om eerlijkheid terug te brengen in “eerlijke lanceringen”, waarbij de controle in handen van de gemeenschap wordt gelegd.

Ethereum bereidt zich voor op correctieve opleving, top-ETF’s registreren dagelijkse instroom

Sinds het begin van het jaar heeft de prijs van Ethereum in 9 van de 13 weken verliezen geleden. Hoewel de verkoopdruk in de komende sessies waarschijnlijk zal aanhouden, heeft de belangrijkste altcoin mogelijk zijn kortetermijnbodem bereikt. Volgens SoSoValue registreerden Ethereum spot-ETF’s op 4 april een totale dagelijkse netto-instroom van $2,06 miljoen, waarbij de opties van BlackRock, Fidelity en Grayscale bovenaan de lijst stonden met respectievelijk $4,05 miljard, $1,41 miljard en $567,88 miljoen.

Een blik op de dagelijkse prijsgrafiek laat zien dat de Ethereum-prijs diep in het oververkochte gebied zit met een RSI van 26. Bij een waarschijnlijke correctieve opleving is $1750 een weerstandsniveau om in de gaten te houden. Onder de huidige steunzone van $1415 zullen de beren een tweejarig dieptepunt van $1375 in het vizier hebben.

ETH prijsgrafiek | bron: TradingView

PepeX op lijst van top meme-tokens van 2025 nu beleggers zich terugtrekken uit grote cryptomunten

De meme-cultuur ondergaat een revolutie die naar verwachting een aanzienlijk aantal cryptomiljonairs zal creëren. Te midden van de onrust over tarieven kijken slimme beleggers voorbij de grote spelers naar kansen in betaalbare tokens met toepassingen in de echte wereld.

Op basis van zijn infrastructuur en robuuste groeipotentieel heeft PepeX zijn plaats als een top meme ICO in 2025 veiliggesteld. Als ‘s werelds eerste AI-aangedreven tokenisatie-lanceerplatform heeft het project zich ten doel gesteld om “eerlijke lanceringen weer eerlijk te maken”. Dit omvat het onderdrukken van elke vorm van gatekeeping, het ontmoedigen van manipulatie door insiders en het in handen van de gemeenschap plaatsen van de controle.

Cryptoliefhebbers, ook zonder programmeerkennis, kunnen snel en eenvoudig een token creëren. Dankzij AI hoeven ze zich geen zorgen te maken over branding en marketing van het token.

Tegelijkertijd wil PepeX de investering van de houders beschermen door het bezit van de makers te beperken tot 5% van het totale aanbod. Mocht een tokenproject mislukken, dan verliezen de oprichters hun geblokkeerde liquiditeit, die vervolgens aan de community wordt herverdeeld. Met andere maatregelen, zoals anti-sniping bescherming, heeft PepeX alle lekken gedicht die bij vergelijkbare projecten als Pump.fun zijn waargenomen.

Het is deze zekerheid en het groeipotentieel dat slimme investeerders naar het meme-project trekt, ondanks de aanhoudende tariefonzekerheid die de bredere cryptomarkt heeft beïnvloed. Zelfs voordat het project in het derde kwartaal op de markt komt, hebben de vroege investeerders de kans om cumulatieve winsten tot 311% te behalen tijdens de lopende voorverkoop.

Bij elke 3-daagse fase stijgt de tokenprijs met 5%. De eerste 4 fases zijn al uitverkocht; in slechts twee weken is er meer dan $1,2 miljoen opgehaald.

Cardano nadert oververkochte zone te midden van toegenomen angst over tarieven

Cardano prijsgrafiek | bron: TradingView

De prijs van Cardano heeft de afgelopen vijf weken vier weken in de min gestaan en lijkt op weg naar een nieuwe wekelijkse daling, aangezien de markt blijft reageren op Trumps agressieve tarieven. Maandag daalde de altcoin verder naar een niveau dat voor het laatst in november 2024 werd bereikt.

Een blik op de dagelijkse prijsgrafiek laat zien dat de koers rond de oververkochte zone schommelt met een RSI van 31. Opvallend is dat de indicator naar beneden wijst; dit duidt erop dat de Cardano-prijs op korte termijn verdere verliezen kan boeken.

Terwijl de bulls de steun op $0,4975 verdedigen, kan de altcoin een correctieve opleving laten zien, met een verwachte weerstand op $0,6500. Een verdere daling kan ertoe leiden dat de bears het lagere steunniveau van $0,4450 testen.

