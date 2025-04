De Venezolaanse inflatie stijgt naar 136% door de steeds verdergaande devaluatie van de bolívar, wat de economische crisis verergert.

De inflatiecrisis in Venezuela verergerde in maart 2025, met een stijging van de consumentenprijzen van 13,1% in één maand, aldus het Venezolaanse Financieel Observatorium, een onafhankelijke monitoringgroep.

De sprong komt bovenop een alarmerend hoge jaarlijkse inflatie, die met 19 procentpunten is gestegen tot een duizelingwekkende 136%.

De kerninflatie – exclusief de volatiele prijzen van voedsel en diensten – deed het nog slechter en steeg tot 140%, wat de ernst van de economische ineenstorting waarmee het land te kampen heeft, onderstreept.

Devaluatie van de Bolívar

De bolívar, de nationale munt van Venezuela, verloor in maart 13% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor de financiële onrust verder toenam.

De aanhoudende depreciatie wijst op een sterke informele dollarisering van de economie, waardoor de beleidsopties van de overheid beperkt worden.

De sterke daling van de bolívar wijst ook op een toegenomen kwetsbaarheid van de lopende rekening van de betalingsbalans, wat de druk op een toch al fragiele economische omgeving verder verhoogt.

Naarmate de inflatie en de instabiliteit van de valuta toenemen, waarschuwen experts dat Venezuela de komende maanden met nog diepere economische destabilisatie te maken kan krijgen.

Stijgende prijzen treffen belangrijke sectoren.

Venezolaanse gezinnen voelen de gevolgen van de inflatie op essentiële goederen en diensten.

In maart 2025 stegen de prijzen van huishoudelijke apparaten sterk met 16,7%.

De diensten kenden echter de meest dramatische prijsstijgingen, met een explosieve stijging van de gasprijzen met 56% en een stijging van de sanitaire diensten met 17%.

De prijzen van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken stegen ook sterk, met 14% ten opzichte van de voorgaande maand.

Deze wijdverbreide prijsstijgingen maken de kosten van levensonderhoud voor gewone Venezolanen nog onbetaalbaarder.

Waarom is de inflatie in Venezuela zo uit de hand gelopen?

Econoom Aldo Contreras wees erop dat de inflatie in Venezuela in maart steeg tot 13,1%, na een sprong van 12,8% in februari, wat resulteerde in een alarmerende jaar-op-jaar inflatie van 136%.

In een gesprek met Invezz benadrukte Contreras dat een belangrijke aanjager van de inflatie het gebrek aan transparantie van de Centrale Bank van Venezuela is, aangezien deze sinds oktober 2024 geen officiële inflatiecijfers meer heeft gepubliceerd.

Deze ondoorzichtigheid voedt het scepticisme op de markt en vergroot de economische onzekerheid, waardoor het voor bedrijven en investeerders moeilijker wordt om vooruit te plannen.

Een andere belangrijke factor achter de ongebreidelde inflatie is de explosieve groei van de monetaire liquiditeit. In 2025 is de liquiditeit met 21,72% toegenomen, wat suggereert dat de overheid geld drukt om haar begrotingstekort te dekken, waardoor de inflatiedruk verder wordt aangewakkerd.

Tegelijkertijd kampt Venezuela met een sterke daling van de olie-inkomsten, wat de overheidsfinanciën verder onder druk zet en de angst voor een diepere recessie vergroot.