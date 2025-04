De EU-handelsministers hebben besloten om vanaf volgende week vergeldingsheffingen op bepaalde Amerikaanse importen in te voeren.

Ze geven echter de voorkeur aan onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump om bestaande tarieven af te schaffen in plaats van verdere vergeldingsmaatregelen.

Het blok van 27 landen krijgt vanaf woensdag te maken met een tarief van 20% op bijna alle goederen en een tarief van 25% op staal, aluminium en auto’s.

Dit komt door Trumps beleid om tarieven op te leggen aan landen die volgens hem hoge barrières voor Amerikaanse importen opwerpen.

Volgens een bericht van Reuters kwamen de ministers van Handel maandag in Luxemburg bijeen om de reactie van de EU op de Amerikaanse Inflation Reduction Act en de betrekkingen met China te bespreken.

Onderhandelingen zijn de voorkeursroute.

Veel ministers benadrukten dat het starten van onderhandelingen en het voorkomen van een totale handelsoorlog prioriteit moesten hebben.

“We moeten kalm blijven en op een manier reageren die de escalatie voorkomt. De huidige beurzen laten zien wat er gebeurt als we meteen escaleren. Maar we zullen klaarstaan om tegenmaatregelen te nemen als dat nodig is om de Amerikanen aan tafel te krijgen,” zei de Nederlandse minister van Handel Reinette Klever tegen verslaggevers.

De EU is bereid te onderhandelen over een “nul-voor-nul”-tariefovereenkomst voor industriële goederen, zoals aangekondigd door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie in Brussel.

EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič werd in het Reuters-bericht als volgt geciteerd:

Vroeg of laat zullen we met de VS aan de onderhandelingstafel zitten en een voor beide partijen aanvaardbaar compromis vinden.

De EU zal twee sets gerichte vergeldingsheffingen op Amerikaanse importen opleggen als reactie op de Amerikaanse tarieven op Europees staal en aluminium. De eerste set heffingen gaat in op 15 april en de tweede op 15 mei.

EU veerkrachtig

Šefčovič verklaarde ook dat de EU bereid was haar reactie te intensiveren, wat onder meer het gebruik van het anti-dwanginstrument (ACI) van de EU zou kunnen omvatten om Amerikaanse diensten te treffen of Amerikaanse bedrijven de toegang tot aanbestedingen in de EU te ontzeggen.

Hoewel het de voorkeur zou geven aan onderhandelingen met de VS over de afschaffing van tarieven.

Hij deelde de gevoelens van de Franse minister van Handel Laurent Saint-Martin en verklaarde:

Wij zijn bereid alle beschikbare maatregelen te gebruiken om de interne markt te beschermen.

Sommige EU-landen, met name die met sterke handelsbanden met de Verenigde Staten, adviseerden echter om voorzichtig te werk te gaan.

De ACI werd door de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Harris omschreven als een “nucleaire optie”, waarbij hij aangaf te geloven dat de meeste EU-landen er, althans voorlopig, niet klaar voor waren om deze te overwegen.

Robert Habeck, de aftredende Duitse minister van Economie, adviseerde dat een verenigde EU zich in een sterke positie zou bevinden.

Tijdens een toespraak in Luxemburg zei Habeck dat de zwakte van Amerika duidelijk blijkt uit de ineenstortende aandelenmarkten en het potentieel voor verdere schade.

Hij voegde eraan toe dat de wens van Elon Musk, een aanhanger van Trump, voor nul tarieven tussen Europa en de VS deze zwakte weerspiegelt.

EU-tegenmaatregelen

De EU zal naar verwachting deze week de eerste tegenmaatregelen goedkeuren tegen Amerikaanse importen ter waarde van maximaal 28 miljard dollar, waaronder producten variërend van tandzijde tot diamanten, als reactie op Trumps staal- en aluminiumtarieven.

Deze tegenmaatregelen zijn specifiek gericht en niet zo breed als de wederzijdse heffingen.

Trump heeft gedreigd een tarief van 200% op alcoholische dranken uit de EU te heffen als het blok doorgaat met het voorgestelde tarief van 50% op Amerikaanse bourbon.

Deze dreiging heeft tot bezorgdheid geleid in Frankrijk en Italië, belangrijke exporteurs van wijn en sterke dranken naar de VS.

De VS hebben tarieven opgelegd op auto’s en andere goederen, en als reactie daarop zal het blok van 27 landen tegen eind april een groter pakket tegenmaatregelen bekendmaken.

In 2024 importeerde de VS voor 334 miljard euro ($366,2 miljard) aan goederen uit de EU, terwijl de EU voor 532 miljard euro aan goederen naar de VS exporteerde.

Dit handelstekort geeft de EU minder onderhandelingsmacht dan de VS in een tarievenoorlog, aangezien Brussel minder Amerikaanse goederen heeft om op te richten.