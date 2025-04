Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, bekend om zijn daadkrachtige optreden in tijden van crisis, signaleert een andere aanpak nu de Amerikaanse economie de turbulente wateren van het handelsbeleid van president Donald Trump bevaart.

Van het toezeggen van onwankelbare steun tijdens de Covid-19-pandemie tot het afgeven van een strenge boodschap over inflatie en het snel ondersteunen van de financiële markten na het faillissement van Silicon Valley Bank, heeft Powell laten zien bereid te zijn tot actie wanneer de situatie dat vereist.

Powell en de Fed kampen echter met net zoveel onzekerheid als de rest van de wereld over de richting van de economie onder Trumps leiderschap. De Fed-voorzitter gaf vrijdag aan dat dit niet het moment is voor een “Fed put” – Wall Streets term voor interventies om dalende aandelenmarkten te ondersteunen – zelfs nu het vermogen van huishoudens afneemt en de reële risico’s voor de economische activiteit toenemen.

Afwachten en zien: de voorzichtige aanpak van de Fed

“Er wordt veel afgewacht, ook door ons, en dat lijkt gewoon de juiste aanpak in een tijd van verhoogde onzekerheid,” verklaarde Powell, waarmee hij duidelijk maakte dat de Fed niet van plan is om haastig renteverlagingen door te voeren, zoals dat wel het geval zou zijn bij een conventionele crisis die een snelle reactie van de centrale bank vereist.

Het banenrapport van maart, dat vrijdag werd gepubliceerd, toonde een aanhoudende sterke groei, hoewel Powell opmerkte dat de cijfers van vóór Trumps aankondigingen over tarieven dateerden, wat de onzekerheid vergrootte.

“Het is op dit moment niet duidelijk… wat het juiste pad is voor het monetaire beleid,” zei hij, waarbij hij benadrukte dat “we moeten afwachten hoe dit zich ontwikkelt.”

Hoewel schommelingen in de aandelenkoersen de economie kunnen beïnvloeden door het huishoudelijk vermogen te raken en verwachtingen te verschuiven, hebben de dynamiek van Trumps beleid een “sneeuwstorm van tegenstrijdige signalen” gecreëerd die de Fed terughoudend hebben gemaakt om zich aan een bepaalde koers te verbinden.

Het is een centraal principe van de moderne centrale bank geworden om snel en resoluut op te treden wanneer een probleem duidelijk is gedefinieerd.

De Fed is echter evenzeer vastbesloten om stappen te vermijden die later mogelijk teruggedraaid moeten worden, een risico dat Powell zou lopen als hij steun zou uitspreken voor renteverlagingen om de economie te stabiliseren op een moment dat hogere inflatie en de potentiële noodzaak om de rente hoog te houden ook een aanzienlijke bedreiging vormen.

Een ander soort schok: handelspolitiek als onvoorspelbare factor

In tegenstelling tot eerdere crises, die voortkwamen uit ziekte, verstoringen van de toeleveringsketen of olie-embargo’s, is de huidige situatie het gevolg van een bewuste beleidsbeslissing van het Witte Huis om importtarieven op te leggen die de verwachtingen ver overtreffen. Dit heeft geleid tot vergeldingsmaatregelen van China en de mogelijkheid van verdere tegenmaatregelen van andere landen.

De consensus die zich ontwikkelt is dat Trumps tarieven de economische groei zullen belemmeren, zo niet een volledige recessie zullen veroorzaken.

JPMorgan voegde zich onlangs bij de groep bezorgde stemmen, waarbij de economen van de bank een daling van het bruto binnenlands product met 0,3% voor het hele jaar voorspelden – een aanzienlijke neerwaartse bijstelling ten opzichte van een eerdere schatting van 1,3% groei.

Ze verwachten ook dat het werkloosheidspercentage zal stijgen van het huidige niveau van 4,2% naar 5,3%.

Doordat het gemiddelde tarief op de ongeveer 3 biljoen dollar aan jaarlijkse importen van de VS mogelijk vertienvoudigt, van ongeveer 2,5% naar 25% of meer, wordt de eerste impact verwacht in de prijzen, aangezien producenten en importeurs ten minste een deel van die kosten doorberekenen aan de consumenten.

Economen verwachten dat deze hogere prijzen zullen leiden tot een headline-inflatie die een procentpunt of meer hoger uitvalt dan anders het geval zou zijn, waardoor deze verder afwijkt van het streefcijfer van 2% van de Fed.

Naarmate huishoudens en bedrijven zich aanpassen aan de hogere prijzen, wordt een afname van de vraag verwacht, wat leidt tot een combinatie van hogere inflatie en lagere groei – een scenario dat doet denken aan stagflatie.

Hoewel Powell en andere functionarissen van de Fed niet geloven dat ze een punt hebben bereikt waarop hun vermogen om hun inflatiedoelstelling te bereiken rechtstreeks in conflict is met hun doel om de werkloosheid laag te houden, erkennen ze de uitdagingen.

“We zitten niet in een situatie zoals in de jaren zeventig,” verklaarde Powell, verwijzend naar de periode van dubbelcijferige inflatie en relatief hoge werkloosheid.

“Maar de effecten op de korte termijn zouden hogere inflatie en mogelijk hogere werkloosheid zijn,” voegde Powell eraan toe, en merkte op dat “dat moeilijk is voor een centrale bank”, aangezien deze twee uitdagingen tegengestelde beleidsreacties vereisen.

Totdat het economische pad duidelijker wordt en de snelheid van de ontwikkelingen bekend is, “voelt het alsof we geen haast hoeven te hebben”.