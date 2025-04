De agressieve tariefmaatregelen van president Donald Trump zouden de economische groei in de eurozone aanzienlijk kunnen belemmeren, mogelijk met 0,5 tot 1 procentpunt, aldus Yannis Stournaras, de gouverneur van de Griekse centrale bank. Stournaras deelde zijn zorgen in een interview met de Financial Times dat maandag werd gepubliceerd.

Zijn opmerkingen komen op een moment dat de landen van de Europese Unie de komende dagen overwegen een eerste reeks gerichte tegenmaatregelen goed te keuren op Amerikaanse importen ter waarde van maximaal 28 miljard dollar – variërend van tandzijde tot diamanten – als reactie op de oplopende handelsspanningen.

Het blok van 27 landen wordt geconfronteerd met importtarieven van 25% op staal en aluminium en auto’s, naast de door Trump aangekondigde “wederkerige” tarieven van 20% vanaf woensdag voor bijna alle andere goederen, waardoor een complexe en uitdagende handelsomgeving ontstaat.

In zijn interview met de Financial Times waarschuwde Stournaras dat het toenemende risico van een wereldwijde handelsoorlog een grote “negatieve vraagshock” in de eurozone zou kunnen veroorzaken, wat de economische groeivooruitzichten van Europa aanzienlijk zou kunnen belemmeren.

“Een aanzienlijke negatieve impact op de groei zou kunnen leiden tot een veel zwakkere activiteit dan verwacht, waardoor de inflatie onder onze doelstellingen zou zakken,” vertelde hij aan de FT, waarmee hij het potentieel voor een aanzienlijke economische neergang onderstreepte.

De Europese Centrale Bank (ECB) schatte eerder dat een algemene Amerikaanse invoertarief van 25% op Europese goederen de groei van de eurozone in het eerste jaar met 0,3 procentpunt zou verminderen.

Als de EU tegenheffingen op de VS zou invoeren, zou dit effect oplopen tot een half procentpunt, wat het potentieel voor een zelf toegebrachte wond benadrukt.

Stournaras benadrukte dat tarieven fundamenteel deflatoir zijn, waarbij sommige Amerikaanse maatregelen “erger dan verwacht” uitpakken en een “ongekende” mate van “mondiale beleidsonzekerheid” creëren, aldus een bericht in de Financial Times.

Op 2 april onthulde Trump een basisheffing van 10% op alle importen naar de VS, gecombineerd met hogere heffingen op tientallen andere landen. Deze heffingen lijken ongeveer 60 landen te treffen en verstoren de wereldwijde handelsstromen aanzienlijk.

De Amerikaanse goederenimport in de EU bedroeg in 2024 in totaal 334 miljard euro (365,6 miljard dollar), terwijl de EU-export naar de Verenigde Staten 532 miljard euro bedroeg. Dit benadrukt het aanzienlijke handelstekort tussen de twee economische grootmachten.