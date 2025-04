Handelsoorlog zal waarschijnlijk de wereldwijde vraag naar olie verder aantasten naarmate de recessievrees toeneemt.

De olieprijzen zijn maandag verder gedaald, omdat de angst voor een recessie beleggers stevig in de greep houdt.

De escalerende handelsoorlog tussen de VS en China heeft de angst voor een vertraging van de wereldeconomie aangewakkerd, wat waarschijnlijk een ernstige impact zal hebben op de vraag naar olie.

Volgens mediaberichten heeft Goldman Sachs maandag zijn olieprijsvoorspellingen naar beneden bijgesteld en een kans van 45% op een Amerikaanse recessie binnen de komende 12 maanden voorspeld.

Vorige week voorspelde JPMorgan een hogere kans op een recessie, namelijk 60%, in de VS en wereldwijd.

“De omvang van de uitverkoop (op de oliemarkt) suggereert dat de markt een aanzienlijke vraagdaling inprijst naarmate de recessievrees toeneemt,” aldus analisten van ING Group in een notitie.

ING-analisten zeiden:

De huidige prijsniveaus impliceren een vraagdaling van ongeveer 1 miljoen vaten per dag voor de rest van dit jaar, waardoor de vraag naar olie op jaarbasis gelijk zou blijven.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange $59,29 per vat, een daling van 4,4% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Het contract bereikte eerder op de dag een dieptepunt van meer dan vier jaar, namelijk $58,95 per vat.

“De intraday-vooruitzichten zijn waarschijnlijk zwakker, aangezien de prijzen de sterke steun van $60 hebben doorbroken,” aldus Geojit Financial Services.

Brent-olie op de Intercontinental Exchange daalde met 4% tot $63,01 per vat. Het contract bereikte eerder vandaag een vierjarig dieptepunt van $62,51 per vat.

De vraag daalt door de oplopende handelsoorlog.

De aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China zal naar verwachting de wereldwijde vraag naar brandstof doen dalen.

De verhoogde Chinese tarieven op Amerikaanse goederen escaleerden de handelsoorlog en versterkten de recessievrees onder beleggers, waardoor de olieprijzen vrijdag met 7% daalden.

Dit volgt op een week met aanzienlijke verliezen voor zowel Brent als WTI, die respectievelijk met 10,9% en 10,6% daalden.

China kondigde vrijdag aan extra heffingen van 34% op Amerikaanse goederen te zullen invoeren als reactie op de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump.

Dit bevestigde de vrees van beleggers dat er een volwaardige wereldwijde handelsoorlog is uitgebroken.

Hoewel importen van olie, gas en geraffineerde producten vrijgesteld werden van Trumps ingrijpende nieuwe tarieven, kunnen de maatregelen de inflatie aanwakkeren, de economische groei vertragen en handelsgeschillen intensiveren, wat de olieprijzen onder druk zet.

Voor de oliemarkt verwachten analisten een vraagvermindering van ongeveer 1 miljoen vaten per dag.

Volgens schattingen van het Internationaal Energieagentschap zal het totale olieaanbod in 2025 met 1,6 miljoen vaten per dag toenemen.

Het in Parijs gevestigde energieagentschap had al verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 600.000 vaten per dag zou worden overtroffen.

Experts verwachten echter dat de vraag, gezien de toenemende angst voor een recessie, met name in de VS en China – twee van de grootste afnemers van ruwe olie – met 1 miljoen vaten per dag zou kunnen dalen.

Dit zou het overaanbod op de markt nog erger kunnen maken dan eerder werd verwacht.

Het aanbod stijgt verder.

Bovenstaande schattingen houden geen rekening met de vraag of de OPEC dit jaar besluit de olieproductie verder te verhogen.

Vorige week besloten acht leden van de OPEC+-groep verrassend genoeg de olieproductie voor mei met 411.000 vaten per dag te verhogen, een besluit dat beleggers overrompelde.

De olieprijzen daalden hierdoor sterk. Volgens Rystad Energy zouden de komende maanden meer van dergelijke productieverhogingen kunnen volgen als het Amerikaanse aanbod stagneert.

“De beslissing toont het vertrouwen van OPEC+ in het vermogen van de markt om extra aanbod op te nemen, hoewel het nieuwe complexiteiten met zich meebrengt gezien de aanhoudende macro-economische onzekerheden, fluctuerende vraagindicatoren en geopolitieke risico’s,” zei Mukesh Sahdev, wereldwijd hoofd grondstoffenmarkt, olie bij Rystad Energy, in een e-mailcommentaar.

Volgens Rystad Energy zou OPEC de olieproductie verder kunnen verhogen en de afbouw van de vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag kunnen versnellen als de aanbodverstoringen in de VS verergeren.

Het in Noorwegen gevestigde energie-informatiebedrijf verklaarde dat het kartel een opportunistische zet heeft gedaan door de productie in mei te verhogen en te profiteren van de verwachte stagnatie in de productie buiten de OPEC.

Maar op korte termijn maakt dit de olieprijzen kwetsbaar voor verdere dalingen, aangezien de vraag afneemt als gevolg van de handelsoorlog.

Dit geldt ook voor Saoedi-Arabië, de belangrijkste speler binnen de OPEC, dat maandag de officiële verkoopprijs van Arab Light-olie voor levering in mei naar Azië met $2,30 per vat verlaagde – de grootste verlaging sinds 2022.

Vertraging in de Amerikaanse boringen

“De beweging op de markt zal waarschijnlijk ook leiden tot een sterke vertraging van de booractiviteiten in de VS,” voegden analisten van ING eraan toe.

De toename van vijf booreilanden vorige week, zoals gemeld door Baker Hughes, zal gezien de huidige prijsniveaus snel weer teniet worden gedaan.

De spotprijs voor WTI-ruwe olie ligt momenteel iets boven de $60 per vat, en de toekomstige prijzen liggen onder de $60.

De meest recente Dallas Fed Energy Survey geeft echter aan dat Amerikaanse olieproducenten gemiddeld een prijs van $65 per vat nodig hebben om winstgevend een nieuwe put te boren.

ING-analisten voegden eraan toe:

Een ommekeer in de boringen in de VS zou betekenen dat de Amerikaanse olieproductie snel zou gaan dalen.

De jaarlijkse daling van de ruwe olieproductie uit bestaande putten in het Permbekken in de VS bedraagt iets meer dan 400.000 vaten per dag.