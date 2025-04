Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) krijgt maandag een flinke klap nadat president Trump aankondigde dat er wederom 34% aan wederzijdse tarieven op goederen uit China wordt geheven.

De aandelen van BABA zijn vandaag meer dan 10% gedaald en meer dan 20% ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar, midden maart. Dit wijst erop dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de mogelijke impact van Trumps nieuwe handelspolitiek op de Chinese gigant.

Een diepere duik in Alibaba’s activiteiten suggereert echter dat de e-commerce- en techgigant mogelijk niet zo kwetsbaar is voor de tarieven van Trump als velen denken.

BABA’s wereldwijde schaal beschermt het tegen de tarieven van Trump.

Alibaba is relatief beter gepositioneerd dan sommige concurrenten wat betreft het vermogen om met nieuwe tarieven om te gaan, aangezien China een steeds groter deel van de omzet blijft vertegenwoordigen.

Hoewel Alibaba’s wereldwijde platform in de VS actief is, komt een aanzienlijk deel van de omzet uit andere internationale markten.

De Verenigde Staten is slechts een van de vele landen waar het bedrijf actief is.

Deze brede wereldwijde aanwezigheid en schaal maken het Alibaba-aandeel relatief beter beschermd tegen de gevolgen van Trumps tarieven.

Bovendien bieden BABA-aandelen momenteel ook een dividendrendement van 1,72%, wat ze nog aantrekkelijker maakt om te bezitten, vooral als u rekent op een mogelijke recessie voor het einde van 2025.

Alibaba-producten blijven goedkoper dan Amerikaanse alternatieven.

Beleggers zouden ook moeten overwegen om Alibaba-aandelen te kopen na de recente terugval, omdat zwaar materieel, waaronder laders en tractoren, ondanks nieuwe heffingen goedkoper blijft op het wereldwijde platform.

Dat prijsvoordeel ten opzichte van Amerikaanse alternatieven zou de verkoop van BABA in ‘s werelds grootste economie kunnen helpen handhaven in de nasleep van een opkomende handelsoorlog.

Deze factoren samen suggereren dat Alibaba’s producten in de VS kunnen blijven verkopen, aangezien de blootstelling van het bedrijf aan nieuwe tarieven niet zo groot is. Het risico is dus beheersbaar.

Merk op dat Wall Street ondanks de tarieven van Trump, die ook de technologieaandelen flink hebben getroffen, positief blijft over het aandeel Alibaba.

De consensusbeoordeling voor BABA is momenteel “kopen”.

AI voorspelt verdere stijging van BABA-aandelen

Alibaba-aandelen kunnen ook bij zwakte de moeite waard zijn om te kopen, omdat de gigant zijn vleugels blijft uitslaan in de snelgroeiende markt voor kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf uit Hangzhou, China, verwacht de komende drie tot vier weken de nieuwste versie van zijn vlaggenschip AI-model, de Qwen 3, uit te rollen.

BABA’s toewijding aan AI zorgde er zelfs voor dat Eric Jackson van EMJ Capital het in een recent interview met CNBC een betere AI-aandeel noemde dan Nvidia.

De kracht die voortkomt uit kunstmatige intelligentie begint al zichtbaar te worden in de financiële resultaten van Alibaba, wat de argumenten voor het bezitten van BABA-aandelen in de huidige omstandigheden verder versterkt.

In februari rapporteerde BABA een nettowinst van bijna 49 miljard yuan en een omzet van 280 miljard yuan voor het derde kwartaal van het fiscale jaar – beide ruim boven de verwachtingen van analisten.