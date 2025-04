China’s besluit om een tarief van 34% te heffen op alle goederen die uit de Verenigde Staten worden geïmporteerd, is een directe vergelding voor de tarieven die president Donald Trump op Chinese goederen heeft ingesteld.

Volgens een bericht van Reuters wordt verwacht dat deze escalatie van de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld aanzienlijke gevolgen zal hebben voor verschillende sectoren in beide landen.

In de luchtvaartsector bijvoorbeeld zouden Amerikaanse bedrijven als Boeing een daling van de verkoop aan Chinese luchtvaartmaatschappijen kunnen zien, die mogelijk voor alternatieve leveranciers zoals Airbus kiezen.

De landbouwsector zal ook hard worden getroffen, aangezien Amerikaanse boeren het moeilijker zullen vinden om hun producten naar China te exporteren, een belangrijke markt voor sojabonen, varkensvlees en andere landbouwproducten.

Dit zou kunnen leiden tot lagere prijzen voor Amerikaanse boeren en financiële problemen voor velen in de landbouwsector.

Naast de luchtvaart en de landbouw zullen de tarieven waarschijnlijk een breed scala aan sectoren treffen, waaronder de productie, de technologie en de detailhandel.

Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van Chinese leveranciers voor onderdelen of eindproducten, kunnen te maken krijgen met hogere kosten, wat kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten of lagere winsten voor bedrijven.

Chinese bedrijven die naar de VS exporteren, zullen ook uitdagingen ondervinden, aangezien hun producten duurder worden voor Amerikaanse kopers. Dit kan leiden tot een afname van de vraag en banenverlies in China.

Vliegtuigen

Boeing zal aanzienlijk worden getroffen door de vergeldingsheffingen van China, waardoor zijn vliegtuigen aanzienlijk duurder zullen worden dan die van concurrentenAirbus en Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

De verkoop en leveringen van Boeing aan China daalden sterk na 2019 als gevolg van twee fatale crashes met de MAX 8 en de oplopende spanningen tussen de VS en China over technologie en nationale veiligheid, ondanks het feit dat Peking tijdens de eerste fase van de handelsoorlog tussen de VS en China geen tarieven op Boeing oplegde.

De importstop, die in januari 2024 eindigde, leidde pas zes maanden later tot een volledig herstel van de import.

Air China, China Eastern Airlines en China Southern Airlines, de drie grootste luchtvaartmaatschappijen van het land, waren van plan om tussen 2025 en 2027 respectievelijk 45, 53 en 81 Boeing-vliegtuigen in ontvangst te nemen.

Volgens het rapport kunnen deze plannen echter nu worden beïnvloed door de gestegen prijzen.

Halfgeleiders

Volgens analisten van Bernstein vertegenwoordigen de door Intel geassembleerde CPU’s, die veel worden gebruikt in laptops en servers, 8 miljard dollar van de 10 miljard dollar aan chips die China jaarlijks uit de Verenigde Staten importeert.

In 2024 was China de grootste markt voor Intel, goed voor 29% van de omzet, vergeleken met 27% in 2023.

Bovendien kan Micron, een Amerikaanse fabrikant van geheugenchips, worden getroffen door mogelijke tarieven, aangezien het een deel van de in China verkochte chips uit de Verenigde Staten importeert.

Hoewel Micron productiefaciliteiten in China en andere landen heeft, blijft de impact onzeker.

Daarentegen blijven de AI-chips van NVIDIA, die ook zeer gewild zijn bij Chinese bedrijven, onaangetast door de tarieven.

Dit komt doordat ze in Taiwan worden geproduceerd en geassembleerd door TSMC.

Landbouw en landbouwmachines

De Amerikaanse landbouwsector zal het zwaarst worden getroffen door de vergeldingsheffingen van Peking, aangezien China de grootste afzetmarkt is voor Amerikaanse landbouwproducten.

China heeft de importvergunning voor sorghum van het Chinese bedrijf C&D (USA) Inc. ingetrokken, onder verwijzing naar problemen met de voedselveiligheid.

Daarnaast werden ook pluimveevlees en beendermeel van American Proteins, Mountaire Farms of Delaware en Darling Ingredients geschorst.

Ook pluimveeproducten van Mountaire Farms uit Delaware en Coastal Processing werden opgenomen in het importverbod.

Bovendien bedragen de Chinese vergeldingsheffingen van 34%, bovenop de eerdere heffing van 10% op de Amerikaanse landbouwmachinesector in maart, nu in totaal 44%.

Deze tarieven hebben gevolgen voor bedrijven als Caterpillar, Deere & Co en AGCO.