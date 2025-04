Cathie Wood zegt dat Tesla $2600 zal bereiken, maar investeert $9 miljoen in een ander Magnificent 7-aandeel.

Toenemende concurrentie, nieuwe tarieven, een merkencrisis en de angst voor een recessie – er gaat niet veel goed voor Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) in 2025.

Toch blijft de invloedrijke investeerder Cathie Wood zeer optimistisch over het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen, waarvan zij verwacht dat het voor het einde van dit decennium de $2600 zal bereiken.

Haar recente aankoop betrof echter geen TSLA. In plaats daarvan investeerde de oprichter en CEO van Ark Invest op 4 april meer dan $9,0 miljoen in een ander aandeel van de “Magnificent 7”.

Enter Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN).

Hoeveel heeft Cathie Wood in Amazon-aandelen geïnvesteerd?

Wood investeerde op 4 april $9,3 miljoen in meer dan 54.000 aandelen Amazon, wat aangeeft dat ze een daling van 30% in AMZN ziet als een kans om een kwaliteitsaandeel met een flinke korting te kopen.

De beroemde investeerder blijft positief over het aandeel Amazon, aangezien de in Seattle gevestigde gigant behoorlijk agressief investeert om zijn positie op het gebied van kunstmatige intelligentie uit te breiden.

Naast de voortdurende samenwerking met Anthropic heeft de techgigant onlangs Alexa+ gelanceerd.

Alexa+ is de geüpgradede AI-assistent van het bedrijf, die in staat is om slimme apparaten in huis te beheren, online eten te bestellen en allerlei andere taken uit te voeren.

Er wordt algemeen verwacht dat investeringen in AI Amazon zullen helpen om zijn inkomsten te diversifiëren buiten de detailhandel en de cloud.

AMZN wordt tegen een aantrekkelijke waardering verhandeld.

Wood heeft vertrouwen in het vermogen van Amazon om gebruik te maken van zijn wereldwijde schaal en gediversifieerde inkomstenstroom om de handelsoorlog te doorstaan die ontstaat als reactie op de nieuwe tarieven van Trump.

Bovendien is de waardering van het technologieaandeel op dit moment veel te aantrekkelijk om te negeren.

AMZN wordt momenteel verhandeld tegen slechts 30 keer de geschatte winst van volgend jaar, aanzienlijk lager dan het historische gemiddelde van ongeveer 55.

Wall Street lijkt het met Cathie Wood eens te zijn over Amazon-aandelen.

De consensusrating voor AMZN staat momenteel op “kopen” met een gemiddeld koersdoel van $267, wat een potentieel opwaarts potentieel van ruim 50% vanaf hier aangeeft.

Waarom ik het niet eens ben met Woods’ visie op TSLA-aandelen

Cathie Wood had misschien wel gelijk, of in ieder geval een praktische aanpak, met haar investering in Amazon-aandelen, maar haar voorspelling dat TSLA binnen vijf jaar $2600 zou bereiken, klinkt op dit moment meer als een droom.

Dat komt doordat Tesla momenteel worstelt met een vertraging in de leveringen, te midden van de toenemende concurrentie van zijn Chinese rivalen.

Bovendien is de fabrikant van elektrische voertuigen ook achtergebleven bij de lancering van nieuwe producten.

In 2024 zag het in Austin, Texas, gevestigde multinationale bedrijf zijn netto-inkomen met een alarmerende 52% dalen, en de zwakte zal naar verwachting dit jaar aanhouden.

Dat maakt Tesla een bedrijf met een lage groei dat op het moment van schrijven nog steeds wordt verhandeld tegen een onredelijke koers-winstverhouding van ongeveer 117.

De huidige waardering van TSLA suggereert eerder dat het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen verder kan dalen, in plaats van de waardering van $10 biljoen te bereiken die Wood voorspelt.