China heeft de Verenigde Staten een strenge waarschuwing gegeven, de dreigementen om de tarieven te verhogen veroordeeld en beloofd te zullen vergelden als Washington doorzet.

Deze compromisloze houding verergert de aanhoudende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld en doet de hoop op een snelle oplossing vervagen.

“De Amerikaanse dreiging om de tarieven op China te verhogen is een fout op een fout, die opnieuw de afpersende aard van de VS blootlegt,” zei het Chinese ministerie van Handel dinsdag in een scherp geformuleerde verklaring.

Als de VS voet bij stuk houdt, zal China tot het bittere einde vechten.

Het Chinese antwoord kwam slechts enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezworen om extra importheffingen van 50% op China te heffen, tenzij het land zijn vergeldingsheffingen tegen zijn eerdere heffingen zou intrekken.

Deze botte reactie suggereert dat China van plan is zich te verzetten tegen de druk van Trump, waardoor de kans op een langdurig en schadelijk conflict toeneemt.

“De retoriek vanuit China is sterk. Zonder dat Trump toegeeft, moeten beleggers zich mogelijk voorbereiden op een ontkoppeling van de handel tussen beide landen,” zei Michelle Lam, econoom voor Groot-China bij Société Générale SA, waarmee ze de potentie voor een significante verschuiving in het mondiale economische landschap benadrukte.

Yuan verzwakt, aandelen herstellen: marktvolatiliteit houdt aan

De Chinese yuan op het vasteland daalde naar het laagste niveau sinds 2023 nadat de Chinese centrale bank de controle op de valuta versoepelde. Een index van Chinese aandelen die in Hongkong zijn genoteerd, steeg daarentegen met maar liefst 3,7% na de slechtste dag sinds de financiële crisis op maandag, aangezien de door de staat gesteunde fondsen van het land beloofden de markt te ondersteunen.

Deze volatiliteit onderstreept de onzekerheid rondom het handelsconflict en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Chinese economie.

Dubbel inzetten: de cumulatieve impact van Trumps tarieven

Trumps laatste dreigement zou bovenop de 34% “wederkerige” heffing komen die op 9 april van kracht wordt, evenals een heffing van 20% die eerder dit jaar werd ingevoerd, aldus een functionaris van het Witte Huis.

Dit zou het cumulatieve tarief dat dit jaar is aangekondigd op een duizelingwekkende 104% brengen, waardoor de importprijs van alle goederen die vanuit China naar de VS worden verscheept, effectief verdubbelt. Een maatregel die waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zou hebben voor beide economieën.

Het Chinese ministerie van Handel riep in zijn verklaring ook op tot dialoog om geschillen op te lossen, hoewel Trump maandag zei dat “alle gesprekken met China” over een ontmoeting zouden worden beëindigd als Peking geen actie onderneemt, zonder te specificeren wat er nodig zou zijn.

De oplopende spanningen verkleinen de kans op een spoedig leiderschapsoverleg.

Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis niet meer met de Chinese president Xi Jinping gesproken. Dit is de langste periode zonder communicatie tussen een Amerikaanse president en zijn Chinese tegenhanger sinds de inauguratie in 20 jaar, wat de gespannen relatie tussen de twee landen benadrukt.

Eerder deze week publiceerde de officiële krant van de Communistische Partij een redactioneel artikel waarin werd verklaard dat Peking niet langer “vastklampt aan illusies” over het sluiten van een akkoord.

Xi heeft beloofd de binnenlandse consumptie te stimuleren, in de erkenning dat de tarieven naar verwachting de export zullen schaden, een sector die vorig jaar verantwoordelijk was voor een derde van de Chinese economische groei.

Volgens Bloomberg voorspelt Ding Shuang, hoofdeconoom voor Groot-China en Noord-Azië bij Standard Chartered, dat China op eventuele nieuwe Amerikaanse tarieven zal reageren met gelijkwaardige maatregelen. Hij stelt dat nieuwe heffingen van de VS een beperkte impact zullen hebben op het Aziatische land.

“Het marginale effect van een verdere verhoging van de tarieven boven het huidige niveau van ongeveer 65% zal afnemen,” zei hij over extra Amerikaanse tarieven.

De meeste Chinese export naar de VS is al getroffen. Voor goederen die niet prijsgevoelig zijn, werken tarieven niet, hoe hoog ze ook worden.

Amerikaanse ‘hegemonie’: China verdedigt zijn belangen

Als reactie op de laatste Amerikaanse stap verklaarde de Chinese ambassade in Washington dat Amerikaanse dreigementen en druk “niet de juiste manier zijn om met China om te gaan” en dat het land zijn belangen zal verdedigen.

“De hegemonische actie van de VS onder het mom van ‘wederkerigheid’ dient de eigenbelangen ten koste van de legitieme belangen van andere landen en stelt ‘Amerika eerst’ boven internationale regels,” zei ambassadewoordvoerder Liu Pengyu, waarmee hij de vastberadenheid van China aangaf om zijn economische soevereiniteit te beschermen.