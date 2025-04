Elon Musks sociale mediaplatform X, voorheen bekend als Twitter, heeft een voorlopige overeenkomst bereikt om zijn juridische geschil met Twitch, een live streamingdienst van Amazon, te schikken.

De overeenkomst betreft beschuldigingen dat Twitch en verschillende andere bedrijven samenspanden om advertenties van X te onthouden, waardoor het platform aanzienlijke inkomsten misliep.

In een maandag ingediende rechtbankdocument informeerde X een federale rechter in Texas dat het een “memorandum van overeenstemming” had ondertekend om zijn rechtszaak tegen Twitch te laten vallen, onder voorbehoud dat de dochteronderneming tegen eind 2025 aan bepaalde niet-openbaar gemaakte voorwaarden voldoet.

De antitrustzaak van X

X diende de aanklacht in november in en beschuldigde Twitch en bijna een dozijn andere bedrijven van het overtreden van antitrustwetten door een boycot te coördineren.

De aanklacht beweerde dat de bedrijven samen met de World Federation of Advertisers (WFA) opzettelijk miljarden dollars aan advertentie-uitgaven van X hebben afgeleid.

De rechtszaak maakt deel uit van een bredere juridische inspanning van X om aan te vechten wat het bedrijf beschouwt als een gecoördineerde campagne van grote adverteerders en brancheorganisaties om de financiële prestaties van het platform te ondermijnen.

Twitch had geen juridisch verweer ingediend voordat de schikking werd aangekondigd.

De overeenkomst met Twitch volgt op een soortgelijke stap vorig jaar met Unilever.

In oktober trok X de aanklacht tegen de consumentengoederenreus vrijwillig in nadat beide partijen een schikking hadden bereikt.

Unilever verklaarde destijds dat X zich had gecommitteerd aan “het naleven van onze verantwoordelijkheidsnormen om de veiligheid en prestaties van onze merken op het platform te garanderen”.

Lopende zaken

Sinds Musk het platform in oktober 2022 overnam, kampt X met dalende advertentie-inkomsten.

Veel adverteerders verminderden of pauzeerden hun uitgaven uit bezorgdheid dat de contentmoderatie onder het nieuwe leiderschap was verzwakt, waardoor het risico groter werd dat advertenties naast controversiële of schadelijke content zouden verschijnen.

Andere bedrijven die in de lopende rechtszaak worden genoemd, zijn CVS, Pinterest en Colgate-Palmolive.

De rechtszaak benadrukt de aanhoudende spanning tussen X en de reclame-industrie, terwijl het platform werkt aan het herstellen van het vertrouwen van adverteerders en de inkomstenstromen te midden van voortdurende controle op het contentbeleid en de moderatiepraktijken.

Elon Musk verkoopt X.

Vorige maand kondigde Musk aan dat zijn kunstmatige intelligentiebedrijf xAI het sociale mediaplatform X had overgenomen in een transactie van $33 miljard, volledig in aandelen.

De deal omvat $12 miljard aan schulden, waardoor de waardering van X effectief op $45 miljard komt te liggen.

Musk legde de redenen achter de fusie uit op X:

De toekomst van xAI en X is met elkaar verweven. Vandaag zetten we officieel de stap om de data, modellen, rekenkracht, distributie en talenten te combineren.”

Musk zei dat xAI sinds de oprichting twee jaar geleden is uitgegroeid tot een van ‘s werelds toonaangevende AI-laboratoria, met een “ongekende snelheid en schaal” in de ontwikkeling van zowel modellen als datacenters.

Hij merkte ook op dat X, dat nu meer dan 600 miljoen actieve gebruikers bedient die op zoek zijn naar realtime informatie, “is getransformeerd tot een van de meest efficiënte bedrijven ter wereld”, waardoor het goed gepositioneerd is voor toekomstige groei.

Musk zei dat de deal xAI op $80 miljard en X op $33 miljard waardeert.