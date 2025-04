Het aantal faillissementen in Japan bereikte in het fiscale jaar 2024 een zorgwekkend hoog niveau in 11 jaar, met een totaal van 10.144, aldus een rapport dat dinsdag werd gepubliceerd door het kredietonderzoeksbureau Tokyo Shoko Research (TSR).

De toename van faillissementen vindt plaats te midden van de groeiende onzekerheid rond het renteverhogingsschema van de Bank of Japan (BOJ), wat de economische druk op Japanse bedrijven verder vergroot.

De gegevens wijzen uit dat het aantal faillissementen in de 12 maanden voorafgaand aan maart het hoogste was sinds het fiscale jaar 2013, toen 10.536 aanvragen werden geregistreerd, en een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar vertegenwoordigt.

De analyse van TSR toonde aan dat de meeste sectoren, met uitzondering van de financiële en transportsector, een toename van faillissementen kenden ten opzichte van het voorgaande jaar, wat de wijdverbreide aard van de economische uitdagingen benadrukt.

Ondanks het hogere aantal faillissementen daalt de totale schuld.

Ondanks de toename van het aantal faillissementsaanvragen is het totale schuldbedrag dat bij faillissementen betrokken is, volgens TSR gedaald van 2,46 biljoen yen in het fiscale jaar 2023 naar 2,37 biljoen yen ($16,08 miljard) in het fiscale jaar 2024.

Deze schijnbare paradox suggereert dat relatief meer kleine en middelgrote bedrijven failliet zijn gegaan, wat heeft bijgedragen aan het hogere aantal aanvragen, terwijl de totale schuldenlast is afgenomen.

De grootste individuele schuldenaar was het voormalige Mitsubishi Aircraft Corp., dat vorig jaar werd geliquideerd met een aanzienlijke schuld van 641 miljard yen na de stopzetting van het commerciële vliegtuigproject Mitsubishi SpaceJet, een zware klap voor de Japanse ambities in de lucht- en ruimtevaart.

BOJ-analyse: faillissementsgegevens als belangrijke economische indicator

Faillissementsgegevens zijn een van de belangrijkste indicatoren die door de beleidsmakers van de Bank of Japan (BOJ) nauwlettend worden gevolgd om de algemene gezondheid van de Japanse economie te beoordelen.

Gouverneur Kazuo Ueda heeft verklaard dat de centrale bank de rente zal blijven verhogen als aanhoudende loonstijgingen, inclusief die bij kleinere bedrijven, de door consumptie gedreven economische groei ondersteunen. De huidige toename van faillissementen is daarom een potentiële bron van zorg binnen de BOJ.