Fitch verhoogt de ratings van zes Chinese banken ondanks de verlaging van de soevereine rating.

Fitch Ratings heeft de vooruitzichten voor zes grote Chinese banken van Negatief naar Stabiel opgewaardeerd, wat een toegenomen vertrouwen in de financiële instellingen van het land signaleert, ondanks bredere zorgen over de staatsschuld.

De herziening geldt voor vijf staatsbanken – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) en Bank of Communications (BOCOM) – en voor China Merchants Bank (CMB).

De stap volgt kort nadat de soevereine kredietwaardigheid van China werd verlaagd, wat de groeiende kloof tussen de stabiliteit van individuele banken en bredere economische druk benadrukt.

Het besluit, dat dinsdag werd aangekondigd, weerspiegelt Fitch’s beoordeling dat Peking financieel in staat blijft om belangrijke delen van het financiële systeem te ondersteunen.

Hoewel China worstelt met hoge schulden en begrotingstekorten, is het agentschap van mening dat het kapitaal dat nodig is in een mogelijk herkapitalisatiescenario is afgenomen dankzij een verbeterde kredietproductiviteit en een systeemwijde oplossing van slechte leningen.

Staatsbanken met beleidsmatige steun

Copy link to section

De verandering in de vooruitzichten van Fitch onderstreept de opvatting dat staatsbanken nog steeds nauw verbonden zijn met de beleidsdoelstellingen van de overheid.

Deze vijf grote kredietverstrekkers, die samen een dominant aandeel van de Chinese bankactiva in handen hebben, worden vaak gezien als verlengstukken van de staat en spelen een centrale rol in economische stimulering en infrastructuurfinanciering.

Het agentschap erkende dat Peking, ondanks hogere begrotingstekorten en een stijgende staatsschuld, nog steeds voldoende financiële flexibiliteit behoudt om indien nodig in te grijpen.

Deze beleidsmatige steun was een cruciale factor bij de herziening van de vooruitzichten, die in contrast staat met de verlaging van de soevereine kredietrating van China eerder dit jaar.

CMB-rating verhoogd vanwege stabiliteit

Copy link to section

China Merchants Bank, de enige particuliere bank die in de herziening is opgenomen, profiteerde ook van de herbeoordeling van Fitch.

Hoewel CMB geen staatsbedrijf is, beschikt het over een sterke kapitaalbasis en een conservatieve kredietverleningsstrategie, waardoor het volgens Fitch minder kwetsbaar is voor systemische financiële schokken.

Door de vooruitzichten voor CMB, samen met die van de vijf grootste banken, te verbeteren, gaf Fitch aan dat het vertrouwen in de Chinese bankensector verder reikt dan alleen het staatseigendom.

Het agentschap merkte op dat verbeteringen in de kredietverlening en een proactievere aanpak van het oplossen van niet-presterende activa de algemene risiconiveaus in het hele systeem hebben verlaagd.

Risico’s nemen af.

Copy link to section

Een van de belangrijkste redenen voor de verbeterde vooruitzichten is Fitch’s oordeel dat de risico’s van herkapitalisatie zijn afgenomen.

In eerdere beoordelingen was de mogelijkheid dat de overheid aanzienlijk kapitaal in het banksysteem zou moeten injecteren een centraal punt van zorg.

De gegevens wijzen echter nu op een productiever gebruik van krediet en een betere kwaliteit van de activa bij grote instellingen.

Dit volgt op een trend waarbij grote Chinese banken hun blootstelling aan risicovolle vastgoedleningen verminderen en zich in plaats daarvan richten op consumentenfinanciering en strategische sectoren die aansluiten bij het overheidsbeleid.

De herverdeling van krediet lijkt bij te dragen aan een gezondere balans voor topbanken.