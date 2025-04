De cryptowereld is gebrandmerkt door hypecycli rond meme-coins – flitsende lanceringen, torenhoge stijgingen en onvermijdelijke crashes.

Tegen deze achtergrond staat USD1, de stablecoin die is gelanceerd door World Liberty Financial, een gedecentraliseerd financieel bedrijf dat wordt gesteund door president Donald Trump en zijn familie, op het punt om een steeds drukker wordende markt te betreden.

Dit heeft experts ertoe gebracht zich af te vragen of een prominente stablecoin een betrouwbaarder alternatief kan bieden voor degenen die sceptisch zijn over crypto als beleggingscategorie, en of het vertrouwen in de stablecoinmarkt – een markt die essentieel is voor het succes van de cryptocurrency-industrie – kan herstellen, of dat het gedoemd is om slechts een andere risicovolle onderneming te worden.

In een e-mailinterview met Invezz merkt Steven Pu, medeoprichter van Taraxa, een layer-1 blockchainplatform, op dat het succes van USD1 in het herstellen van vertrouwen afhangt van transparante operaties, regelmatige audits en strikte naleving van regelgevingsnormen – een veel grotere onderneming dan het lanceren van een typische meme-coin.

“De macht die 1 USD over de Amerikaanse samenleving heeft, maakt het tot een uniek en krachtig instrument in de cryptocurrency-wereld, maar met die macht komt een verhoogde verantwoordelijkheid. Het niet voldoen aan de verwachtingen zou gevolgen hebben die veel verder reiken dan typische teleurstellingen op de markt, en het vertrouwen van beleggers en de publieke perceptie op veel grotere schaal beïnvloeden, ” zegt hij.

Over het potentieel van USD1 om het vertrouwen in de stablecoinmarkt te versterken

Invezz: De cryptomarkt heeft te kampen gehad met aanzienlijke vertrouwensproblemen als gevolg van de volatiliteit van meme-coins. Hoe ziet u in dit verband het potentieel van de USD1 stablecoin om dat verloren vertrouwen te herstellen?

De introductie van USD1, een stablecoin die naar verluidt wordt gedekt door kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, Amerikaanse dollartegoeden en andere liquide middelen, is bedoeld om een stabiel digitaal activum te bieden.

Dit is echter niet nieuw – veel stablecoins worden op deze manier gedekt.

In plaats van een innovatie is het een vereiste om het vertrouwen van gebruikers te winnen – vooral na de spectaculaire ineenstorting van algoritmische stablecoins met het Luna Terra-schandaal.

Dergelijke steun kan gebruikers vertrouwen geven in de waardestabiliteit van de munt en mogelijk het vertrouwen herstellen bij beleggers die op zoek zijn naar minder volatiele opties.

De effectiviteit van USD1 bij het herstellen van vertrouwen hangt echter af van transparante operaties, regelmatige audits en naleving van regelgevende normen, wat een veel grotere operatie is dan de lancering van een memecoin.

Invezz: Denkt u dat het publieke imago van door beroemdheden gesteunde tokens permanent is beschadigd door de recente mislukkingen van meme-coins?

De associatie van cryptocurrencies met beroemdheden is een tweesnijdend zwaard gebleken.

Hoewel endorsements van beroemdheden aanzienlijke aandacht kunnen trekken, hebben recente mislukkingen van meme-coins die aan publieke figuren zijn gekoppeld tot scepsis geleid.

Laten we de Katy Perry NFT-collectie niet vergeten, die de top van de cyclus voorspelde.

De publieke perceptie van door beroemdheden gesteunde tokens is beïnvloed, waardoor beleggers voorzichtiger zijn geworden.

Ondanks de steun van USD1, betekent de betrokkenheid van prominente personen dat het bedrijf hard moet werken om geloofwaardigheid op te bouwen die verder gaat dan de associatie met beroemdheden.

Bekende personen trekken de aandacht, maar experts wekken vertrouwen.

Welke kenmerken moet de USD1 hebben om geloofwaardigheid te verwerven?

Invezz: Welke specifieke kenmerken of implementaties zouden cruciaal zijn voor USD1 om geloofwaardigheid te vestigen en marktaandeel te winnen?

Om marktaandeel te winnen en geloofwaardigheid op te bouwen, zijn verschillende belangrijke kenmerken essentieel voor USD1.

Ten eerste is transparantie essentieel, met duidelijke openbaarmaking van de reserveposities en regelmatige audits door derden om de onderliggende activa te verifiëren.

Naleving van regelgeving is ook een must; dit vereist het naleven van financiële regelgeving en het verkrijgen van de benodigde vergunningen om legaal te kunnen opereren.

Bovendien is veiligheid van het grootste belang, met robuuste maatregelen om te beschermen tegen hacks en de activa van gebruikers te beveiligen.

Liquiditeit moet ook worden gewaarborgd om naadloze transacties en terugbetalingen te vergemakkelijken, terwijl een solide governance-structuur, geleid door ervaren financiële en technologische professionals, noodzakelijk is om op lange termijn vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen.

Overheidssteun van USD 1 – een tweesnijdend zwaard

Invezz: Wat zijn de grootste potentiële valkuilen die USD1 moet vermijden om het publieke vertrouwen te behouden?

Om het publieke vertrouwen te behouden, moet USD1 waakzaam zijn voor verschillende potentiële valkuilen.

Gebrek aan transparantie is een aanzienlijk risico; het niet verstrekken van duidelijke informatie over reserves en operaties kan het vertrouwen ondermijnen, vooral wanneer gebruikers zich afvragen waarom ze voor USD1 zouden kiezen in plaats van de reeds digitale en breed vertrouwde USD.

Niet-naleving van regelgeving is een ander punt van zorg. Werken zonder de juiste regelgevende goedkeuringen kan leiden tot juridische problemen en verlies van geloofwaardigheid.

Gezien het door de overheid gesteunde karakter van USD1, zou elke afwijking van de regelgevingsperfectie een gevoel van hypocrisie kunnen bevorderen en het vertrouwen in de achterliggende instellingen ondermijnen.

Bovendien kan slecht risicobeheer instabiliteit veroorzaken. Onvoldoende maatregelen om markt-, operationele en technologische risico’s aan te pakken, zouden alleen maar vergelijkingen met eerdere mislukkingen zoals FTX uitlokken.

Tot slot kan het doen van overdreven beloften de reputatie ernstig schaden.

De macht die 1 Amerikaanse dollar over de Amerikaanse samenleving uitoefent, maakt het tot een uniek en krachtig instrument in de cryptocurrency-wereld, maar met die macht komt ook een verhoogde verantwoordelijkheid.

Het niet voldoen aan de verwachtingen zou gevolgen hebben die veel verder reiken dan de gebruikelijke teleurstellingen op de markt, en het vertrouwen van beleggers en de publieke opinie op veel grotere schaal beïnvloeden.

Kan USD1 een mainstream product worden of blijft het een niche-aanbod?

Invezz: Welke factoren bepalen volgens u of USD1 een mainstream stablecoin of een nicheproduct wordt?

Verschillende factoren zullen bepalen of USD1 een mainstream stablecoin wordt of een nicheproduct blijft.

De marktvraag speelt een cruciale rol, met name de mate waarin er vraag is naar een extra stablecoin in een reeds verzadigde markt.

Een andere belangrijke factor is het concurrentievoordeel; gezien de beperkte beschikbare informatie is het moeilijk te bepalen welke unieke voordelen USD1 biedt, afgezien van de invloed van de achterliggende instellingen.

De regelgeving zal ook een aanzienlijke impact hebben op het succes, waarbij het vermogen om te navigeren en te voldoen aan de evoluerende regelgeving in verschillende rechtsgebieden essentieel is.

Daarnaast zijn partnerschappen en integraties met financiële instellingen, beurzen en betalingsplatforms cruciaal voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het garanderen van een bredere acceptatie.

Tot slot zijn gebruikersvertrouwen en -acceptatie cruciaal, aangezien het opbouwen van een sterke gebruikersbasis door betrouwbare prestaties en positieve ervaringen essentieel zal zijn voor succes op lange termijn.