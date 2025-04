Onzekerheid over de zwakke zilverprijs blijft bestaan, experts verwachten dat de neerwaartse trend kan aanhouden.

Na de scherpe daling van vorige week is het steeds moeilijker geworden om de ernst van de zwakte in de zilverprijzen in te schatten.

Het metaal behoorde tot de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China.

De zilverprijs daalde aanzienlijk, met 7% op vrijdag, en bereikte maandag een dieptepunt in 7 maanden van $28,3 per ounce.

Op het moment van schrijven stond het metaal 2% hoger op $30,207 per ounce op COMEX, een enigszins herstel na de recente uitverkoop op de markt.

“Sinds afgelopen woensdag is de zilverprijs met maar liefst 16% gedaald, bijna net zoveel als de olieprijs,” zei Carsten Fritsch, grondstoffenanalist bij Commerzbank AG.

Goud/zilververhouding overschrijdt 100

De goud-zilververhouding, die de hoeveelheid zilver weergeeft die nodig is om één ounce goud te kopen, is aanzienlijk gestegen en heeft de grens van 100 overschreden.

Deze opmerkelijke gebeurtenis markeerde de eerste keer dat de verhouding sinds medio 2020 dergelijke hoogten had bereikt.

De vorige keer dat de ratio boven de 100 uitkwam, viel samen met het begin van de coronapandemie.

Gedurende deze periode stond de zilverprijs onder aanzienlijke neerwaartse druk, voornamelijk als gevolg van de wereldwijde economische onzekerheid en marktvolatiliteit veroorzaakt door de pandemie.

In tegenstelling tot goud is zilver ook een industrieel metaal, wat een van de redenen is voor de scherpe daling sinds vorige week.

“Het opwaartse potentieel voor het witte metaal kan beperkt zijn doordat beleggers posities liquideren om winst te nemen, mogelijk om verliezen te dekken of margin calls te voldoen bij dalende activa-waarderingen, aangewakkerd door zorgen over een wereldwijde handelsoorlog,” zei Lallalit Srijandorn, redacteur bij FXstreet, in een rapport.

Desondanks zou de zwakkere dollar de verliezen van de in USD genoteerde grondstoffenprijzen kunnen beperken.

Geen veilige haven-metaal?

De toenemende goud/zilverratio heeft aangetoond dat zilver mogelijk geen veilige haven is in tijden van “sterk toenemende risicoaversie of toenemende recessievrees, maar zich gedraagt als een cyclisch grondstof,” zei Fritsch.

De reden hiervoor is het grote belang van de industriële vraag, die de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen en nu bijna 60% van de totale zilvervraag uitmaakt.

“De industriële vraag is daarom zowel een zegen als een vloek voor zilver,” voegde hij eraan toe.

De toenemende vraag naar toepassingen die de opwekking en het gebruik van klimaatneutrale energie ondersteunen, zoals fotovoltaïsche energie en e-mobiliteit, is een tweesnijdend zwaard.

Enerzijds biedt het een aanzienlijke kans voor groei en ontwikkeling, gedreven door de wereldwijde verschuiving naar duurzame energiebronnen.

Aan de andere kant maakt de nauwe band van deze sector met de algehele economie hem zeer gevoelig voor schommelingen in het marktsentiment en economische neergang.

In tijden van economische onzekerheid en verhoogde risicoaversie, zoals nu het geval is, kunnen investeringen in projecten voor hernieuwbare energie afnemen. Dit zal waarschijnlijk de zilverprijzen drukken.

Fritsch zei:

Het is daarom op dit moment onmogelijk om in te schatten hoe lang de zwakte van de zilverprijzen zal aanhouden.

Vooruitzichten zilverprijs

Volgens Srijandorn van FXstreet laat de dagelijkse grafiek zien dat het bearish sentiment op de zilvermarkt waarschijnlijk zal aanhouden, aangezien de prijs onder het belangrijke 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) blijft.

De 14-daagse Relative Strength Index (RSI) staat momenteel rond de 32,70, wat onder de middellijn is.

Dit ondersteunt de huidige neerwaartse trend en wijst erop dat verkopers waarschijnlijk de komende tijd de controle zullen behouden.

Het eerste neerwaartse koersdoel voor XAG/USD ligt op het psychologische niveau van $30,00, aldus Srijandorn.

Mocht dat niveau worden doorbroken, dan liggen de volgende steunniveaus op $28,80 (het dieptepunt van 20 december 2024) en $28,31 (het dieptepunt van 7 april), voegde ze eraan toe.