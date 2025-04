Tesla-aandelen stijgen dinsdag met 5%: analisten verwachten verdere stijging

Het aandeel Tesla herstelde zich dinsdagochtend en steeg in de vroege handel met ongeveer 5%, doordat beleggers op zoek waren naar tekenen van stabiliteit na een scherpe daling in de afgelopen week.

De stijging van het aandeel valt samen met een breder herstel van de markt, na een bericht van president Trump op Truth Social dinsdag over een “geweldig telefoongesprek” met de waarnemend president van Zuid-Korea en de schijnbare bereidheid van China om een deal te sluiten.

De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen stonden onder aanzienlijke druk sinds de aankondiging van president Donald Trump van hogere dan verwachte tarieven, ondanks Tesla’s relatief beperkte blootstelling aan het beleid in vergelijking met sommige traditionele autofabrikanten.

Tegen het middaguur noteerden de aandelen Tesla op $244,65, een stijging van ongeveer 5%.

De S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average stegen ook, met respectievelijk 2,8% en 2,6%.

Voorafgaand aan de rally van dinsdag was het Tesla-aandeel de afgelopen drie sessies met 17,5% gedaald.

Morgan Stanley blijft positief over Tesla.

Ondanks de recente volatiliteit blijft Morgan Stanley-analist Adam Jonas Tesla beoordelen als een “Top Pick” met een Overweight-rating en een koersdoel van $410.

In een bericht aan klanten benadrukte Jonas dat Tesla’s waardepropositie veel verder reikt dan het segment van elektrische voertuigen, dat volgens hem onder toenemende druk staat.

“Tesla’s capaciteiten op belangrijke gebieden van fysieke AI, waaronder data, robotica, energieopslag, rekenkracht, productie en ruimtevaart/communicatie/netwerken/infrastructuur, bieden groei- en margekansen die die van de traditionele EV-business ruimschoots overtreffen,” schreef Jonas.

Hij merkte op dat Tesla een prominentere rol zou kunnen spelen in sectoren die verband houden met de nationale veiligheid, vooral naarmate autonome technologieën zich ontwikkelen en samenvallen met de behoeften van de overheid en defensie.

Jonas wees op de toenemende interesse van investeerders in het dual-use potentieel van autonome systemen.

Vooruitkijkend suggereerde hij dat Tesla in 2025 mijlpalen zou kunnen bereiken die zijn positie in het bredere, door AI gedreven industriële landschap verder zouden versterken.

“Het vermogen om arbeid in een fabriek te ‘produceren’… zoals machines machines maken met minimale menselijke tussenkomst, kan historische metingen zoals afhankelijkheidsratio’s, pensioenleeftijd en bbp per hoofd van de bevolking veranderen,” schreef Jonas, waarmee hij de langetermijngevolgen van automatisering en geavanceerde productie onderstreepte.

Is de bromance tussen Musk en Trump voorbij?

Volgens de Washington Post, die zich beroept op twee bronnen die bekend zijn met de zaak, heeft Elon Musk afgelopen weekend rechtstreeks, maar uiteindelijk tevergeefs, een beroep gedaan op president Trump om de ingrijpende tarieven die vorige week werden aangekondigd, terug te draaien.

Dit is tot nu toe de meest opvallende breuk tussen Musk en Trump.

De botsing volgt nadat Trump een basisheffing van 10% op alle Amerikaanse importen aankondigde, met hogere tarieven voor specifieke landen.

Musk, die de regering adviseert over kostenbesparingen via zijn rol in het nieuwe “Department of Government Efficiency”, pleitte tijdens een virtuele verschijning op een evenement van de Lega-partij in Florence afgelopen weekend voor nul tarieven tussen de VS en Europa.

Tesla blijft ondertussen te maken krijgen met tegenwind van beleggers.

De kwartaalomzet is sterk gedaald en de aandelen sloten maandag op $233,29, een daling van meer dan 42% sinds het begin van het jaar.

Musks persoonlijke vermogen heeft een flinke klap gekregen; alleen al op maandag daalde het met $4,4 miljard, waardoor zijn verliezen dit jaar tot nu toe oplopen tot $134,7 miljard, volgens de Bloomberg Billionaires Index.