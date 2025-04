Waarom Netflix mogelijk als overwinnaar uit de handelsoorlog kan komen

Nu de handelsspanningen oplopen, lijkt Netflix (NFLX) een van de weinige Amerikaanse techgiganten te zijn die een buffer heeft tegen ernstige gevolgen.

Hoewel veel bedrijven zich voorbereiden op zware klappen, kan de wereldwijde integratie van het streamingplatform en de afhankelijkheid van lokale content een beschermend schild bieden in de storm van tarieven en vergeldingsmaatregelen, zo wees een analyse van Barron’s uit.

Sinds de laatste ronde tariefaankondigingen van president Donald Trump staan hardwaregerichte techgiganten onder druk, waarbij de aandelen van Apple met 16% zijn gedaald.

Ondertussen heeft Netflix een relatief milde daling van 3% gezien, waarmee het beter presteert dan de bredere S&P 500, die in dezelfde periode met 9% is gedaald.

Dinsdag steeg de koers met bijna 3%.

Lokale investeringen verminderen het risico op represailles.

In tegenstelling tot productgerichte bedrijven, waarvan de goederen direct aan de grenzen kunnen worden aangeboden, werkt Netflix via abonnementen en digitale levering, waardoor het zich verweeft in het culturele en economische weefsel van zijn internationale markten.

Landen die overwegen om Amerikaanse bedrijven te straffen, zullen mogelijk aarzelen om Netflix te treffen met sancties, gezien de aanzienlijke investeringen van het bedrijf in de lokale economieën.

Tussen 2020 en 2023 investeerde Netflix 6,8 miljard dollar in Europese producties en behield het 11 lokale kantoren en hubs op het continent.

Volgens Bernstein-analist Laurent Yoon maakt deze diepgaande integratie van Netflix niet alleen een buitenstaander die buitenlandse content aanbiedt, maar ook een deelnemer aan het stimuleren van lokale industrieën.

Yoon benadrukt bovendien dat 60% van Netflix’s contentcatalogus bestaat uit titels van buiten de VS, wat de toewijding aan regionale verhalen onderstreept.

Deze uitgebreide lokale betrokkenheid biedt Netflix enige politieke bescherming.

Landen die afhankelijk zijn van Netflix’ investeringen en licentievergoedingen zullen wellicht twee keer nadenken voordat ze strenge maatregelen invoeren die hun eigen creatieve sectoren kunnen schaden.

Digitale dienstenbelastingen blijven een dreigend probleem.

Netflix is echter niet volledig immuun. In een escalerende handelsoorlog is een van de belangrijkste risico’s het potentieel voor hogere belastingen op digitale diensten.

Deze heffingen, die in verschillende markten al variëren van 2% tot 5%, kunnen stijgen of zich uitbreiden naar nieuwe rechtsgebieden.

Toch kent het abonnementsmodel van Netflix, in vergelijking met advertentiegedreven modellen zoals Google of Meta, unieke dynamieken.

Een eventuele belastingverhoging zou waarschijnlijk direct worden doorberekend aan de abonnees, waardoor het een transparante kostenstijging zou zijn.

Oppenheimer-analist Jason Helfstein merkt op dat deze transparantie dergelijke belastingen binnenlands politiek impopulair zou kunnen maken, omdat consumenten de gevolgen direct voelen.

Betaalbaar entertainment blijkt veerkrachtig in tijden van economische neergang.

Ondanks de risico’s zou Netflix’s goedkope entertainmentmodel in zijn voordeel kunnen werken als de wereldeconomieën krimpen.

Historische patronen suggereren dat goedkope vormen van escapisme het tijdens economische neergangen doorgaans goed volhouden.

Tijdens de Grote Depressie beleefde Hollywood een “gouden eeuw”, omdat het publiek op zoek was naar betaalbaar entertainment te midden van economische moeilijkheden.

“Thuisblijven en Netflix kijken is absoluut goedkoper dan uit eten gaan of naar een evenement gaan,” vertelde Helfstein aan Barron’s, waarmee hij de potentiële veerkracht van Netflix onderstreepte.

Zelfs in landen als Frankrijk, waar de lokale cultuur fel wordt beschermd, overtreft Netflix binnenlandse concurrenten zoals Canal Plus in abonneeaantallen.

Deze dominantie, in combinatie met Netflix’ culturele aanpassingsvermogen, kan het bedrijf helpen de ergste gevolgen van een intensiverend wereldwijd handelsconflict te omzeilen.