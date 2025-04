Amazon annuleert enkele bestellingen uit China te midden van zorgen over Trump’s tarieven.

Amazon.com Inc. heeft bestellingen geannuleerd voor producten die in China en andere Aziatische landen zijn gemaakt, zo meldt Bloomberg.

De stap wordt gezien als een direct antwoord op de ingrijpende tarieven die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn opgelegd.

De annuleringen, die betrekking hebben op goederen zoals strandstoelen, scooters en airconditioners, wijzen op de inspanningen van de e-commercegigant om de blootstelling aan stijgende importkosten te verminderen.

De annuleringen begonnen kort na Trumps aankondiging van 2 april, gericht op importen uit meer dan 180 landen en gebieden, waaronder belangrijke productiecentra zoals China, Vietnam en Thailand.

Het rapport citeerde een langjarige leverancier die een annuleringsbericht ontving voor een bestelling van $500.000 aan in China gemaakte strandstoelen. Volgens de e-mail van Amazon was de bestelling “per ongeluk” geplaatst en mocht deze niet worden verzonden.

De verkoper, die nu met onverkochte voorraad en fabrieksrekeningen zit, noemde de actie ongekend in meer dan tien jaar samenwerking met Amazon.

Scott Miller, voormalig vendor manager bij Amazon en nu CEO van e-commerce adviesbureau pdPlus, bevestigde aan het zakelijke tijdschrift dat meerdere klanten soortgelijke annuleringen van directe importorders hebben ervaren.

Bij deze transacties, waarbij Amazon de importeur van record is, rust de verantwoordelijkheid voor de invoerrechten op het bedrijf.

Het terugtrekken van dergelijke orders verlegt de kostenlast naar de leveranciers als zij ervoor kiezen de goederen zelf te importeren.

“Amazon heeft echt alle troeven in handen,” zei Miller. “De enige echte uitweg voor leveranciers is om deze voorraad in andere landen tegen lagere marges te verkopen of te proberen samen te werken met andere retailers.”

Amazons strategie om Trumps tarieven te omzeilen

Ongeveer 40% van de omzet van Amazon komt uit directe aankopen bij leveranciers.

De rest wordt afgehandeld door onafhankelijke verkopers die gebruikmaken van Amazons platform en logistieke diensten.

Door minder rechtstreeks te importeren, verlaagt Amazon zijn eigen tariefverplichtingen en schuift het risico door naar de leveranciers.

Het bedrijf erkende in februari in zijn jaarverslag de handelsspanningen als een materieel risico en verklaarde dat “leveranciers in China een aanzienlijk deel van onze componenten en eindproducten leveren”.

Hoewel de volledige omvang van de annuleringen nog onduidelijk is, weerspiegelt de beslissing bredere zorgen over de kosten van de toeleveringsketen en de winstdaling als gevolg van protectionistische maatregelen.

Trumps tarievenoorlog eist tol van Amazon-aandeel

De handelsoorlog heeft al een tol geëist van het aandeel Amazon. De aandelen zijn dit jaar tot nu toe met ongeveer 22% gedaald, meer dan de daling van 15% van de S&P 500.

Ondanks de daling blijven verschillende Wall Street-analisten optimistisch over de internetgigant.

Op dinsdag bevestigde Cantor Fitzgerald zijn Overweight-rating voor Amazon.com, onder verwijzing naar de sterke groei in het cloud computing-segment, Amazon Web Services (AWS).

De effectenmakelaar benadrukte dat AWS in 2024 een groei van ongeveer 25% op jaarbasis realiseerde, waarmee het zijn doelstelling van 20% overtrof.

Generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) droeg 3-5 procentpunten bij aan deze groei, en dat cijfer zal naar verwachting in 2025 verdubbelen tot 10 procentpunten.

Het bedrijf wees op Amazons voortdurende focus op innovatie in cloud en AI als een belangrijke reden voor de positieve vooruitzichten.

Wedbush Securities handhaafde ook zijn Outperform-rating voor Amazon met een koersdoel van $280.

Het bedrijf merkte op dat Amazon steeds meer terrein wint in de digitale reclame, ondersteund door het brede assortiment aan producten en de toegang tot rijke klantgegevens.

Wedbush benadrukte Amazons jaarlijkse omzetgroei van 11% en de omzet van $638 miljard als tekenen van aanhoudend momentum in de sector van de breed assortiment detailhandel.