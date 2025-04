Dow Jones stijgt 2159 punten, S&P 500 schiet 6% omhoog nadat Trump de tarieven opschort.

De aandelenmarkten maakten woensdag een sterke comeback nadat president Donald Trump een pauze van 90 dagen op de tarieven aankondigde, wat verlichting bracht voor de markten die dagenlang onder druk hadden gestaan door handelsspanningen.

De S&P 500, de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite stegen allemaal sterk, wat wijst op hernieuwd optimisme onder beleggers ondanks de aanhoudende onzekerheid.

De S&P 500 steeg met 6%, terwijl de Dow Jones Industrial Average met 2159 punten, of 5,7%, omhoog schoot.

De technologie-zware Nasdaq Composite leidde de stijgingen met een indrukwekkende winst van 8%.

De bijeenkomst vond plaats nadat Trump op zijn Truth Social-platform had gepost:

“Ik heb een pauze van 90 dagen en een aanzienlijk verlaagd wederkerig tarief van 10% voor deze periode goedgekeurd, met onmiddellijke ingang.”

Trumps verklaring liet echter enige onduidelijkheid bestaan, aangezien het onduidelijk was of de pauze in de tarieven wereldwijd zou gelden of alleen voor bepaalde landen. In dezelfde post kondigde hij ook een sterke verhoging van de tarieven op Chinese goederen aan, tot 125%.

“Gezien het gebrek aan respect dat China heeft getoond voor de wereldmarkten, verhoog ik hierbij het tarief dat de Verenigde Staten van Amerika aan China in rekening brengt tot 125%, met onmiddellijke ingang,” schreef Trump.

Aandelen Apple, Nvidia en Walmart schieten omhoog

Aandelen die het meest hadden geleden tijdens de escalerende handelsoorlog behoorden tot de grootste winnaars.

De aandelen van Apple stegen met 7%, Nvidia met 10% en Walmart met 9%, wat een hernieuwde belangstelling van beleggers voor gehavende namen weerspiegelt.

Eerder op de dag werden de markten opgeschrikt nadat China een vergeldingsheffing van 84% op Amerikaanse goederen aankondigde, ingaande donderdag.

Dit volgde op de invoering van nieuwe Amerikaanse tarieven van 104% op Chinese importen.

Ondertussen heeft de Europese Unie haar eerste reeks tarieven tegen de VS goedgekeurd, die op 15 april van kracht worden.

Canada bevestigde ook de plannen om een vergeldingsheffing van 25% op in de VS geproduceerde voertuigen in te voeren, met name op voertuigen die niet volledig voldoen aan de overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada (USMCA).

Ondanks de aanvankelijke volatiliteit veranderde het sentiment nadat minister van Financiën Scott Bessent bekendmaakte dat hij de onderhandelingen over handelszaken zou leiden.

Wall Street verwelkomde de stap en beschouwde Bessent als een meer marktgerichte figuur dan minister van Handel Howard Lutnick of handelsadviseur Peter Navarro.

In een nieuwe poging om beleggers te kalmeren, plaatste Trump kort na de opening van de beurs een bericht op Truth Social, waarin hij opriep tot kalmte en suggereerde: ” Dit is een goed moment om te kopen.”

De aankondiging zorgde voor een welkome adempauze nadat de aandelenmarkt een vierdaagse dip had doorgemaakt, aangewakkerd door de angst voor een wereldwijde tarievenoorlog.