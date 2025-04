Nifty 50, Nifty Bank Index, Sensex en INR dalen na renteverlaging door RBI

De Indiase aandelenmarkt en de roepie daalden woensdag nadat de centrale bank van het land de rente voor de tweede keer dit jaar verlaagde. De blue-chip Nifty 50-index daalde met 0,65% tot ₹22.400, terwijl de BSE Sensex terugzakte tot ₹74.000. De wisselkoers USD/INR is de afgelopen vier dagen gestegen, van een dieptepunt van 84,95 vorige week naar 86,56.

RBI verlaagt de rente.

De Reserve Bank of India (RBI) was de tweede grote centrale bank die na de RBNZ haar rentebesluit bekendmaakte . Zoals algemeen werd verwacht, verlaagde de bank de rente naar 6,0%. Het was de tweede verlaging van de cyclus.

De bank hoopt dat de renteverlagingen de economie zullen ondersteunen, aangezien de risico’s hoog blijven. Het belangrijkste risico is de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en India, die begon op de Bevrijdingsdag van Donald Trump .

Trump kondigde aan een enorme invoertaks te heffen op alle goederen uit India om wat hij beschouwt als oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Een volledig uitgebroken handelsoorlog tussen de twee landen zou grote gevolgen hebben.

Het handelsvolume tussen deze twee landen is de afgelopen jaren toegenomen. Deze groei was grotendeels te danken aan de voortdurende diversificatie van de toeleveringsketen, aangezien veel fabrikanten hun activiteiten vanuit China verplaatsten.

Het totale handelsvolume tussen de VS en India bedroeg meer dan $200 miljard. India exporteerde goederen ter waarde van meer dan $84 miljard naar de VS, terwijl de VS goederen ter waarde van meer dan $41,8 miljard exporteerde. Het overige deel van de handelsrelatie bestaat uit diensten.

Economen verwachten nu dat de RBI dit jaar onder gouverneur Sanjay Malhotra meer renteverlagingen zal doorvoeren. Malhotra heeft een meer op groei gerichte aanpak omarmd dan Shaktikanta Das, die vorig jaar werd vervangen.

Naast renteverlagingen heeft hij de afgelopen twee maanden ook meer dan 80 miljard dollar in de markt gepompt. Deze interventies hebben bijgedragen aan de stabilisatie van de Indiase roepie.

Top Nifty 50 en Sensex stijgers en dalers na het besluit van de RBI

De meeste bedrijven in de Nifty 50- en Sensex-indices daalden na het besluit van de RBI en door de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. De grootste dalers waren technologieconsultancybedrijven zoals Wipro, Tech Mahindra en Infosys.

Deze adviesbureaus hebben te maken gehad met een dubbele klap: potentiële bezuinigingen op IT-uitgaven van bedrijven als gevolg van de handelsoorlog. De Amerikaanse overheid bezuinigt op uitgaven in het kader van het Elon Musk-project. Ze zijn dit jaar allemaal met meer dan 25% gedaald.

Andere grote achterblijvers waren HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel en Adani Enterprises. Al deze aandelen, behalve Shriram, zijn dit jaar met dubbele cijfers gedaald.

Aan de andere kant waren de best presterende aandelen in de Nifty 50-index Zomato, Power Grid Corp, Nestle India, Mahindra & Mahindra en Hindustan Unilever.

De Nifty Bank Index daalde ook na het besluit van de RBI. Deze daling werd aangevoerd door Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank en IndusInd Bank.