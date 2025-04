In een gecoördineerde poging om het vertrouwen van beleggers te versterken, hebben de belangrijkste Chinese effectenmakelaars beloofd te helpen bij het stabiliseren van de binnenlandse aandelenkoersen, zo maakte de beurs van Shanghai bekend.

Deze belofte komt nadat tientallen beursgenoteerde bedrijven plannen hebben onthuld om hun eigen aandelen terug te kopen, een reactie op de escalerende handelsoorlog die schokgolven door de lokale markt heeft gestuurd.

De Shanghai Stock Exchange (SSE) maakte dinsdagavond laat bekend dat zij een bijeenkomst had georganiseerd met tien toonaangevende effectenmakelaars om het cruciale belang van marktstabilisatie in het licht van externe schokken te benadrukken.

De SSE verklaarde dat deelnemende bedrijven, waaronder Citic Securities, Orient Securities en Industrial Securities, optimistisch waren over de langetermijngroeivooruitzichten van China en beloofden actief te werken aan het stabiliseren van de markt, een duidelijk signaal van steun voor de inspanningen van de overheid.

De Amerikaanse importheffing van 104% op Chinese goederen

De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat de invoerrechten van 104% op goederen uit China kort na middernacht van kracht worden, waardoor de handelsspanningen die de wereldmarkten al hebben ontwricht en Chinese aandelen hebben getroffen, verder toenemen en de directe bedreiging voor de Chinese economie wordt onderstreept.

De bijeenkomst van makelaars vertegenwoordigt een versnelling van de inspanningen van de Chinese autoriteiten om de schade van de handelsoorlog te beperken.

Dit volgt op eerdere beloften van Central Huijin, het staatsinvesteringsfonds, om hun aandelenbezit te vergroten en zo de markt verder te ondersteunen.

Als aanvulling op deze inspanning hebben meer dan 100 Chinese beursgenoteerde bedrijven aankondigingen gedaan over aandeleninkopen of terugkopen, in een poging het vertrouwen in een markt te versterken die deze week naar een dieptepunt van zes maanden is gedaald, wat de zorgen van beleggers verder vergroot.

Bouwmachinefabrikant Sanyi Heavy Industry Co. verklaarde dinsdag 5 miljoen aandelen ter waarde van 92,9 miljoen yuan ($12,64 miljoen) via de openbare markt te hebben teruggekocht, waarmee het concrete actie toonde.

XCMG Construction Machinery kondigde eveneens plannen aan om eigen aandelen ter waarde van maximaal 3,6 miljard yuan terug te kopen, wat de omvang van de inspanningen van bedrijven om de aandelenkoersen te stabiliseren onderstreept.

Meer dan 20 beursgenoteerde bedrijven onder controle van de centrale overheid onthulden ook terugkoopplannen onder leiding van de Chinese toezichthouder op staatsactiva, wat een gecoördineerde reactie van de overheid en staatsbedrijven signaleert.

Deze groep omvat prominente oliemaatschappijen als PetroChina en Sinopec, evenals energieproducenten zoals China Shenhua Energy Co en GD Power Development, wat de brede reikwijdte van de terugkoopprogramma’s benadrukt.