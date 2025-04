De Amerikaanse president Donald Trump trok vorige week de aandacht door Australisch rundvlees specifiek te noemen bij de aankondiging van tarieven op een breed scala aan importproducten.

“Ze nemen geen van ons rundvlees af,” zei Trump, verwijzend naar de al lang bestaande beperkingen van Australië op de import van Amerikaans rundvlees vanwege zorgen over BSE (gekke koeienziekte).

Deze beperkingen hebben de bijna alle Amerikaanse rundvleesexport naar Australië gedurende meer dan twee decennia effectief stopgezet.

Ik neem het ze niet kwalijk. Maar wij doen precies hetzelfde, vanaf middernacht vanavond.

Paradoxaal genoeg uit de Australische rundvleesindustrie opluchting, aangezien Trumps tarief van 10% op Australische producten onvoldoende lijkt om de bloeiende export naar de Verenigde Staten significant te beïnvloeden. Volgens insiders bedroeg deze export in de zes maanden tot februari gemiddeld een recordbedrag van $275 miljoen per maand.

China’s vergeldingsmaatregelen: een gouden kans voor Australisch rundvlees

Belangrijker nog is dat de wederzijdse tarieven die China heeft opgelegd, in combinatie met het besluit van Peking om de lokale registratie van honderden Amerikaanse vleesverwerkende bedrijven niet te verlengen, de Amerikaanse rundvleesexport naar China bedreigen, een markt met een waarde van ongeveer $125 miljoen per maand.

Dit biedt Australië, samen met concurrenten als Brazilië, Argentinië en Nieuw-Zeeland, een uitstekende kans om de export naar de lucratieve Chinese markt te verhogen.

“10% stress is niet zo erg,” vertelde Andrew McDonald, wiens Bindaree Food Group vleesverwerkende bedrijven in Australië exploiteert en rundvlees naar de Verenigde Staten exporteert, aan Reuters.

McDonald merkte op dat de aankondiging van de tarieven de belangstelling voor Australisch rundvlees bij Amerikaanse kopers, die hun bestellingen tijdelijk hadden stopgezet in afwachting van duidelijkheid over het handelsbeleid van Trump, juist weer heeft aangewakkerd.

Hij voegde er ook aan toe dat de vraag naar Australisch rundvlees in China toeneemt.

“Het is een goede uitkomst voor Australië,” concludeerde McDonald.

Verlichting voor de Quarter Pounder: tarieven zullen de vraag waarschijnlijk niet drukken

De Amerikaanse rundvleesimport is momenteel hoog door jarenlange droogte die het aantal runderen tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig heeft teruggebracht, de binnenlandse productie heeft doen krimpen en de lokale prijzen heeft opgedreven.

Analisten verwachten dat het enkele jaren zal duren voordat de binnenlandse productie zich herstelt.

Australië daarentegen beschikt dankzij het gunstige natte weer over een overvloed aan rundvlees, waardoor het de grootste exporteur naar de VS is en zowel lagere prijzen als magere stukken vlees kan aanbieden die in de VS ontbreken.

Rabobank-analist Angus Gidley-Baird legde uit dat geïmporteerd Australisch mager rundvlees in de VS vóór de invoerrechten ongeveer $3,12 per pond (of bijna een halve kilogram) kostte.

Door de tariefverhoging steeg de prijs naar $3,43 per pond, wat nog steeds aanzienlijk lager is dan de prijs van het lokale product, die rond de $3,80 ligt, zei hij. Hij voegde eraan toe dat het tarief slechts 2,5 cent toevoegt aan de kosten van een quarterpounder die gedeeltelijk van Australisch rundvlees is gemaakt.

Een zwakkere Australische dollar biedt extra bescherming.

Hoewel de tariefkosten waarschijnlijk over de hele toeleveringsketen worden verdeeld, biedt een sterke daling van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar Australische producenten volgens analisten een extra buffer.

Een zwakkere valuta stimuleert Amerikaanse kopers om meer aankopen te doen, terwijl tegelijkertijd de inkomsten in lokale valuta voor Australische verkopers toenemen voor elke ontvangen Amerikaanse dollar.

Commonwealth Bank-analist Dennis Voznesenski wees erop dat de enige andere grote rundvleesexporteurs die niet onderworpen zijn aan Amerikaanse tarieven Canada en Mexico zijn, maar hun vermogen om de export op korte termijn aanzienlijk te verhogen is beperkt.

Tot slot is China de enige grote afnemer van Amerikaans rundvlees die heeft gereageerd op de tarieven van Trump.

China is de op twee na grootste importeur van Amerikaans rundvlees, na Zuid-Korea en Japan. De Verenigde Staten zijn goed voor 10% van de Chinese rundvleesimporten in waarde.