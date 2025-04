Trumps tariefstorm: Hoe Aziatische markten reageren op een handelsoorlog zonder einde in zicht

Het wordt steeds moeilijker om de nieuwste tarieven bij te houden die wederzijds door elk land worden opgelegd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verreikende heffingen opgelegd aan bijna al zijn handelspartners, waaronder enkele van Amerika’s nauwste bondgenoten in Azië.

Tot nu toe is China het hardst getroffen met een tarief van 104% op de meeste exportproducten; Japan krijgt te maken met een algemeen tarief van 24% plus extra heffingen van 25% op auto’s, terwijl Zuid-Korea ook te maken heeft met tarieven van 25% op staal, auto’s en algemene goederen.

Het echte verhaal zit in hoe deze Aziatische economieën reageren en waarom hun reacties de komende tien jaar van de wereldhandel kunnen bepalen.

China geeft niet toe.

China werd het hardst getroffen en reageerde het snelst.

Enkele dagen nadat de VS een tarief van 104% op bijna alle Chinese goederen had opgelegd, reageerde Peking met tarieven van 84% op Amerikaanse importen en extra exportcontroles voor Amerikaanse bedrijven.

China verbood ook de handel met verschillende Amerikaanse bedrijven en bestempelde ze als “onbetrouwbare entiteiten”.

Er is geen poging gedaan om de gesprekken te hervatten. Chinese functionarissen zeggen dat Washington “dreigementen en chantage” gebruikt en dat China “tot het einde zal vechten”.

Deze retoriek is niet nieuw, maar wordt nu wel ondersteund door beleid.

Peking overweegt naar verluidt verdere beperkingen op kritieke materialen zoals zeldzame aardmetalen, gallium en germanium, die essentieel zijn voor de Amerikaanse defensie- en elektronica-industrie.

Wat deze escalatie anders maakt, is dat China niet langer probeert de markten te kalmeren.

Staatsmedia en nationalistische bloggers presenteren de impasse als een kwestie van soevereiniteit, niet alleen als een handelsgeschil.

Deze verandering van standpunt is belangrijk.

Het beperkt de ruimte voor onderhandelingen en vergroot de kans dat dit een langdurige breuk in de Amerikaans-Chinese betrekkingen wordt.

Binnenlands staat de Chinese economie al onder druk.

De yuan is tot een recordlaagte gedaald.

De CSI 300-index is sinds het begin van het jaar met 8,4% gedaald.

Exportgerichte fabrikanten langs de Chinese kust staan voor grote onzekerheid.

Toch lijkt Peking bereid de economische klap te incasseren om zijn positie te verdedigen.

Japan gebruikt diplomatie, maar staat onder druk.

Japan reageerde ook snel. Premier Shigeru Ishiba belde Trump binnen enkele uren na de aankondiging van de tarieven.

Beiden kwamen overeen om de dialoog open te houden, en Japan benoemde minister van Economische Zaken Ryosei Akazawa tot onderhandelaar.

De VS hebben positief gereageerd en Japan prioriteit gegeven in de gesprekken.

De boodschap van Japan is dat deze tarieven in strijd zijn met de handelsdeal tussen de VS en Japan.

Ambtenaren zeggen dat ze zullen aandringen op een herziening en uiteindelijk op terugtrekking.

Tegelijkertijd vermijdt Japan dreigementen of publieke represailles.

Achter de schermen bereidt Japan zich echter voor op een harde onderhandeling.

De VS hebben al duidelijk gemaakt dat ze meer toegang willen tot de Japanse landbouw- en industriële markten.

Japan is de grootste buitenlandse directe investeerder in de VS en gebruikt dat feit als drukmiddel.

Maar het land staat ook voor een moeilijk binnenlands debat.

De Japanse aandelenmarkt is sinds de piek in juli 2024 met bijna 25% gedaald.

De auto-industrie, een belangrijk onderdeel van de Japanse export, wordt hierdoor direct getroffen.

Sommige oppositieleden dringen aan op een hardere aanpak.

De regering heeft tot nu toe weerstand geboden, in de hoop het probleem via stille diplomatie op te lossen.

Zuid-Korea zet in op overleg, niet op dreigementen.

Zuid-Korea hanteert een heel andere aanpak.

Waarnemend president Han Duck-soo vertelde CNN dat zijn land zich niet zou aansluiten bij China of Japan in het verzet tegen de tarieven.

In plaats daarvan heeft hij gekozen voor dialoog in plaats van confrontatie.

Han stuurde binnen enkele dagen na de aankondiging van de tarieven een handelsdelegatie naar Washington en bood samenwerking aan op gebieden als scheepsbouw, energie en het terugdringen van het handelsoverschot van Zuid-Korea met de VS van 55,7 miljard dollar.

Zuid-Korea werd ook hard getroffen.

De auto- en staalindustrie worden geconfronteerd met tarieven van 25%. Om de klap op te vangen, heeft de regering de financiële steun voor autofabrikanten verhoogd van 13 biljoen naar 15 biljoen won ($10 miljard) en de belasting op de aankoop van voertuigen tijdelijk verlaagd.

Deze reactie wordt door meer dan alleen economische factoren bepaald.

Zuid-Korea is voor zijn defensie afhankelijk van de VS en kan zich geen politisering van de relatie veroorloven zolang de spanningen met Noord-Korea hoog blijven.

Trump heeft de handel al gekoppeld aan militaire samenwerking en de kwestie van de financiële bijdrage van Zuid-Korea aan de huisvesting van 28.500 Amerikaanse troepen aan de orde gesteld.

Han’s aanpak heeft in Washington lof geoogst.

Amerikaanse functionarissen hebben de toenadering van Zuid-Korea als gematigd en constructief omschreven.

Maar de beslissing om Trump niet te confronteren heeft in eigen land kritiek uitgelokt.

Sommige wetgevers vinden dat Han te passief is.

Met de verkiezingen in juni kan dit een politieke last worden.

Hoe reageren de markten?

De Aziatische aandelenmarkten daalden sterk nadat de tarieven van kracht werden.

De Japanse Nikkei daalde met 3,9% op de dag dat de tarieven van kracht werden.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde met meer dan 3%. De offshore yuan bereikte een recordlaagte.

Maar deze cijfers weerspiegelen mogelijk niet eens de veranderingen op langere termijn die nu gaande zijn.

Wat er gebeurt is niet alleen een handelsconflict, maar een herstructurering.

De VS behandelt bondgenoten niet langer anders dan rivalen.

Trumps tarieven gelden bijna overal.

Landen als Zuid-Korea en Japan, die lange tijd als veilig werden beschouwd voor economische druk, worden nu gevraagd concessies te doen om hun markttoegang te behouden.

Dit dwingt tot een nieuw soort beslissing.

Aansluiten bij de VS en de economische kosten dragen, of zich verzetten en het risico lopen op verdere sancties.

Uiteindelijk is er geen duidelijke uitweg uit de tariefimpasse.

Trump heeft handel gekoppeld aan bredere kwesties zoals militaire allianties, technologiecontrole en nationale veiligheid.

Onderhandelingen kunnen leiden tot vrijstellingen of aanpassingen, maar de VS vraagt om meer dan alleen tariefverlagingen. Het land wil structurele veranderingen.

China heeft voor de tweede weg gekozen.

Zuid-Korea en Japan proberen het eerste. Elke aanpak heeft gevolgen.