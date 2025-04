Wetsvoorstel in New York vraagt om een 12 maanden durend onderzoek naar blockchain-verkiezingen.

New York overweegt een wetsvoorstel dat een precedent zou kunnen scheppen voor de integratie van blockchain in electorale systemen op staatsniveau, nu de belangstelling voor veilige, gedecentraliseerde technologieën in de Verenigde Staten toeneemt.

Wetsvoorstel A7716, dinsdag ingediend door afgevaardigde Clyde Vanel (D-33), stelt een formeel onderzoek voor naar de manier waarop blockchain de bescherming van kiezersgegevens en de transparantie van verkiezingen kan versterken.

Indien aangenomen, zou het wetsvoorstel de New York State Board of Elections verplichten binnen 12 maanden een uitgebreid rapport te leveren waarin de rol van blockchain bij het beschermen van verkiezingsgegevens en de integriteit van data wordt onderzocht.

Deze wetgevende stap maakt deel uit van een bredere trend waarbij Amerikaanse staten blockchain en digitale activa onderzoeken voor de infrastructuur van de publieke sector, van stemcomputers tot Bitcoin-reserves.

Bill bestelt een 12 maanden durend onderzoek naar blockchain.

Op 26 maart ingediend, verzoekt A7716 het kiescollege om te evalueren of blockchain een onveranderlijk, cryptografisch beveiligd en controleerbaar register voor verkiezingen kan creëren.

Het wetsvoorstel beschrijft blockchain als een systeem dat een “ongecensureerde waarheid” bewaart, verwijzend naar de gedecentraliseerde en fraudebestendige structuur ervan.

Het voorgestelde onderzoek zou worden uitgevoerd in samenwerking met het Bureau voor Informatie- en Technologiediensten en worden ondersteund door externe experts op het gebied van blockchain, cyberbeveiliging en verkiezingssystemen.

De wetgeving wordt momenteel herzien door de Commissie voor de Kieswet van de Assemblee en moet beide kamers van het parlement passeren voordat deze ter definitieve goedkeuring naar de gouverneur gaat.

Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan zou de Raad wettelijk verplicht zijn om zijn bevindingen vóór 2026 te rapporteren.

Dit zou casestudies omvatten uit andere rechtsgebieden die blockchain hebben getest of geïmplementeerd voor stem- of kiezersverificatiesystemen.

Staten breiden wetgeving rondom blockchain uit

Het voorstel van New York komt op een moment dat verschillende Amerikaanse staten de wetgeving rond blockchain uitbreiden naar de financiële infrastructuur.

Hoewel A7716 zich richt op verkiezingen, heeft Utah onlangs HB230 aangenomen, een wet die digitale portemonnees, betalingen en node-operaties beschermt, hoewel clausules voor directe Bitcoin-investeringen door de staat zijn uitgesloten.

Ondertussen werken andere staten aan het formaliseren van digitale activa-reserves op staatsniveau.

Volgens Bitcoin Law, een beleidsmonitor, zijn er in 26 staten 47 wetsvoorstellen met betrekking tot Bitcoin-reserves ingediend, waarvan er 41 nog steeds actief zijn.

Deze golf aan wetgeving weerspiegelt de groeiende belangstelling voor digitale activa als instrument voor financiële veerkracht en innovatie.

In Kentucky heeft gouverneur Andy Beshear House Bill 701 – de zogenaamde ‘Bitcoin Rights’-wet – ondertekend, waarmee bescherming wordt geboden aan Bitcoin-gebruikers en bedrijven die binnen de staat actief zijn.

Oklahoma heeft het voorbeeld gevolgd met HB 1203, de Strategic Bitcoin Reserve Act, die met 77 tegen 15 stemmen door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen en nu in de Senaat wordt behandeld.

Missouri overweegt ook een eigen versie van een door de staat gesteunde Bitcoin-reserve, terwijl de House Rules Committee van Arizona onlangs twee Bitcoin-gerelateerde wetsvoorstellen heeft goedgekeurd, wat de aantrekkingskracht van de technologie in beleidsvormende kringen verder versterkt.

De eerdere wetsvoorstellen in New York liepen vast.

Het wetsvoorstel van Vanel is niet het eerste. Sinds 2017 zijn er in de wetgevende vergadering van New York vergelijkbare maatregelen ingediend, maar die zijn niet verder gekomen.

Een bredere verschuiving in de sentimenten ten aanzien van de adoptie van blockchain, gedreven door zowel toepassingen in de particuliere sector als betrokkenheid van de federale overheid, kan A7716 echter een gunstiger traject bieden.

In maart vaardigde voormalig president Donald Trump een presidentieel decreet uit waarin hij opriep tot de oprichting van een Strategische Bitcoin Reserve, wat wijst op een groeiende federale belangstelling voor gedecentraliseerde digitale infrastructuur.

Die richtlijn heeft nieuwe aandacht gevestigd op de manier waarop blockchain nationale en regionale belangen kan dienen, zowel op het gebied van veiligheid als op economisch gebied.

Als het voorgestelde onderzoek in New York concludeert dat blockchain praktische voordelen biedt voor verkiezingen, kan dit leiden tot verdere wetgeving om dergelijke systemen in toekomstige verkiezingscycli te testen of in te zetten.