De Aziatische markten maakten donderdag een spectaculaire sprong, na een scherpe opleving nadat president Donald Trump een pauze van 90 dagen op de tarieven voor veel landen aankondigde. Dit bood een tijdelijke adempauze na weken van door handel veroorzaakte volatiliteit.

Deze golf van optimisme werd echter getemperd door het feit dat China buiten de tariefpauze bleef, waarbij het tariefpercentage in plaats daarvan werd verhoogd tot een duizelingwekkende 125%, wat de aanhoudende spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld benadrukt.

De Japanse Nikkei 225-index leidde de stijging met een sprong van 8%, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi-index meer dan 5% steeg en de Australische ASX 200 ook met 5% klom tijdens de vroege handelsuren, wat een wijdverbreide opluchtingsrally in de regio weerspiegelde.

De Japanse Nikkei-index steeg donderdag sterk, doordat beleggers massaal ondergewaardeerde aandelen terugkochten na de aankondiging van Trump.

Om 01:47 GMT stond de Nikkei op een opmerkelijke 7,9% winst op 34.226,17, terwijl de bredere Topix met 7,2% steeg tot 2.518,26.

“Beleggers kochten vandaag aandelen terug, in de hoop dat ze de aandelen in de vorige sessie niet hadden verkocht,” merkte Seiichi Suzuki op, hoofd aandelenmarktanalist bij Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, waarmee hij de stemming van veel marktdeelnemers weergaf.

“Maar de rally betekent ook dat de markt te pessimistisch was over de impact van Trumps tarieven,” voegde Suzuki eraan toe, waarmee hij suggereerde dat de aanvankelijke negatieve reactie mogelijk overdreven was.

Deze week werd de Nikkei gekenmerkt door extreme volatiliteit. De index sloot dinsdag 6% hoger na een forse daling van 7,8% op maandag, waardoor het niveau van anderhalf jaar geleden werd bereikt. Dit onderstreept de gevoeligheid van de markt voor nieuws over de handel.

De index sloot woensdag 4% lager, wat de turbulente omstandigheden nogmaals benadrukt.

Wall Street herpakt zich: een verbluffende ommekeer van het lot

De rally in Azië op donderdag volgde op een spectaculaire stijging op Wall Street ‘s nachts, waarbij de S&P 500 met 9,5% steeg – de grootste dagelijkse winst sinds 2008 – wat suggereert dat de wereldwijde markt eensgezind opgelucht was.

Fast Retailing, eigenaar van het merk Uniqlo, steeg met 7,2%, wat de grootste impuls aan de Nikkei-index gaf.

Ook aandelen in de chipsector boekten aanzienlijke winsten, waarbij Tokyo Electron en Advantest respectievelijk 11,77% en 13,66% stegen, wat de gevoeligheid van de sector voor handelsontwikkelingen onderstreept.

Alle 33 sub-indices van de Tokyo Stock Exchange (TSE) stegen, waarbij de non-ferro sector met 12,65% de grootste winst boekte, wat een breed herstel van de markt weerspiegelt.

De bankensector, die hard was getroffen door zorgen over een economische vertraging, steeg met 9,2%, wat de kwetsbaarheid van de sector voor economische onzekerheid benadrukt.

Optimistisch over Japan: een sterke onderliggende dynamiek

Analisten van Morgan Stanley merkten op dat Trumps besluit bijzonder positief is voor Aziatische aandelen, waarbij Japan als belangrijkste begunstigde werd genoemd.

Zij geloven dat Japan “een sterke onderliggende reflatoire dynamiek heeft, maar maandag op de dieptepunten het dichtst bij het incalculeren van een dergelijke recessie kwam in onze berichtgeving”, wat suggereert dat de markt de economische kracht van Japan aanzienlijk had onderschat.

Op de Nikkei stegen alle aandelen behalve één van de 225, en maar liefst 99% van de meer dan 1600 aandelen die op de hoofdmarkt van de TSE werden verhandeld, boekten winst.

Nadat Trump de pauze aankondigde, verklaarde de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken dat dit ruimte heeft gecreëerd voor diepgaandere gesprekken en dat het eiland hoopt te profiteren van de “enorme” Amerikaanse markt voor een evenwichtige handel, wat wijst op een strategische focus op het versterken van de economische banden met de VS.

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Lin Chia-lung, verklaarde dat de regering zich inzet om de aankopen uit haar investeringen in de Verenigde Staten te verhogen en haar handelsoverschot met Amerika, haar belangrijkste internationale steunpilaar, te verminderen.

“Nu we 90 dagen extra hebben, kunnen we de economische en handelsbetrekkingen tussen Taiwan en de VS gedetailleerder en diepgaander bespreken. We hopen gebruik te maken van de enorme Amerikaanse markt, hun uitstekende technologiekapitaal en talent, om een Taiwan-VS-coalitie te vormen, een gezamenlijke aanpak,” zei minister Lin.