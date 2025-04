De elektriciteitsbehoefte voor de aandrijving van AI-technologie en datacenters tegen het einde van dit decennium zal meer dan het huidige elektriciteitsverbruik van Japan bedragen.

Het elektriciteitsverbruik van datacenters zal naar verwachting meer dan verdubbelen en tegen 2030 ongeveer 945 terawattuur bereiken, aldus een rapport dat donderdag door het Internationaal Energieagentschap is gepubliceerd.

“Hernieuwbare energiebronnen en aardgas nemen het voortouw in het voorzien in de elektriciteitsbehoefte van datacenters, maar een scala aan bronnen staat klaar om bij te dragen,” aldus de in Parijs gevestigde energie-waakhond.

Bronnen

Hernieuwbare energiebronnen, ondersteund door opslag en het bredere elektriciteitsnet, dekken 50% van de wereldwijde groei in de vraag naar datacenters.

Aardgas staat voorop als regelbare energiebron die een sleutelrol zal spelen in de toekomst. Daarnaast zullen de technologische vooruitgang in de nucleaire en geothermische sector ook cruciaal zijn.

Bijna de helft van de groei van de elektriciteitsvraag in de VS tussen nu en 2030 zal worden veroorzaakt door datacenters.

Het elektriciteitsverbruik van datacenters in het land zal naar verwachting tegen 2030 het gecombineerde elektriciteitsverbruik voor de productie van alle energie-intensieve goederen, waaronder aluminium, staal, cement, chemicaliën en andere, overtreffen, aldus het IEA.

“De onzekerheden nemen na 2030 verder toe, maar ons basisscenario voorspelt dat het wereldwijde elektriciteitsverbruik van datacenters tegen 2035 zal stijgen tot ongeveer 1200 TWh,” voegde het agentschap eraan toe.

Groei

Het aandeel van de wereldwijde groei van de elektriciteitsvraag dat in 2030 door datacenters wordt gebruikt, zal kleiner zijn dan dat van industriële motoren, airconditioning in huishoudens en kantoren en elektrische voertuigen.

Source: IEA

Datacenters zullen ongeveer een tiende van de totale groei voor hun rekening nemen.

“Het belang van datacenters voor de elektriciteitsvraag verschilt echter per land,” aldus het agentschap.

Het IEA schat dat datacenters verantwoordelijk zijn voor ongeveer 5% van de verwachte toename van de elektriciteitsvraag in opkomende en ontwikkelingslanden tegen 2030, landen die al een snelle groei van de elektriciteitsvraag doormaken.

Geavanceerde economieën daarentegen hebben de afgelopen decennia een vrijwel stagnerende elektriciteitsvraag gekend.

Volgens het IEA moet de elektriciteitssector weer op een groeipad worden gezet. Dit is een wake-upcall voor ontwikkelde landen, waar datacenters tegen 2030 meer dan 20% van de vraagtoename zullen uitmaken.

AI in de energiesector

De aanzienlijke toename van wereldwijde investeringen in grote datacenters, die sinds 2022 is verdubbeld, is een direct gevolg van de opkomst van AI.

Deze datacenters, die worden gebruikt voor het trainen en uitvoeren van AI-modellen, hebben een aanzienlijke energiebehoefte.

Het elektriciteitsverbruik van een groot datacenter kan gelijk zijn aan dat van 100.000 huishoudens, terwijl het grootste datacenter dat momenteel in aanbouw is, potentieel evenveel elektriciteit kan verbruiken als 2 miljoen huishoudens.

Dit heeft enorme gevolgen voor de energiesector.

Fatih Birol, de uitvoerend directeur van het IEA, zei:

Met de opkomst van AI staat de energiesector aan de voorhoede van een van de belangrijkste technologische revoluties van onze tijd. AI is een instrument, potentieel een ongelooflijk krachtig instrument, maar het is aan ons – onze samenlevingen, regeringen en bedrijven – hoe we het gebruiken.

Voordelen van AI in de energiesector

Kunstmatige intelligentie (KI) wordt in de olie- en gasindustrie gebruikt om exploratie, productie, onderhoud en veiligheid te optimaliseren.

Volgens het IEA kan AI productieprocessen optimaliseren en automatiseren, onderhoudsbehoeften voorspellen en lekkages in de bedrijfsvoering detecteren. AI kan ook worden gebruikt om methaanemissies te verminderen.

Bovendien kan AI de evaluatie van hulpbronnen verbeteren en de onzekerheid vóór het boren in de exploratie- en ontwikkelingsfase minimaliseren.

Ondertussen kan AI helpen bij het stabiliseren van elektriciteitsnetten die steeds complexer, gedecentraliseerder en gedigitaliseerder worden.

De integratie van variabele hernieuwbare energieopwekking kan worden verbeterd door middel van AI, dat de voorspellingen kan verbeteren en de beperking van de opwekking en de emissies kan verminderen.

Energiezekerheid

De wereldwijde toeleveringsketens voor datacentercomponenten zijn complex.

Gallium bijvoorbeeld, een metaal dat cruciaal is voor geavanceerde computerchips en vermogenselektronica en aanzienlijk efficiënter is dan conventionele siliciumontwerpen, wordt bijna uitsluitend uit China gehaald, dat ongeveer 99% van de wereldwijde voorraad raffineert.

De schattingen van het IEA wijzen erop dat datacenters tegen 2030 meer dan 10% van de huidige wereldwijde galliumvoorraad zouden kunnen verbruiken.

“AI versterkt sommige risico’s voor de energiezekerheid, maar biedt ook oplossingen, zowel in het cyberdomein als in het fysieke domein,” aldus het IEA.

De toenemende mogelijkheden van AI hebben geleid tot een evenredige toename van het potentieel voor zowel positief als negatief gebruik door verschillende actoren.

Dit blijkt uit de verdrievoudiging en de toegenomen complexiteit van cyberaanvallen op energiebedrijven in de afgelopen vier jaar, aangewakkerd door de vooruitgang in AI-technologie.

“Tegelijkertijd wordt AI een cruciaal instrument om ons tegen hen te verdedigen.”

Satellieten en sensoren met kunstmatige intelligentie kunnen incidenten in kritieke energie-infrastructuur 500 keer sneller en met een hogere ruimtelijke resolutie identificeren dan traditionele, op de grond gebaseerde methoden in het fysieke domein.

Klimaatverandering: zorgen overdreven

Datacenters behoren tot de snelst groeiende bronnen van emissies. De emissies door elektriciteitsverbruik zullen naar verwachting stijgen van 180 miljoen ton nu tot 300 miljoen ton in 2035 in het basisscenario, en tot 500 miljoen ton in het scenario met sterke groei, aldus het IEA.

Hoewel deze emissies in deze periode onder de 1,5% van de totale emissies van de energiesector zullen blijven, zijn de emissies van datacenters een groeiende zorg.

“De wijdverbreide toepassing van bestaande AI-toepassingen zou kunnen leiden tot emissiereducties die veel groter zijn dan de emissies van datacenters – maar ook veel kleiner dan wat nodig is om de klimaatverandering aan te pakken.”

Het IEA schat dat de emissiereducties door de brede toepassing van bestaande AI-gestuurde oplossingen in 2035 gelijk zullen zijn aan ongeveer 5% van de energiegerelateerde emissies.

AI kan een hulpmiddel zijn bij het verminderen van emissies, maar het is geen wondermiddel en neemt de noodzaak van proactief beleid niet weg.