De consumenten- en producentenprijzen in China bewegen zich in tegengestelde richtingen, terwijl het land worstelt met de dalende wereldwijde vraag, een verslechterende handelsoorlog met de VS en binnenlandse inspanningen om de consumptie te stimuleren.

De consumentenprijzen daalden in maart met 0,1% op jaarbasis, waarmee de deflatie voor de tweede maand op rij aanhield.

Ondertussen daalden de producentenprijzen met 2,5%, de sterkste daling sinds november 2024, wat nieuwe zorgen oproept over de winstgevendheid van Chinese fabrikanten en de bredere impact van de economische strategie van het land te midden van toenemende externe druk.

Consumentenprijzen dalen ondanks stimuleringspakket van 300 miljard yuan

De daling van de consumentenprijsindex met 0,1% in maart volgde op een daling van 0,7% in februari, waardoor China stevig in deflatiegebied terechtkwam.

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek publiceerde de gegevens donderdag, waaruit een aanhoudende daling van de prijsniveaus blijkt, zelfs nu Peking de stimuleringsmaatregelen opvoert.

Chinese beleidsmakers proberen de afnemende buitenlandse vraag te compenseren door de binnenlandse consumptie te stimuleren.

In maart verdubbelde de overheid het budget voor een inruilprogramma voor consumenten tot 300 miljard yuan (41,47 miljard dollar), wat ongeveer 15% tot 20% van de productkosten dekt, zoals die van smartphones uit het middensegment en huishoudelijke apparaten.

Dit was een stijging ten opzichte van de 150 miljard yuan die vorig jaar voor een smaller productassortiment was uitgetrokken.

Ondanks deze impuls blijft de kerninflatie – exclusief voedsel en brandstof – gematigd, met een stijging van slechts 0,5% in maart na een daling van 0,1% in februari.

Het herstel blijft onder de groei van 0,6% in januari, wat de gedempte consumentenvraag weerspiegelt ondanks de subsidies.

Producentenprijzen dalen met 2,5% in maart.

Hoewel de consumentenprijzen vroege tekenen van stabilisatie vertonen, blijft de producentenprijsindex een steeds diepere deflatie aangeven.

De producentenprijzen daalden in maart met 2,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarmee de reeks dalingen werd verlengd tot 29 maanden.

De aanhoudende daling van de fabrieksprijzen wijst op een afnemende winstgevendheid in de Chinese industriële sectoren.

De situatie wordt verergerd door de afnemende vraag uit het buitenland, waarbij Chinese exporteurs nu te maken hebben met scherpere concurrentie en tarieven.

Deze deflatie aan de producentenkant kan de werkgelegenheid, de productie en de inkomensgroei in exportgerichte regio’s verder beïnvloeden.

De yuan reageerde ook op deze druk; de onshore yuan noteerde 7,3469 per dollar – bijna het laagste niveau sinds 2007.

De offshore yuan verzwakte met 0,23% tot 7,3611, wat de zorgen van beleggers over de bredere economische impact weerspiegelt.

Handelsoorlog tussen de VS en China escaleert met nieuwe tarieven op export

De externe schok werd versterkt door nieuwe tarieven. Woensdag legde China een tarief van 84% op Amerikaanse goederen op.

Als reactie verhoogde de Amerikaanse president Donald Trump de tarieven op Chinese importen van 104% naar 125% van de ene op de andere dag.

De escalatie wijst op toenemende uitdagingen voor Chinese exporteurs, die al te kampen hebben met een zwakke vraag en dalende prijzen.

Nu producenten concurreren om een steeds kleiner wordend aandeel van de wereldmarkt, wordt verwacht dat de deflatoire trends in de fabrieksproductie zullen aanhouden.

Deze tarieven maken Chinese goederen ook minder concurrerend in het buitenland, waardoor de druk op bedrijven die al te lijden hebben onder stijgende inputkosten en lagere marges, verder toeneemt.

Groeipercentage gekoppeld aan binnenlandse bestedingen

Premier Li Qiang had eerder een doelstelling van een bbp-groei van “ongeveer 5%” voor 2025 geformuleerd, waarbij de regering consumptie als de belangrijkste prioriteit van het jaar aanwees.

Zijn jaarlijkse werkverslag vermeldde “consumptie” 27 keer, het hoogste aantal in tien jaar, wat een duidelijke verschuiving naar interne groeifactoren aangeeft.

De regering heeft aangegeven dat er binnen enkele dagen mogelijk meer stimuleringsmaatregelen worden aangekondigd.

Li Daokui, een vooraanstaande academicus en voormalig adviseur van de centrale bank, verklaarde dat er verdere maatregelen ter stimulering van de binnenlandse consumptie in voorbereiding zijn.

Economen hebben echter gewaarschuwd dat de effectiviteit van dit beleid beperkt kan zijn.

Volgens Julian Evans-Pritchard van Capital Economics is een groot deel van de huidige fiscale uitgaven van China nog steeds gericht op het vergroten van het aanbod in plaats van de vraag.

Door de afnemende export en de aanhoudende prijsdruk kan de overcapaciteit toenemen, wat de prijzen verder onder druk zet en het herstel van het consumentenvertrouwen vertraagt.

Donderdag reageerden de Chinese aandelenmarkten positief op de hoop op nieuwe stimuleringsmaatregelen.

De CSI 300 steeg met 1,6%, terwijl de Hang Seng Index in Hongkong met 3,9% omhoog schoot, waarmee de winsten op de Aziatische aandelenmarkten werden aangevoerd.

Toch hangt het langetermijnperspectief af van de vraag of consumentgerichte beleidsmaatregelen de externe tegenwind en structurele uitdagingen waarmee de Chinese industrie te kampen heeft, kunnen compenseren.