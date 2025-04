De grote luchtbrug: hoe Apple 1,5 miljoen iPhones van India naar de VS vervoerde om de tarieven van Trump te omzeilen.

Apple heeft ongeveer 600 ton, ofwel ongeveer 1,5 miljoen iPhones, vanuit India naar de Verenigde Staten gevlogen. Het bedrijf charterde vrachtvluchten om de nieuw ingevoerde tarieven onder de laatste handelsmaatregelen van president Donald Trump voor te zijn, meldde Reuters, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak.

De buitengewone logistieke inspanning benadrukt de mate waarin de techgigant zijn verkopen in een van zijn grootste markten wil beschermen.

Analisten waarschuwen dat de prijzen van iPhones in de VS kunnen stijgen als de tarieven op in China geproduceerde apparaten oplopen tot 125%, ver boven de 26% heffing op Indiase import.

De Indiase tarieven zijn echter momenteel opgeschort dankzij een 90-daagse uitstelperiode die Trump deze week aankondigde.

“Apple wilde de tarieven omzeilen,” zei een van de bronnen die betrokken waren bij de planning, op voorwaarde van anonimiteit gezien de gevoeligheid van de besprekingen.

Hoe Apple lobbyde bij India voor een “groene corridor” voor douaneafhandeling

Apple zou bij de Indiase autoriteiten hebben gelobbyd om de douaneafhandelingstijden op de luchthaven van Chennai drastisch te verkorten, van ongeveer 30 uur naar slechts zes, aldus Reuters.

Deze “groene corridor”-regeling, geïnspireerd op soortgelijke processen in China, heeft Apple in staat gesteld de stroom van hoogwaardige goederen vanuit zijn Indiase productiecentrum te versnellen.

Bronnen onthulden dat er sinds maart minstens zes vrachtvliegtuigen, elk met een capaciteit van 100 ton, vanuit India zijn vertrokken met iPhones bestemd voor de Amerikaanse markt.

Volgens schattingen van Reuters, gebaseerd op het gewicht van een iPhone 14 en de verpakking, komt dit neer op ongeveer 1,5 miljoen apparaten.

Apple, dat jaarlijks wereldwijd meer dan 220 miljoen iPhones verkoopt, vertrouwt steeds meer op India als productiebasis.

Industriegegevens wijzen uit dat ongeveer 20% van de iPhone-import in de VS nu uit India komt, terwijl het overige deel grotendeels nog steeds uit China wordt betrokken.

Bij een tarief van 54% zou de prijs van de topklasse iPhone 16 Pro Max in de Verenigde Staten van $1.599 naar $2.300 zijn gestegen, zo blijkt uit berekeningen op basis van prognoses van Rosenblatt Securities.

Zondagdiensten bij Foxconn

Om aan de toegenomen vraag te voldoen, heeft Apple de productie in zijn Indiase fabrieken opgevoerd, met name in de grootste Foxconn-fabriek bij Chennai, die zelfs op zondagen – een gebruikelijke vrije dag in het land – in bedrijf is geweest.

Vorig jaar produceerde de fabriek ongeveer 20 miljoen iPhones, waaronder de nieuwste modellen iPhone 15 en 16.

De belangrijkste leveranciers van Apple in India, Foxconn en Tata, exploiteren momenteel drie fabrieken in het land, met nog twee faciliteiten in aanbouw.

Volgens handelsgegevens zijn de exporten van Foxconn vanuit India naar de VS in januari en februari sterk gestegen, tot respectievelijk $770 miljoen en $643 miljoen, ver boven het eerdere bereik van $110 miljoen tot $331 miljoen in de voorgaande maanden.

Meer dan 85% van deze zendingen werd afgeleverd op belangrijke Amerikaanse hubs zoals Chicago, Los Angeles, New York en San Francisco.

De volledige productiecapaciteit van India zou 50% van de Amerikaanse vraag naar iPhones kunnen dekken.

Analist Wamsi Mohan van Bank of America schat dat Apple dit jaar wel 25 miljoen iPhones in India zou kunnen produceren.

Hoewel ongeveer 10 miljoen exemplaren voor de binnenlandse markt zijn bestemd, zal de rest waarschijnlijk worden geëxporteerd, waarbij een groot deel naar de VS gaat.

“Als Apple alle in India geproduceerde iPhones naar de VS zou sturen, zou het dit jaar ongeveer 50% van de Amerikaanse vraag naar het apparaat kunnen dekken,” vertelde Mohan aan de Wall Street Journal.