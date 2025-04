De Europese markten boekten donderdag sterke winsten na een verrassende stap van de Amerikaanse president Donald Trump om een nieuwe ronde tarieven op tientallen landen, waaronder de Europese Unie, uit te stellen.

De aankondiging, die woensdagavond laat werd gedaan, leidde tot een sterke stijging van de wereldwijde aandelenmarkten, omdat beleggers reageerden op tekenen van afnemende handelsspanningen tussen twee van ‘s werelds grootste economische blokken.

Nu de eurozone al te kampen heeft met tegenwind door de vertragende groei en problemen in de toeleveringsketens, zorgde het tijdelijke verlichtingspakket van de VS voor een golf van optimisme op de financiële markten in de regio.

Europese beurzen stijgen

Donderdag om 9 uur CET stonden de Europese aandelenmarkten stevig in de plus. De Duitse DAX-index steeg met 8,37%, terwijl de EURO STOXX 50 met 8,78% klom.

De Franse CAC 40 steeg met 2,27%, de FTSE 100 in Londen met 5,96% en de Spaanse IBEX 35 met 8,10%.

De Italiaanse FTSE MIB noteerde de sterkste stijging onder de belangrijkste beurzen met een winst van 10,20%, terwijl de Zwitserse SMI met 9% steeg.

De euro steeg met 0,27% ten opzichte van de dollar naar $1,09815, en het pond won 0,38% en noteerde $1,28688, wat de bredere beleggersstemming ten gunste van Europese activa weerspiegelt.

EU breidt handelsbetrekkingen uit

De opschorting van de tarieven voor drie maanden volgt op Trumps aankondiging vorige week van een heffing van 20% op Amerikaanse importen uit de Europese Unie.

De voorgestelde tarieven maakten deel uit van een bredere poging van de Amerikaanse regering om wederzijdse handelsmaatregelen op te leggen aan buitenlandse landen.

De ommekeer markeert echter een significante verandering in toon, met name ten opzichte van de EU.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie noemde de pauze een belangrijke stap voor de stabiliteit van de wereldhandel.

Ze herhaalde de toezegging van de EU om met de VS samen te werken aan een “wrijvingsloze en wederzijds voordelige” handel, en merkte op dat voorspelbare omstandigheden essentieel zijn voor de wereldwijde toeleveringsketens.

Hoewel de Amerikaanse beslissing geen invloed had op de bestaande tarieven voor belangrijke sectoren zoals staal, aluminium en auto’s, werden aanvullende heffingen op een reeks importproducten wel opgeschort.

De Europese Unie zal naar verwachting volgende week nog steeds tegenmaatregelen nemen tegen de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. Von der Leyen heeft echter in haar publieke verklaringen geen direct commentaar gegeven op die plannen.

De zorgen op lange termijn blijven bestaan.

Hoewel de opschorting van de Amerikaanse tarieven de markten op korte termijn verlichting bood, blijven de onderliggende handelsspanningen onopgelost.

Trumps actie wordt gezien als onderdeel van een bredere strategie om de druk op China te verhogen, terwijl de wrijving met traditionele bondgenoten tijdelijk wordt verminderd.

De opgeschorte tarieven waren gericht op miljarden dollars aan EU-export, en analisten beschouwen de opschorting als een onderhandelingstactiek in plaats van een permanente beleidsverandering.

De Europese Unie heeft gereageerd door haar inspanningen om haar handelsrelaties te diversifiëren te intensiveren.

Volgens Von der Leyen werkt de EU samen met handelspartners die samen 87% van de wereldhandel vertegenwoordigen, in een poging om de afhankelijkheid van één land of economisch blok te verminderen.

Ze benadrukte ook de noodzaak om de integratie binnen de interne markt van de EU te verbeteren.

In haar toespraak wees ze op een hernieuwde inspanning van Brussel om interne barrières op te heffen en de economische samenwerking tussen de lidstaten te versterken.

De wereldwijde reacties blijven binnenstromen.

De uitstel van de Amerikaanse tarieven kwam op een cruciaal moment voor de wereldmarkten.

Woensdag boekte Wall Street aanzienlijke winsten, waarbij beleggers de aankondiging interpreteerden als een teken dat Washington mogelijk openstaat voor onderhandelingen met zijn handelspartners.

Die rally zette zich donderdag in Europa voort, met hernieuwde koopinteresse in alle sectoren.

De richting van de handelsbetrekkingen tussen de VS en de EU op lange termijn blijft echter onzeker.

De opschorting loopt over drie maanden af, en er is geen garantie dat de besprekingen in deze periode tot een duurzame overeenkomst zullen leiden.

Ondertussen kunnen de geplande tegenmaatregelen van de EU en de Amerikaanse focus op het confronteren van China de spanningen in de toekomst weer doen oplaaien.

Nu de markten blijven reageren op ontwikkelingen in het Amerikaanse handelsbeleid, lijkt de EU haar risico’s te spreiden door de interne cohesie te versterken en wereldwijde partnerschappen uit te breiden – stappen die de veerkracht van de regio bij toekomstige economische schokken kunnen bepalen.