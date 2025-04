Prada neemt Versace over voor €1,25 miljard: wat dit kan betekenen voor het aandeel van Capri Holdings nu de koers daalt

In een bepalend moment voor de luxe modewereld maakte Prada donderdag bekend Versace over te nemen voor 1,25 miljard euro (1,38 miljard dollar) van het in New York gevestigde Capri Holdings.

Dit is de grootste luxe-deal van het jaar, die een dramatisch einde maakt aan Capri’s ambitieuze, maar moeizame poging om een Amerikaans mode-imperium te bouwen dat kan concurreren met LVMH en Kering.

Il Sole 24 Ore meldde in januari voor het eerst dat Prada Versace wilde overnemen.

De transactie onderstreept het hernieuwde vertrouwen in de blijvende aantrekkingskracht van Italiaans vakmanschap, zelfs nu de wereldmarkten wankelen onder de druk van het onvoorspelbare handelsbeleid van president Trump.

Voor Prada betekent het een gedurfde stap richting het creëren van een Italiaanse concurrent voor de dominante Franse luxeconcerns.

“Het is een gedurfde en ambitieuze stap van Prada,” aldus Robert Burke, oprichter van Robert Burke Associates.

“De overname zou Prada in staat stellen zijn portfolio te diversifiëren en op een groter, wereldwijd toneel te concurreren.”

De aandelenkoers van Prada sloot woensdag 5% hoger, terwijl de aandelenkoers van Capri Holdings met meer dan 11% daalde.

Versace versterkt Prada’s modeafdeling

Met deze overname voegt Versace zich bij de groeiende portefeuille van de Prada Group, die al Prada, Miu Miu, Luna Rossa en het gerenommeerde patisseriebedrijf Marchesi omvat.

De groep omvat ook schoenenmerken als Car Shoe en Church’s.

Deze strategische uitbreiding versterkt Prada’s modeafdeling, voegt een merk met een eigen identiteit toe en vermindert de afhankelijkheid van de visie van Miuccia Prada.

Andrea Guerra, CEO van de Prada Group, verklaarde dat Versace “een nieuwe, andere en complementaire dimensie” aan het concern zou toevoegen.

“Versace heeft enorm potentieel,” merkte hij op, terwijl hij waarschuwde dat “de weg lang zal zijn.”

Prada is van plan de overname voornamelijk met schulden te financieren en wil meer dan een miljard euro lenen.

De overeenkomst, goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven, zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Een contrast in fortuin.

De transactie benadrukt het schrille contrast in fortuin tussen de twee bedrijven.

Prada is een zeldzame lichtpuntje geweest in de recente neergang van de luxe sector, met een omzet van €5,4 miljard in 2024 – een stijging van 17%.

De sterke groei werd aangevoerd door Miu Miu, wiens detailhandelsomzet vorig jaar met een verbazingwekkende 93% steeg.

Ter vergelijking: Capri Holdings, dat ook eigenaar is van Michael Kors en Jimmy Choo, heeft gezien dat de prestaties van Versace achterblijven.

De omzet van het merk zal dit boekjaar naar verwachting dalen tot $810 miljoen, tegenover $1 miljard in 2024.

Versace wordt al lang gezien als een overnamekandidaat, vooral na een mislukte poging van Tapestry, de eigenaar van Coach en Kate Spade, die vorig jaar door Amerikaanse toezichthouders werd geblokkeerd.

Speculaties dat Prada ook Jimmy Choo zou overnemen, zijn tot nu toe ongegrond gebleken.

“Het Versace-bedrijf heeft een complete ommekeer nodig,” zei Luca Solca, senior analist bij Bernstein.

Toch temperde hij de verwachtingen, door op te merken dat Prada’s eerdere overnames “veel te wensen overlaten”.

Vooruitzichten voor het aandeel Capri Holdings (CPRI)

De transactie is bedoeld om de balans van Capri te versterken en strategische investeringen in de andere merken, Michael Kors en Jimmy Choo, mogelijk te maken.

Deze stap maakt deel uit van Capri’s strategie om de aandeelhouderswaarde te verhogen en zich te concentreren op de langetermijngroei van de overgebleven merken.

Volgens TipRanks staat Capri Holdings voor aanzienlijke financiële en operationele uitdagingen, wat tot uiting komt in de dalende omzet en winstgevendheid.

“Hoewel het bedrijf strategische initiatieven implementeert en de financiële flexibiliteit verbetert, wijzen de huidige negatieve technische indicatoren en waarderingscijfers op een voorzichtige vooruitblik. De inspanningen van het bedrijf om te stabiliseren en uiteindelijk weer te groeien zijn positief, maar worden overschaduwd door risico’s op korte termijn,” aldus het bedrijf.

Een toekomst gebouwd op traditie en familiebanden.

De persoonlijke banden tussen de twee modedynastieën geven de deal een extra dimensie van betekenis.

Miuccia Prada staat bekend om haar goede relatie met Donatella Versace, die na de tragische dood van haar broer Gianni in 1997 de leiding over het familiebedrijf overnam.

Hoewel Donatella vorige maand terugtrad als chief creative officer, blijft ze nauw betrokken als chief brand ambassador en heeft ze haar tevredenheid over de deal uitgesproken.

Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen is Donatella Versace “verheugd” te zien dat het modehuis dat haar broer oprichtte deel gaat uitmaken van een Italiaanse groep onder leiding van een familie, waardoor de erfenis van de naam Versace binnen de Italiaanse luxe-industrie behouden blijft.

Terwijl Prada met deze gedurfde overname zijn zinnen zet op wereldwijde expansie, zal de modewereld nauwlettend toekijken of deze nieuwste gok kan slagen waar anderen zijn mislukt – en of een Italiaanse luxegigant, gebouwd op erfgoed en heruitvinding, zijn plaats kan innemen naast de wereldwijde titanen van de industrie.