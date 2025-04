De Vietnamese budgetmaatschappij Vietjet heeft donderdag bekendgemaakt een financieringsovereenkomst van $300 miljoen te hebben afgerond met AV AirFinance, een partner van investeringsfonds KKR, ter ondersteuning van de uitbreiding van haar vloot.

Deze aankondiging bevestigt een Reuters-bericht van vorige week, waarin de financieringsregeling tussen Vietjet en AV AirFinance werd beschreven tijdens een bezoek van vicepremier Ho Duc Phoc aan de VS.

Het bezoek van Phoc was bedoeld om een wederzijdse tariefovereenkomst te onderhandelen te midden van oplopende handelsspanningen.

Het eerste rapport schatte de waarde van de deal op 200 miljoen dollar.

De overeenkomst van Vietjet met AV AirFinance is de nieuwste in een reeks financieringsdeals ter waarde van in totaal $4 miljard die met Amerikaanse partners zijn gesloten, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring, waarmee de groeiende banden met Amerikaanse bedrijven worden onderstreept.

Boeing 737 MAX in aantocht, leveringen verwacht dit jaar

Copy link to section

Vietjet heeft zich ook gecommitteerd aan de aankoop van 200 Boeing 737 MAX-vliegtuigen, een deal die oorspronkelijk in 2016 werd getekend en vervolgens werd herzien tijdens Trumps bezoek aan Vietnam in 2019, wat een aanzienlijke investering in de toekomstige groei betekent.

Er zijn echter nog geen vliegtuigen geleverd.

De luchtvaartmaatschappij verklaarde dat zij dit jaar de eerste leveringen van deze vliegtuigen verwacht en momenteel in gesprek is over een mogelijke uitbreiding van de order, wat haar vertrouwen in Boeings vliegtuigen onderstreept.

Reuters meldde afgelopen vrijdag dat de luchtvaartmaatschappij ook de aankoop van 20 widebody Boeing 787-toestellen overwoog, waarmee de vloot verder zou worden uitgebreid en de capaciteit voor langeafstandsvluchten zou worden versterkt.

Vietjet verklaarde in januari dat het overeenkomsten ter waarde van bijna $50 miljard had gesloten met toonaangevende Amerikaanse bedrijven, waaronder Boeing, en dat het in onderhandeling was over aanvullende overeenkomsten ter waarde van ongeveer $14 miljard, waarmee het zijn diepe economische banden met de Amerikaanse economie onderstreepte.

Er werd ook gezegd dat Boeing dit jaar de eerste 14 van de 200 vliegtuigen zal leveren die VietJet al heeft besteld.

Achter de deals: handelsspanningen en tariefonderhandelingen

Copy link to section

VietJet, KKR, diens partner en het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar op de financieringsovereenkomst, die onduidelijk blijft.

Boeing verwees voor commentaar naar VietJet, waarmee het bedrijf overeenstemming toonde in de mediacommunicatie, aldus Reuters.

Twee bronnen uit de industrie vertelden het blad dat VietJet en de nationale luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines (HVN.HM) in gesprek waren over de aankoop van meer passagiersvliegtuigen, zonder verder in te gaan op de mogelijke verkoper.

Vietnam Airlines reageerde ook niet op verzoeken om commentaar, wat de algemene terughoudendheid rondom deze aankoop illustreert.

Meerdere Vietnamese en Amerikaanse functionarissen hebben gesuggereerd dat de aankoop van vliegtuigen door Vietnamese bedrijven een strategische zet zou kunnen zijn om de handelsbezwaren van de Trump-regering aan te pakken.

Vietnam heeft publiekelijk zijn bezorgdheid geuit over de Amerikaanse tarieven van 46% op in Vietnam geproduceerde goederen, die op 9 april van kracht worden, tenzij het land een uitstel van Washington krijgt.

Volgens het regeringsportaal zal vicepremier Phoc vanaf 6 april naar de VS reizen. Er werden geen ontmoetingen met Amerikaanse functionarissen aangekondigd, ondanks de hoop van velen dat hij een oplossing zou kunnen brengen voor de betrekkingen tussen de VS en Vietnam.

Hanoi heeft de afgelopen weken meerdere concessies aangekondigd om Amerikaanse tarieven te voorkomen, waaronder het verlagen van invoerrechten en de belofte om meer Amerikaanse goederen te kopen. Dit alles wijst op de bereidheid van het land om handelsspanningen met de VS te vermijden.