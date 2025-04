Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is gedaald tot het laagste niveau in meer dan tien jaar, ondermijnd door oplopende handelsspanningen en groeiende angst voor inflatie en banenverlies.

Uit de meest recente enquête van de Universiteit van Michigan, die vrijdag werd gepubliceerd, bleek dat de nauwlettend gevolgde consumentenvertrouwensindex in april is gedaald tot 50,8, tegenover 57 in de voorgaande maand.

Dit betekende niet alleen een verdere verslechtering, maar ook een van de laagste waarden sinds de wereldwijde financiële crisis.

Het cijfer lag ruim onder de verwachtingen van economen, die volgens een peiling van de Wall Street Journal op 54,6 uitkwamen.

De directeur van het onderzoek, Joanne Hsu, waarschuwde voor “meerdere waarschuwingssignalen” die in de economie oplichten, waarbij het pessimisme zich gelijkmatig over alle demografische groepen verspreidt.

Hij zei:

Deze daling was wijdverbreid en unaniem, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding, geografische regio en politieke voorkeur.

De verwachtingen voor de bedrijfsomstandigheden, de persoonlijke financiën, de inkomens, de inflatie en de arbeidsmarkten zijn deze maand allemaal verder verslechterd.

Het onderzoek werd uitgevoerd van 25 maart tot en met 8 april, een periode die werd gekenmerkt door belangrijke beleidsaankondigingen.

De verklaring van president Trump op 2 april over de invoering van “Bevrijdingsdag”-tarieven zette de toon en leidde tot een scherpe uitverkoop op de financiële markten.

Hoewel Trump later een pauze van 90 dagen op bepaalde maatregelen aankondigde, handhaafde hij de algemene tarieven op bijna alle importen, wat de vrees voor langdurige economische spanningen versterkte.

Bron: The Wall Street Journal

Inflatieangst bereikt nieuwe hoogten

Copy link to section

Uit een onderzoek van de Universiteit van Michigan bleek dat de inflatieverwachtingen van consumenten op korte termijn zijn gestegen tot niveaus die sinds 1981 niet meer zijn gezien.

Respondenten verwachten nu dat de prijzen het komende jaar met 6,7% zullen stijgen, een sterke stijging ten opzichte van 5% in maart.

De inflatieverwachtingen op lange termijn stegen ook en bereikten 4,4% voor de komende vijf jaar.

Deze verwachtingen weerspiegelen de toenemende onrust onder consumenten nu Trump de tarieven op Chinese goederen heeft verhoogd tot 125%, waarop Peking met gelijke munt heeft terugbetaald.

De invoer van staal, aluminium en auto’s blijft onderworpen aan hoge invoerrechten, wat bijdraagt aan een gevoel van toenemende economische druk.

Harde gegevens, zoals werkgelegenheidscijfers en detailhandelsverkopen, geven tot nu toe een gemengd beeld.

De aanwerving gaat in een gezond tempo door, maar de zwakkere detailhandelsverkopen van de afgelopen maanden wijzen erop dat huishoudens binnenkort de broekriem zouden kunnen aanhalen.

Fed-voorzitter Jerome Powell probeerde de zorgen te temperen door vorige week te zeggen:

“Soms zijn de enquêtes erg negatief, maar ze blijven uitgeven. Mensen bleven uitgeven tijdens de hele pandemie, en ze bleven uitgeven tijdens deze periode van hogere inflatie.”

De onrust op Wall Street en de risico’s van een recessie nemen toe.

Copy link to section

De marktvolatiliteit, versterkt door tariefverhogingen, heeft zelfs welgestelde consumenten van streek gebracht, wier uitgaven de economie de afgelopen jaren van hoge inflatie hebben ondersteund.

Bill Adams, hoofdeconoom bij Comerica Bank, waarschuwde dat aanhoudende turbulentie op de markt hun vertrouwen uiteindelijk zou kunnen ondermijnen.

“De winsten op de aandelenmarkt van welgestelde consumenten hielden de economie in 2024 ondanks de hoge prijzen op gang, maar de welgestelden zullen niet genoeg vertrouwen hebben om te blijven uitgeven als dit zo doorgaat,” merkte Adams op in een analistenrapport.

Larry Fink, de CEO van BlackRock, voegde zich bij de groeiende bezorgdheid en vergeleek de huidige situatie met de onzekerheid van de financiële crisis van 2008.

We hebben dit soort periodes eerder meegemaakt, toen er grote, structurele verschuivingen in beleid en markten plaatsvonden – zoals de financiële crisis, Covid-19 en de stijgende inflatie in 2022.

“We bleven altijd in contact met klanten, en sommige van BlackRocks grootste groeispurt volgden daarop,” voegde hij eraan toe.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, mengde zich ook in het debat en beschreef de vooruitzichten als vol risico’s.

“De economie staat voor aanzienlijke turbulentie, met de potentiële voordelen van belastinghervorming en deregulering en de potentiële nadelen van tarieven en ‘handelsoorlogen’,” zei Dimon na de bekendmaking van de kwartaalcijfers van de bank.

Nu zowel de zachte data als het consumentenvertrouwen verslechteren, lijkt de duurzaamheid van de Amerikaanse economie steeds meer in twijfel te worden getrokken.

Analisten en beleidsmakers zullen nauwlettend in de gaten houden of de bestedingsgewoonten standhouden of bezwijken onder de gecombineerde druk van inflatie, beleidsveranderingen en toenemende onrust op de markt.