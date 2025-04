De aandelen van Nvidia stegen vrijdag, waarmee ze een deel van het verlies van de vorige sessie goedmaakten. De marktvolatiliteit rondom tarieven bleef de belangrijkste aanjager voor het aandeel van de chipfabrikant.

De aandelen stegen vrijdag met 2,5% tot $110,26, na een daling van 5,9% op donderdag.

De brederemarkten daalden daarentegen in de vroege handel, waarbij de Dow Jones Industrial Average 241 punten, of 0,6%, lager stond.

De S&P 500 daalde met 0,4%, terwijl de Nasdaq Composite met 0,2% terugliep.

Nvidia steeg woensdag met 19% na de aankondiging van president Trump van een uitstel van 90 dagen voor de meeste wederzijdse tarieven.

De koers keerde echter om toen beleggers reageerden op een sterke toename van de handelsspanningen tussen de VS en China.

Volgens het Witte Huis bedragen de totale tarieven die tijdens Trumps tweede termijn op Chinese importen zijn geheven nu 145%.

Vrijdag verhoogde China de tarieven op Amerikaanse goederen tot 125%, maar gaf aan geen verdere verhogingen te zullen doorvoeren.

Citi verlaagt koersdoel NVIDIA-aandeel

Citi heeft zijn koersdoel voor het Nvidia-aandeel verlaagd van $163 naar $150, onder verwijzing naar een verwachte vertraging in de verkoop van grafische processoren (GPU’s).

Ondanks de verlaging handhaafde de bank het koopadvies voor het aandeel; het nieuwe koersdoel impliceert nog steeds een stijging van 39% ten opzichte van de recente niveaus.

De herziening weerspiegelt Citi’s lagere verwachtingen voor de vraag naar GPU’s in 2025 en 2026, waarbij de verkoopvoorspellingen met respectievelijk 3% en 5% zijn verlaagd.

Analist Atif Malik schreef de verandering toe aan verwachte bezuinigingen door hyperscalers, waaronder Microsoft, dat naar verluidt de investeringen in datacenters terugschroeft.

“Onze herziene prognose is gebaseerd op onze verwachting dat de kapitaaluitgaven van MSFT in het fiscale jaar 2026 waarschijnlijk zullen dalen in plaats van stijgen,” zei Malik.

Handelsspanningen werden ook genoemd als tegenwind. Malik waarschuwde dat de marges van Nvidia “matig kunnen worden beïnvloed door tarieven” en dat investeringen van bedrijven kunnen stagneren als gevolg van de toegenomen wereldwijde onzekerheid.

Hij merkte echter op dat Nvidia zou kunnen profiteren van de vrijstelling onder de USMCA.

De aandelen van Nvidia zijn in 2025 tot nu toe bijna 20% gedaald te midden van een bredere uitverkoop van technologieaandelen.

De technologiesector van de S&P 500 is dit jaar tot nu toe met meer dan 17% gedaald, mede onder druk van de tariefmaatregelen van president Donald Trump en de angst voor een mogelijke recessie.

Wall Street-analisten zijn overwegend positief over NVIDIA.

Eerder deze week hielden Wall Street-analisten vast aan hun optimistische houding ten opzichte van de AI-lieveling.

Analist Joseph Moore herhaalde zijn aanbeveling voor Nvidia als topaandeel in de halfgeleidersector, met een overwogen rating en een koersdoel van $162.

In een bericht aan klanten op donderdag zei Moore dat de directe impact van tarieven op Nvidia op korte termijn waarschijnlijk beperkt zal zijn, gezien de sterke vraag en bestaande mitigerende maatregelen.

“Onze mening is dat de micro-economische impact voor NVIDIA vrij minimaal is, met name omdat de vraag op korte termijn sterk blijft en al wordt opgevangen,” schreef hij.

Moore waarschuwde echter dat bredere macro-economische risico’s de aandelenkoers zouden kunnen drukken, met name door een vermindering van de investeringsfinanciering.

Analisten van Bernstein herhaalden maandag hun koopadvies voor NVIDIA Corporation met een koersdoel van $185,00.

De analisten merkten op dat hoewel halfgeleiders grotendeels buiten het bereik van de recente wederzijdse tarieven zijn gebleven, de hardwareproducten van NVIDIA doorgaans wel onder de getroffen categorieën zouden vallen.

Vanwege bepalingen in het Amerikaans-Mexicaans-Canadese handelsakkoord (USMCA) zijn in Mexico geproduceerde goederen echter vrijgesteld van de nieuwe tarieven die door de regering-Trump zijn opgelegd.