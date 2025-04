Dogecoin (DOGE) vertoont sterke tekenen van herstel, met een stijging van 3% in de afgelopen 24 uur en een duidelijke doorbraak boven het belangrijke steunniveau van $0,165.

Terwijl de spanning oploopt rond een mogelijke rally van Dogecoin, wint een andere kans stilletjes aan populariteit: CartelFi (CARTFI).

Met de presale in volle gang, ontpopt CartelFi zich als een veelbelovende optie voor beleggers die op zoek zijn naar de volgende grote cryptokans zonder achter al stijgende activa aan te jagen.

Een recente opleving van Dogecoin volgt op een sterke correctie van meer dan 70%, maar technische signalen wijzen nu op een ommekeer.

De meme-coin vormt een strak dalend wigpatroon – een historisch gezien bullish opstelling die vaak voorafgaat aan sterke opwaartse bewegingen.

Deze optimistische stemming wordt versterkt door de dagelijkse Relative Strength Index (RSI), die een bullish divergentie vertoont, wat suggereert dat de verkoopdruk mogelijk eindelijk afneemt.

Terwijl Dogecoin-enthousiastelingen wachten op een doorbraak boven de trendlijn van de wig, trekt een nieuwe concurrent, CartelFi, de aandacht van de hele cryptogemeenschap.

Het succes van de presale van CartelFi, ontworpen om blockchain-innovatie te benutten voor vooruitgang in gedecentraliseerde financiën (DeFi), is een vroeg teken van sterk beleggersvertrouwen.

Waarom CartelFi een slimme investeringskeuze zou kunnen zijn

Copy link to section

In tegenstelling tot veel meme-coins die alleen op hype teren, biedt CartelFi een toepassing in de echte wereld binnen de DeFi-sector. Hierdoor is het meer dan alleen maar een speculatief token.

Het platform is bedoeld om gebruikers toegang te bieden tot veilige, schaalbare en efficiënte gedecentraliseerde financiële producten.

Aangezien presales vaak een cruciale fase zijn om ondergewaardeerde projecten te identificeren, suggereert het groeiende momentum achter CartelFi dat vroege gebruikers potentieel op lange termijn zien.

Cryptomarkten staan bekend om hun cycli van innovatie en trendverschuivingen.

Net zoals vroege investeringen in projecten als Solana en Polygon lonend bleken voor geduldige beleggers, kan vroeg instappen in een veelbelovende presale zoals CartelFi een vergelijkbaar potentieel bieden – vooral in een periode waarin de aandacht van beleggers zich uitbreidt buiten de gevestigde giganten.

Bullish opstelling van Dogecoin

Copy link to section

Ondertussen is de koersontwikkeling van Dogecoin ook de moeite waard om nauwlettend te volgen.

Handelaren houden een uitbraak boven de weerstand van de dalende wig in de gaten.

Een succesvolle beweging zou DOGE de komende maanden op weg kunnen zetten naar $0,35 en zelfs $0,50.

De accumulatie door whales is een andere positieve indicator die deze visie ondersteunt en suggereert dat grote beleggers zich positioneren voor een aanstaande rally.

Bovendien blijft het algemene marktsentiment positief nu Bitcoin boven de $83.000 stabiliseert, waardoor ook altcoins meeliften.

Deze risicovolle omgeving zou de perfecte achtergrond kunnen vormen voor zowel Dogecoin als CartelFi om te floreren.

De huidige presale prijs van CartelFi is $0,029. In de volgende fase stijgt deze naar $0,0305.

Het project heeft in slechts een paar dagen na de presale al $830.868 opgehaald.

Tot slot

Copy link to section

Terwijl Dogecoin een grote doorbraak lijkt te naderen, biedt de presale van CartelFi beleggers een nieuwe kans om te diversifiëren in een project in een vroeg stadium met sterke fundamenten.

Hoewel Dogecoin op korte termijn winst kan opleveren bij een doorbraak, zou CartelFi een strategische langetermijninvestering kunnen zijn naarmate DeFi zijn positie op de cryptomarkt verder uitbreidt.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een balans tussen spanning en slimme positionering, kan het in de gaten houden van zowel de technische patronen van Dogecoin als de snelle groei van de presale van CartelFi de sleutel zijn tot het meepakken van de volgende grote golf in crypto.

Je kunt je verder verdiepen in CartelFi voordat je een investeringsbeslissing neemt via de website.