De Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot een van de grootste centra voor Bitcoin-mining wereldwijd, vooral na de ingrijpende aanpak van cryptominingactiviteiten in China in 2021.

Het Amerikaanse aandeel in de wereldwijde Bitcoin-mining steeg van slechts 4,5% in 2020 naar een indrukwekkende 37,8% in januari 2022.

Nu, met de pro-crypto houding van voormalig president Donald Trump en recente initiatieven rond de Strategische Bitcoin Reserve, zijn Amerikaanse miners steeds optimistischer over de uitbreiding van hun activiteiten.

In een interview met Invezz deelde Mark Zalan, CEO van GoMining – een digitaal mijnbouwplatform – inzichten in het hernieuwde optimisme binnen de sector.

“Als de federale overheid een nationaal kader voor cryptoregulering opstelt en belastingvoordelen biedt aan miners, zal dat de wereldwijde leiderspositie van de Amerikaanse mijnbouwsector versterken,” zei Zalan.

De industrie blijft echter kritiek krijgen op haar energieverbruik. Het minen van één Bitcoin vereist evenveel elektriciteit als het van stroom voorzien van 61 Amerikaanse huishoudens gedurende een jaar, aldus NFTevening .

Zalan besprak ook hoe GoMining duurzame praktijken bevordert, waarom kleinere miners het moeilijk kunnen hebben zonder zich aan te sluiten bij miningpools, en hoe de mininginfrastructuur kan worden aangepast om AI-workloads te ondersteunen – waardoor nieuwe inkomstenmogelijkheden voor miners ontstaan.

Hieronder vindt u bewerkte fragmenten uit het e-mailinterview:

Mark Zalan

Besluit over strategische Bitcoin-reserve en standpunt van de SEC over mining versterken het vertrouwen.

Copy link to section

Invezz: Volgens recente statistieken beheersen Amerikaanse miningpools nu meer dan 40% van de wereldwijde hash rate. Wat drijft de investeringen en het vertrouwen in Bitcoin mining in de VS?

Ik denk dat de VS eindelijk op de goede weg is om de “cryptokapitaal van de wereld” te worden – iets waar de binnenlandse markt al lang op wacht.

Veel beleggers, van particulieren tot institutionele beleggers, wilden de groeiende sector betreden, maar ze maakten zich zorgen over de onduidelijke juridische status van de branche.

President Trumps besluit om de Strategische Bitcoin Reserve en de Digitale Activa Voorraad aan te leggen, was voor veel beleggers een krachtig signaal dat Bitcoin en andere cryptocurrencies als een ‘schoon’ activumtype zijn gelegaliseerd.

Tegelijkertijd verduidelijken de toezichthouders hun standpunten ten aanzien van mining: de SEC bevestigde bijvoorbeeld onlangs dat miningactiviteiten geen effecten zijn.

Dat geeft ons meer ruimte om ons te concentreren op waardecreatie voor onze investeerders en de kapitaaluitgaven te verhogen om de activiteiten uit te breiden.

Het BTC-mijnbouwproject van de familie Trump is een ‘influencer-endorsement’-evenement voor de branche.

Copy link to section

Invezz: Onlangs werd aangekondigd dat de zonen van Donald Trump een samenwerking aangaan met Hut 8 voor een nieuwe Bitcoin-mijnbouwonderneming. Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor een speler in deze sector?

Dit partnerschap laat zien dat de sector snel groeit in het licht van de recente en mogelijk komende regelgevingswijzigingen.

De sector verwacht nieuwe, belangrijke vraagstimulansen, en dit trekt onvermijdelijk de aandacht van nieuwe spelers die op winst uit zijn.

Ik denk dat concurrentie geweldig nieuws is, omdat het meer innovatie in de sector mogelijk zal maken en de normen op de lange termijn ten goede zal komen aan onze klanten.

Dit betekent ook een verdere legitimering van de industrie en dient als een eigen “influencer-endorsement”-evenement voor de mijnbouw.

Over de interesse van institutionele beleggers in BTC en mining

Copy link to section

Invezz: GoMining heeft onlangs de lancering van het Alpha Blocks Fund van $100 miljoen aangekondigd. Denkt u dat institutionele beleggers klaar zijn om te investeren in Bitcoin-mining?

Institutionele beleggers tonen steeds meer interesse in BTC en mining.

EY-Parthenon en Coinbase ondervroegen bijvoorbeeld 352 bedrijven, waarvan meer dan 80% van plan is om hun blootstelling aan crypto te vergroten.

Via het Alpha Blocks-fonds van GoMining Institutional kunnen institutionele beleggers toegang krijgen tot gestructureerde, door mijnbouw gedekte rendementen met twee beleggingsstrategieën.

We hebben ons gericht op het waarborgen van de transparantie van traditionele markten en robuuste beveiliging. Daarom hebben we een closed-end limited partnership opgericht in Delaware en een samenwerking aangegaan met BitGo, een toonaangevende institutionele bewaarder.

GoMining Institutional breidt zijn productaanbod uit met getokeniseerde fondsen met een vaste rente en schuldproducten, waardoor reële rendementen worden gegenereerd en directe blootstelling aan BTC-mining wordt geboden in plaats van traditionele aandelenbeleggingen.

Onze aanpak is toekomstgericht en heeft het potentieel om een geheel nieuwe beleggingscategorie voor institutionele beleggers te ontsluiten, waarbij de gevestigde praktijken van TradFi en de innovatieve rendementproducten van de cryptowereld worden gecombineerd.

Belastingvoordeel voor mijnwerkers om de wereldwijde leiderspositie van de Amerikaanse mijnbouw te versterken.

Copy link to section

Invezz: Hoe hebben recente regelgevingswijzigingen, gezien de pro-crypto houding van de Trump-administratie, de Bitcoin-mining beïnvloed? Welke beleidsmaatregelen zouden de binnenlandse mining-activiteiten het beste ondersteunen?

De regering-Trump luidde een nieuw tijdperk in voor de ontwikkeling van cryptovaluta, door voorheen vage juridische gebieden te verduidelijken en als belangrijke aanjager van de vraag naar de mijnbouwsector te fungeren.

Dit creëert een gerechtvaardigd optimisme in de sector. In de toekomst zal de federale overheid de wereldwijde leiderspositie van de Amerikaanse mijnbouwsector versterken door een nationaal kader voor cryptoregulering te creëren en belastingvoordelen voor mijnwerkers in te voeren.

Om minister van Financiën Scott Bessent te citeren: “Alles is mogelijk met Bitcoin.”

Invezz: De recente halvering van de beloningen voor bitcoinmining heeft de winstmarge van de sector onder druk gezet, waardoor het voor kleinere spelers moeilijk is om te concurreren met grote bedrijven. Uw mening?

Bitcoin mining blijft zeer winstgevend, en halveringen zijn altijd al in de prijs verwerkt.

De Strategische Bitcoin Reserve en de voorgestelde staatsreserves versterkten de geloofwaardigheid van BTC onder institutionele beleggers, die de vraag en de prijzen zullen opdrijven in een omgeving met een beperkt aanbod.

Een andere factor die de vraag opdrijft, is de invoering van wetgevingsmechanismen op staatsniveau die de investering van overheidsgeld in Bitcoin mogelijk maken.

Waarom kan het voor kleinere spelers in de Bitcoin-mining moeilijk worden om te opereren?

Copy link to section

Op de lange termijn zal er een nieuw evenwicht ontstaan. Kleinere spelers en individuele mijnwerkers zullen het inderdaad moeilijker vinden om te concurreren: de schaalvoordelen spelen nu een rol.

Grote mijnbouwbedrijven kunnen zich ook diversifiëren naar AI-computing en werken aan het optimaliseren van de kosten van mijnbouwfaciliteiten, waardoor de winst verder wordt verhoogd.

De beste aanpak voor hen is om deel te nemen aan grote miningpool-operaties.

GoMining is het toonaangevende platform hiervoor, en wij beschikken over de rekenkracht en expertise om de beste rendementen te leveren met behoud van de gedecentraliseerde geest van crypto.

Invezz: Er zijn veel verschillende modellen voor de kosten van het minen van BTC. Kunt u aangeven of minen nog steeds rendabel is voor kleinere spelers of dat consolidatie in de sector onvermijdelijk is?

Volgens de meest recente schattingen van MacroMicro schommelen de gemiddelde mijnbouwkosten rond de $90.000 per BTC.

Een ander prominent model, het Difficulty Regression Model van Glassnode, geeft aan dat de productiekosten ongeveer $33.000 per BTC bedragen.

De kosten per gedolven eenheid vertellen vaak niet het hele verhaal. Veel hangt af van de elektriciteitskosten, maar ook de kosten voor arbeid en hardware zijn een cruciaal onderdeel van de vergelijking.

Consolidatie is, althans gedeeltelijk, onvermijdelijk en een gezond teken van een volwassen wordende industrie.

De drempels voor winstgevendheid in de mijnbouw zijn nu hoger, aangezien grote mijnbouwbedrijven beschikken over geavanceerde technologie en kapitaal om datacenters te bouwen en te exploiteren. Om toegang te krijgen tot schaalvoordelen, moeten kleinere spelers kijken naar geconsolideerde opties zoals pool mining.

Over het hoge energieverbruik van BTC-mining en maatregelen voor duurzaamheid

Copy link to section

Invezz: Bitcoin mining wordt vaak bekritiseerd vanwege het hoge energieverbruik. Hoe zorgt GoMining voor duurzaamheid in zijn activiteiten?

Bijna 100% van onze vloot wordt aangedreven door elektriciteit uit waterkrachtcentrales, een hernieuwbare energiebron.

Onze schaal van elektriciteitsverbruik stelt ons in staat om mitigatiestrategieën te ontwikkelen om duurzaamheid te garanderen.

Innovaties zoals cryptomining en hernieuwbare energie vullen elkaar aan, en datacenters worden soms belangrijke afnemers van hernieuwbare energie.

Als lid van de Bitcoin Mining Council werken we ook aan het vinden en implementeren van oplossingen om het energieverbruik te verlagen. Verbeterde milieunormen zijn een prioriteit voor onze sector.

Invezz: Stijgende elektriciteitskosten hebben de winstgevendheid van de mijnbouw onder druk gezet. Hoe dekt u zich in tegen de volatiliteit van de energieprijzen?

We kiezen strategisch de locaties voor onze datacenters, en een betrouwbare aanvoer van goedkope elektriciteit is een belangrijke factor.

De elektriciteitsprijzen schommelen sterk gedurende de dag, en we houden daar zeker rekening mee.

Dankzij de grootschalige inkoop door ons team profiteert iedereen bij GoMining van zeer concurrerende elektriciteitsprijzen.

In verschillende regio’s werken wij, net als veel grote mijnbouwbedrijven, met piekuren van de elektriciteitsbelasting en stroomafnameovereenkomsten om een stabiel en soepel prijsverloop te garanderen.

Ondanks de stijgende elektriciteitskosten blijft de marge van de mijnbouw positief.

Hoe mijnbouw-infrastructuur kan worden gebruikt voor AI om extra inkomsten te genereren

Copy link to section

Invezz: Steeds meer mijnbouwbedrijven richten zich op of diversifiëren naar AI-gerelateerde taken. Is dit een kortetermijntrend of een fundamentele verschuiving in het bedrijfsmodel? Zouden Bitcoin-mining en AI symbiotische industrieën kunnen worden?

Bitcoin mining en AI zijn symbiotisch omdat ze in wezen dezelfde apparatuur nodig hebben.

Beide sectoren zijn ook kapitaalintensief en vereisen financieel inzicht voor de bouw van datacenters en technische expertise voor het beheer ervan.

Als mijnwerkers kunnen we kant-en-klare infrastructuur leveren voor AI en high-performance computing, terwijl we tegelijkertijd extra inkomsten genereren.

Het draagt alleen maar bij aan de stabiliteit van ons bedrijfsmodel op de lange termijn, omdat het de reeks taken die we op onze hardware kunnen uitvoeren diversifieert.

Bovendien zullen kleine mijnwerkers niet langer afhankelijk zijn van schommelingen in de BTC-prijs en kunnen ze overstappen op winstgevendere taken als de prijs daalt.

Deze extra inkomstenstroom versterkt de economische aantrekkelijkheid van Bitcoin-mining en vergroot de veerkracht van de mining-bedrijfsmodellen door de inkomstenbronnen te diversifiëren.

Over meer staten die wetsvoorstellen voor BTC-reserves indienen

Copy link to section

Invezz: Texas, Florida en New Hampshire bouwen hun eigen Bitcoin-reserves op. Hoe zou dit de concurrentie tussen staten kunnen veranderen op het gebied van mijnbouwstimulansen en -regelgeving?

Het is inspirerend om te zien hoe Amerikaanse staten het potentieel van nieuwe technologieën benutten.

Tot op heden hebben 28 deelstaatparlementen al wetsvoorstellen ingediend voor een Bitcoin-reserve, waarvan er verschillende aan momentum winnen.

Voorlopig zouden de reserves beginnen met in beslag genomen Bitcoins, maar aangezien velen streven naar een Bitcoin-voorraad van wel 10% van de overheidsfinanciën, is een aanbod van conforme, traceerbare en schone Bitcoins absoluut noodzakelijk.

We verwachten meer transparantie in het juridisch kader, energieovereenkomsten, vergunningen voor de bouw van datacenters en belastingvoordelen. In ruil daarvoor zullen de mijnbouwbedrijven investeringen, werkgelegenheid en technologische kennis inbrengen.