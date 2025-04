Ageas heeft ingestemd met de overname van de Britse verzekeraar Esure voor £1,3 miljard. Deze stap maakt het Belgische bedrijf de op twee na grootste aanbieder van woon- en autoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk.

De transactie, ter waarde van precies £1,295 miljard, houdt in dat Ageas Esure overneemt van de private equity-eigenaar Bain Capital, die het bedrijf sinds 2018 in handen heeft.

De deal betekent een belangrijke stap voorwaarts voor Ageas’ ambities om zijn positie op de Britse verzekeringsmarkt te versterken. De aandelen Ageas stegen in de vroege handel in Brussel met maar liefst 3,1%.

Vorig jaar probeerde de Belgische groep Direct Line over te nemen, maar dat bod mislukte. Direct Line wordt nu overgenomen door Aviva, de grootste verzekeraar van het Verenigd Koninkrijk, in een deal van £3,7 miljard.

De overname van Esure door Ageas, samen met de geplande acquisitie van de particuliere verzekeringsactiviteiten van Saga in 2025, toont een duidelijke intentie om haar positie op de zeer competitieve markt voor particuliere verzekeringen te versterken.

Esure, dat de merken Sheilas’ Wheels en First Alternative beheert, heeft een sterke positie verworven door samenwerkingen met makelaars en door gebruik te maken van prijsvergelijkingswebsites om klanten te bereiken.

Esure, opgericht in 2000 door Sir Peter Wood – die ook Direct Line oprichtte – streefde ernaar concurrerende polissen aan te bieden door gebruik te maken van online kanalen. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, vooral het afgelopen jaar.

In 2024 rapporteerde Esure wat het zelf een “cruciaal jaar van transformatie” noemde. De verzekeraar zag het aantal polissen met bijna 3% stijgen tot 2,1 miljoen, terwijl de omzet met 14% toenam tot £1,1 miljard.

Opvallender is dat het bedrijf van een handelsverlies van £16,7 miljoen in 2023 naar een winst van £126 miljoen is gegaan, wat de effectiviteit van de recente strategie onderstreept.

De transactie, die gefinancierd zal worden met een mix van contanten, schulden en eigen vermogen, zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 worden afgerond.

Hoe zal de deal Ageas ten goede komen?

De integratie van Ageas UK en esure zal naar verwachting worden voltooid tijdens de huidige strategische cyclus van Ageas, die loopt tot en met 2027.

“Bij het ingaan van de volgende strategische periode verwachten we dat de transactie een volledig kostenbesparingspotentieel van meer dan 100 miljoen pond per jaar zal genereren, vóór belastingen,” aldus Ageas.

Het bedrijf verwacht ook dat de deal een stijging van meer dan 1 procentpunt van het rendement op eigen vermogen zal opleveren, op jaarbasis.

Analisten van JPMorgan zeiden dat de transactie een verstandige stap is voor Ageas, omdat deze niet alleen de schaal zal vergroten, maar ook de distributiekanalen zal versterken.

“De deal zal de omvang van Ageas op de Britse particuliere verzekeringsmarkt aanzienlijk vergroten, rekening houdend met de overname van de particuliere verzekeringsactiviteiten van Saga in 2025. Het zal ook de positie van Ageas in het belangrijke kanaal van prijsvergelijkingswebsites versnellen. De deal zal de omzet van Ageas in de Britse schadeverzekeringen meer dan verdubbelen,” aldus het bedrijf.

RSA Insurance neemt de merknaam Intact aan.

In een afzonderlijke ontwikkeling heeft RSA Insurance aangekondigd dat het zijn handelsnaam tegen het einde van het jaar zal wijzigen in Intact Insurance, in lijn met zijn Canadese moederbedrijf, Intact Financial Corporation.

Het merk RSA, dat zijn oorsprong vindt in 1710, is al meer dan drie eeuwen een vaste waarde in de Britse verzekeringssector.

Charles Brindamour, CEO van Intact, zei dat de rebranding een natuurlijke voortzetting was na de overname van RSA door Intact in 2021.

“De transformatie van het Britse bedrijf sinds de overname door Intact is uitzonderlijk geweest,” zei hij. “De aansluiting onder het Intact-merk is een logische volgende stap in onze strategie om onze leidende positie in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Ierland te versterken.”